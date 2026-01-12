Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada negaron su responsabilidad en la masacre de Maicao

El portavoz de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada manifestó que otras organizaciones estarían empleando su nombre para cometer delitos y se desmarcó del reciente ataque que dejó cinco fallecidos en La Guajira - crédito X

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada rechazaron de manera enfática los señalamientos sobre su presunta participación en la masacre que dejó cinco personas muertas en Maicao, ocurrida la noche del viernes 9 de enero.

Por medio de un video difundido en plataformas digitales, el líder y vocero del grupo, Jonain Andrés Pérez Tonsel, negó cualquier responsabilidad en el ataque y solicitó a las autoridades judiciales avanzar en la investigación para determinar a los verdaderos autores.

“Hoy, 11 de enero del año 2026, Jonain Andrés Pérez Tonsel. Este video lo hago para esclarecer dicha masacre en Maicao. Quiero decirle a las autoridades que investiguen dicho caso, ya que eso no fue de parte de nuestra organización y mucho menos bajo las órdenes mías”, afirmó el dirigente en la grabación difundida por el grupo armado.

La declaración incluyó un llamado a esclarecer el origen de un video que circuló en redes sociales donde supuestos integrantes del grupo asumían el control del orden público en Maicao.

El vocero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada negó la autoría de la masacre en Maicao mediante un video publicado en redes sociales - crédito Defensoría del Pueblo

Pérez Tonsel también denunció la existencia de otras organizaciones criminales que estarían utilizando el nombre de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada para cometer delitos como extorsión y secuestro.

“Hay muchas organizaciones cobrando extorsiones, secuestrando a nombre de nuestra organización y a nombre mío. Quiero dejar en claro que nosotros no vamos con ese actuar y tampoco actuamos de esa manera”, agregó el vocero.

Defensoría del Pueblo mantiene la atribución y exige acciones urgentes

En contraste con la versión del grupo armado, la Defensoría del Pueblo reiteró que la masacre en Maicao fue cometida por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, según información recogida por la entidad y divulgada en su cuenta oficial de la red social X.

El organismo lamentó la muerte de cinco personas en el barrio Altos del Parrantial y exigió a la Fiscalía General de la Nación y a los ministerios de Defensa e Interior investigaciones eficaces para identificar y sancionar a los responsables.

“Exhortamos a las autoridades a adelantar investigaciones eficaces”, precisó la institución, al tiempo que pidió medidas urgentes de prevención y protección integral para la población civil de Maicao.

La Defensoría del Pueblo mantiene la atribución de la masacre a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, según información oficial recogida por la entidad - crédito X

La Defensoría recordó la vigencia de la Alerta Temprana 039 de 2019, que advierte sobre el alto riesgo de vulneración de derechos fundamentales en el municipio por la presencia de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, el ELN y las mismas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

De acuerdo con lo reportado y confirmado por la Defensoría, el municipio ha sido escenario de múltiples advertencias oficiales sobre la amenaza que representan estas organizaciones para la seguridad de los habitantes.

Así ocurrió el ataque: testimonios de la comunidad y avance de la investigación

Testigos del barrio Altos del Parrantial relataron a El Heraldo que la noche del viernes, hombres que se movilizaban en una camioneta con placas venezolanas llegaron a una esquina del sector y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba reunido en el lugar.

Las víctimas, identificadas como Eider Cantillo, Janer Martínez, Alex Mendoza, Jean Carlos Meza Estrada y Víctor Jurado Maza, recibieron disparos de forma directa, y solo uno de ellos alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, donde falleció posteriormente.

Las víctimas del ataque armado en Altos del Parrantial eran residentes del sector y la Policía de La Guajira mantiene en reserva la investigación sobre los hechos - crédito red social X

Según versiones recogidas por la prensa local, los atacantes habrían usado armas de largo alcance, aunque este detalle sigue siendo objeto de verificación por parte de las autoridades. El comandante del Departamento de Policía de La Guajira, coronel Salomón Bello Reyes, señaló a El Heraldo que el caso es materia de investigación y que desde el momento de los hechos se activaron las unidades especializadas para esclarecer lo sucedido.

“Por el momento es materia de investigación, este caso que se nos presenta. Por ahora tenemos son estos cinco cuerpos sin vida, y el CTI de la Fiscalía está manejando más ampliamente el caso con mucha reserva de la información”, explicó el oficial.

Las autoridades también establecieron que las víctimas residían en el mismo sector y se dedicaban a oficios varios, mientras se verifica si existían antecedentes judiciales.