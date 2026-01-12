Colombia

Revelan video del momento exacto en el que cae la avioneta de Yeison Jiménez en Boyacá

Un registro audiovisual captado en una finca cercana logró documentar la aproximación y el posterior siniestro de la aeronave en la que viajaban el cantante y otras cinco personas el pasado 10 de enero, en cercanías al municipio de Paipa

La aeronave del artista colombiano cayó en Paipa, Boyacá, sobre las 4:10 p.m. del sábado 10 de enero de 2026 - crédito @niconino09/TikTok

Un video captado por cámaras de seguridad en una finca vecina reveló los últimos segundos de vuelo de la avioneta en la que viajaba el cantante Yeison Jiménez junto a su equipo antes de su accidente mortal en la vereda en la vereda Romita, cerca a la vía que comunica a Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

En la grabación publicada en la red social TikTok por el usuario @niconino09, propietario del predio, se registran imágenes tomadas aproximadamente a las 4:10 p.m. del sábado 10 de enero de 2026, que muestran el instante exacto en que la aeronave cae y, pocos segundos después, se produce una explosión.

“Nuestra finca está a unos ciento cincuenta metros de donde pasó todo, donde cayó la avioneta. Y, pues, encontramos en nuestras cámaras videos del momento exacto (...) a esa hora nos llama el encargado de la finca, el cual vio cómo pasaba la avioneta por arriba de la finca”, indicó el ciudadano.

De hecho, esa persona relató el instante en el que vio como la aeronave cayó abruptamente a esa zona. “Yo vi cuando la avioneta venía por acá, se le apagó el motor, luego volvió a prender y más adelante se apagó otra vez, y ya después cayó”, declaró.

Luego del choque, la avioneta se incendió, provocando la muerte inmediata de los seis ocupantes: además del artista de música popular, también fallecieron Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, al igual que el capitán Fernando Torres, piloto de la avioneta.

El propietario explicó que decidió difundir el material para ayudar a las autoridades para esclarecer la investigación que determine las causas del trágico accidente.

“Este video lo hago más que todo para informar y mostrar lo que encontramos en nuestras cámaras de los últimos momentos, donde seguían con vida y el último recorrido que hizo la avioneta. Les mandamos mucha fuerza a los familiares y, en verdad, lo sentimos mucho”, expresó el internauta en el video.

Noticia en desarrollo...

