Colombia

Actriz Carolina López contó detalles sobre su relación más tormentosa y el maltrato psicológico que vivió en ese tiempo

Después de enfrentar amenazas, pérdidas y cambios radicales, la artista comparte cómo aprendió a valorarse y abrirse a nuevas oportunidades en el extranjero

Carolina López se sincera sobre
Carolina López se sincera sobre el abuso psicológico que vivió y su renacer en el extranjero - crédito @lopezcarop/IG

La actriz colombiana Carolina López abrió uno de los capítulos más íntimos y dolorosos de su vida durante una entrevista concedida a la emisora Vibra, en la que habló sin filtros sobre la relación más tormentosa que ha vivido, el maltrato psicológico que enfrentó y el proceso personal que la llevó a reconstruirse emocionalmente y volver a enamorarse.

En conversación con los locutores del programa, la actriz recordó que su salida del país no respondió a una sola razón, sino a una suma de factores personales, profesionales y emocionales que coincidieron en uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Fue un poquito de todo”, explicó López al referirse a su decisión de dejar Colombia y comenzar una nueva etapa en Canadá.

Uno de los detonantes fue una relación sentimental marcada por el abuso psicológico, una experiencia que, según relató, la llevó a replantearse por completo su valor personal: “Yo creo que lo que tenía que aprender en esa relación era amarme más. Y aprendí a amarme más y aprendí a ponerme de primero”, afirmó la actriz, dejando claro que ese vínculo fue un punto de quiebre.

Del dolor a la gloria:
Del dolor a la gloria: El inspirador camino de Carolina López tras dejar Colombia - crédito @lopezcarop / Instagram

Carolina López relató que las consecuencias de esa relación no fueron solo emocionales, sino también materiales.

Fue tan dura, donde perdí mi apartamento, donde hubo robo, donde no nos digamos mentiras, no solo perdías emocionales, de todo”, señaló. Además, aseguró que tras la ruptura enfrentó ataques públicos y cuestionamientos que profundizaron el impacto de la situación.

Uno de los episodios más delicados que narró ocurrió cuando su expareja, según su testimonio, la amenazó directamente.

Él básicamente me dijo: ‘Si tú no te casas conmigo, yo voy a salir y voy a decir que tú eres drogadicta, que tú tienes problemas psicológicos y que tú has inventado todo porque necesitas trabajar’”, relató la actriz, agregando que incluso le aseguró conocer su situación financiera tras haberle quitado su dinero.

Lejos de ceder ante la presión, López recordó la respuesta que marcó el final definitivo de ese ciclo: “Yo le dije: ‘¿Sabes qué? Esta no es la primera vez que yo arranco sin plata, esta no es la primera vez que yo me paro de una caída, ve y habla lo que quieras’”, expresó.

Carolina López revela cómo superó
Carolina López revela cómo superó el abuso y el duelo - crédito @lopezcarop/IG

En medio de esa crisis personal, Carolina López también enfrentó la muerte de su padre, un golpe que coincidió con el inicio de las grabaciones de La mamá del 10, producción en la que interpretó al personaje de Yuya.

Nueve días antes de haber empezado el rodaje de la Yuya, mi papá murió y yo digamos que no tuve el tiempo de hacer ese duelo”, contó, pero también explicó que ese personaje se convirtió en una catarsis emocional.

“Este personaje lleva toda esa carga, todo ese dolor, todo eso que estaba viviendo en ese momento en muchos aspectos de mi vida”, afirmó, señalando que la comedia fue, paradójicamente, una vía para canalizar su sufrimiento.

Tras terminar ese proyecto y atravesar el duelo, Carolina tomó la decisión de irse del país porque entendió que “realmente no soy feliz. La fama no lo es todo, el talento viaja conmigo. Es tiempo de irme por más”, así que se fue para el extranjero y cuando le preguntaron sobre cómo Canadá apareció en su camino confesó que fue impulsada por una amiga y el deseo de aprender inglés y desconectarse de todo.

El renacer de Carolina López:
El renacer de Carolina López: de la crisis al reencuentro con el amor - crédito @lopezcarop/IG

Durante cuatro años vivió en Toronto, luego pasó por Miami y finalmente se estableció en Los Ángeles, donde su carrera volvió a florecer: “Acabo de ganarme un premio en un festival de Hollywood importantísimo”, dijo, refiriéndose a su reconocimiento en el Hollywood Blood Horror Festival.

Pero la transformación no fue solo profesional. López también habló de cómo, tras esa experiencia de abuso, decidió protegerse emocionalmente antes de abrirle la puerta a una nueva relación. “No quiero hombres por un tiempo, quiero limpiar mi energía, quiero estar sola y quiero observar”, explicó.

Ese proceso la llevó, de manera inesperada, a reencontrarse con el amor, pues su actual pareja es Rex, un canadiense de familia india. Aunque se habían conocido años atrás en Colombia, fue en Canadá donde retomaron el contacto.

Por algún motivo, él me vio en redes y dijo: ‘Vi que estás acá en Canadá. Yo voy a Toronto por trabajo, nos vemos’”, relató la actriz colombiana.

Hoy, Carolina López asegura estar viviendo una etapa de mayor conciencia y tranquilidad, convencida de que cada experiencia, incluso las más dolorosas, la llevaron al lugar en el que se encuentra.

