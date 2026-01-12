Gobierno ordenó el traslado de alias El negro Ober a Barranquilla: crece la preocupación por seguridad

El Ministerio de Justicia de Colombia confirmó el traslado de alias El negro Ober a Barranquilla como parte de la estrategia de paz urbana - crédito Fiscalía General de la Nación / @ColombiaOscura / X)

El Ministerio de Justicia de Colombia confirmó el traslado de Óber Ricardo Martínez Gutiérrez, conocido como alias El negro Ober, a la ciudad de Barranquilla.

Esta decisión se produce dentro de la estrategia de paz urbana impulsada por el Gobierno nacional y ocurre en un contexto de creciente incertidumbre sobre la seguridad en la región.

La llegada de Martínez Gutiérrez se suma a la de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, y Digno Palomino, otros dos nombres señalados como líderes de organizaciones criminales en la Costa Caribe.

Con base fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la medida incluye el traslado de hasta 17 integrantes de estructuras delictivas a la capital del Atlántico, aunque la cifra total podría llegar a 40 personas pertenecientes a las bandas Los Costeños y Los Rastrojos.

En medio de una tregua momentánea, ‘Castor’ y Digno Palomino serían trasladados a la capital del Atlántico, al igual que "El negro Ober" - crédito red social X

Las autoridades no han confirmado la fecha exacta, pero el operativo se prevé antes del 20 de enero, fecha límite de la tregua pactada entre estas bandas y el grupo rival conocido como Los Pepes.

Contexto de la medida y reacción de las autoridades locales

El anuncio del traslado de Óber Ricardo Martínez Gutiérrez sorprendió a la Alcaldía de Barranquilla, que expresó su preocupación por no haber sido notificada previamente. La administración distrital solicitó formalmente que se establezca una coordinación técnica permanente entre las administración nacional, departamental y las autoridades locales, para definir estrategias que reduzcan riesgos para la población.

“Hubiera sido importante poder establecer una coordinación técnica permanente entre el Distrito, la Gobernación y el Gobierno nacional”, comunicó el Distrito, según citó El Heraldo.

Óber Martínez Gutiérrez, alias El negro Ober, es cabecilla de Los Costeños y fue condenado recientemente por amenazas contra una fiscal - crédito Colprensa

De acuerdo con el cronograma del Inpec, los integrantes de Los Costeños bajo el mando de Díaz Collazos serían recluidos en la Penitenciaría El Bosque, mientras que Digno Palomino y otros miembros de la organización serían trasladados a la cárcel La Modelo, ubicada en la Vía 40 de Barranquilla.

La figura de alias El negro Ober y su historial judicial

Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, considerado uno de los principales cabecillas de Los Costeños, permanecía hasta ahora en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander. El Gobierno nacional no ha informado sobre la existencia de acercamientos oficiales o diálogos con Martínez Gutiérrez, lo que acentúa las dudas sobre los criterios del traslado.

Recientemente, Martínez Gutiérrez fue condenado a 36 meses de prisión por amenazas contra una fiscal que procesaba judicialmente a su esposa, hecho ocurrido en marzo de 2023. Su inclusión en la lista de traslados fue confirmada en la misma resolución que autorizó la llegada de Díaz Collazos y Palomino a Barranquilla.

Expertos y sectores políticos critican la falta de claridad normativa y temen que la estrategia de paz responda a intereses electorales - crédito Colprensa

La llegada de estos líderes coincide con la fase exploratoria de una posible mesa de diálogos entre el Gobierno y las estructuras criminales, la cual podría instalarse oficialmente en las próximas semanas. El proceso se da dentro de la llamada “paz total” que promueve el presidente Gustavo Petro, aunque hasta el momento no existe un marco jurídico plenamente definido para estas negociaciones.

Críticas y controversias alrededor de la estrategia de paz urbana

La estrategia de traslado y diálogo con líderes criminales generó críticas entre especialistas en seguridad y en sectores políticos. Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte y experto en temas de seguridad, advirtió en declaraciones recogidas por Semana.

“Existen temores crecientes de que esta mesa persiga resultados electorales y no de seguridad, al no existir un respaldo normativo y no tener aún claridad los habitantes del territorio sobre lo que realmente se está negociando y cuáles son los verdaderos objetivos que persigue el Gobierno nacional en esta mesa de diálogo sociojurídico”.

La presencia de líderes como Martínez Gutiérrez y Palomino en Barranquilla despierta temores de un resurgimiento de conflictos entre bandas tras la tregua con Los Pepes - crédito X

La polémica se intensifica ante la inminencia de una jornada electoral y la falta de información precisa sobre los acuerdos entre las partes involucradas. Para algunos analistas, la decisión del Gobierno podría alterar los equilibrios de poder en la región y aumentar la presión sobre las autoridades locales.

En el contexto de esta medida, las fuerzas de seguridad preparan un dispositivo especial para los traslados, que podrían ejecutarse en cualquier momento a partir del martes 13 de enero.

La preocupación radica en que la presencia de figuras como Martínez Gutiérrez, Díaz Collazos y Palomino podría reavivar conflictos entre organizaciones criminales, en un periodo marcado por la tregua temporal entre Los Costeños y Los Pepes.