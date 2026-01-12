Colombia

Jorge Barón recordó los inicios de Yeison Jiménez: “Le dimos la patadita de la buena suerte”

Aquellos que compartieron los primeros pasos en la carrera del artista no dudaron en recordarlo con cariño

El video demostró la tristeza que sintió el famoso presentador ante la prematura muerte del artista - crédito Instagram

La muerte del cantante Yeison Jiménez el sábado 10 de enero de 2026 en inmediaciones de Paipa (Boyacá), en un accidente aéreo, provocó una oleada de reacciones en el sector del entretenimiento nacional, pues los que conocieron al artista lo describen como un soñador que alcanzó sus metas gracias a su disciplina, dejando así no solo un legado musical extenso, sino un ejemplo del arduo trabajo detrás del éxito.

Uno de los famosos de la farándula criolla que se pronunció sobre lo sucedido fue el reconocido presentador Jorge Barón, que expresó su pesar ante el hecho que sacudió a la industria y destacó la trascendencia del artista en el mundo musical, debido a que él lo conoció desde sus inicios.

El presentador, reconocido por ser una de las figuras emblemáticas de la televisión colombiana, describió al artista como “una promisoria figura de nuestra música”.

Además, en medio de su intervención que fue publicada a través de un video en su cuenta de Instagram, el presentador rememoró el inicio de su carrera: “Yeison Jiménez inició su carrera artística en la televisión en El Show de las Estrellas, un joven cantante de Manzanares, el departamento de Caldas”, declaró.

Las declaraciones del famoso presentador
Las declaraciones del famoso presentador llegaron al corazón de los colombianos - crédito Instagram

Del mismo modo, el conductor identificó el paso del intérprete por el popular programa como un momento determinante en su desarrollo profesional: “Esa vez le dimos la patadita de la buena suerte y logró arrancar una carrera fantástica debido a su talento, a sus ganas de triunfar”, afirmó Barón en su reacción pública tras confirmarse el fallecimiento del cantante de temas como Ni tengo ni necesito, Por qué la envidia, El mejor caballo y Bendecida.

El presentador, visiblemente conmovido, lamentó la noticia y destacó el impacto que la pérdida ha dejado sobre la escena musical y el público nacional: “Lamentablemente, pues hoy nos dejó, pereció en ese accidente aéreo. A su familia, nuestras condolencias”.

Incluso, aprovechó su intervención para enviar su sentido pésame para los colegas del joven artista: “A todos los artistas colombianos, especialmente a sus compañeros intérpretes, cantantes de música popular que tanto lo querían, como a nuestro pueblo colombiano. Porque Yeison se hizo querer de la gente. Por Dios. Cuánto nos entristece la muerte de Yeison Jiménez”, declaró.

Jorge Barón subrayó el potencial internacional del cantante de música popular y sus logros recientes en el exterior: “Un hombre joven, lleno de ilusiones, con unos deseos inmensos de triunfar internacionalmente. Ya había dado sus primeros pasos en el exterior con sus presentaciones, muy exitosas, por cierto, en los Estados Unidos, también en Europa”.

Además, el presentador cerró su mensaje recordando la relación especial del artista con su equipo: “Lamento inmensamente la muerte de Yeison Jiménez, un artista muy cercano a nuestra programadora pues inició su carrera en la televisión, justamente en el Show de las Estrellas”.

El famoso se pronunció con
El famoso se pronunció con dolor por la partida de Yeison Jiménez - crédito Jorge Barón Televisión / Facebook

Entre las reacciones de los internautas ante este video se encuentran algunas muy sentidas en las que se recuerdan a famosos artistas: “Don Jorge que mensaje tan profundo comparto su dolor y le doy mi mas sentido pésame, yo me imagino que debe doler ver tantos amigos partir ahora ya esta con Darío Gómez a quien usted también le dio su patadita de la suerte”.

Además, los internautas agregaron: “Visiblemente se ve afectado Don Jorge Barón”, “Jorgito🩷 se lo quiere muchooo” y “Don Jorge de tanto programa basura de la televisión colombiana usted es de los pocos que merecen respeto y motivo de orgullo. Un señor de la pantalla, y muy educado”.

Los colombianos lamentan la partida
Los colombianos lamentan la partida de uno de los más grandes del género popular - crédito @yeison_jimenez/Instagram - Suministrada a Infobae Colombia

Cada comentario en redes sociales demuestra el dolor que los seguidores del artista sienten por su repentina partida.

