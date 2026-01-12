Aida Victoria Merlano compartió la lección que le dejó Yeison Jiménez tras su repentina muerte

El fallecido artista dejó una huella imborrable entre sus allegados y seguidores de su carrera - crédito Instagram

La noticia sobre la muerte repentina de Yeison Jiménez impactó en gran medida a la industria del entretenimiento en Colombia, por lo que sus grandes representantes no dudaron en expresar su dolor a través de las redes sociales, en las que recordaron con cariño al cantante de música popular.

Y es que el vacío que dejó el cantante de 34 años tras el accidente aéreo ocurrido el sábado 10 de enero de 2026 en Boyacá no solo afectó a su círculo cercano y seguidores, sino a figuras del medio como Aida Victoria Merlano, que expuso públicamente el efecto devastador de la partida del artista y lo que este lamentable episodio la hizo reflexionar.

En una serie de publicaciones compartidas en sus historias de Instagram, la popular creadora de contenido barranquillera compartió su sentir y se refirió a la relación profesional y personal que mantenía con el cantante.

Los famosos se reunieron en varias oportunidades

La famosa joven explicó que durante semanas había contemplado contactar a Yeison Jiménez. Sin embargo, reconoció que sus ocupaciones diarias postergaron ese acercamiento, lo que evitó que pudiera tener una conversación reciente con él.

Aida Victoria detalló que el equipo del artista la contactó para proponerle trabajar juntos, posibilidad que generó expectativa en ella: según afirmó, “sentía mucha ilusión” por volver a verlo, motivada en parte por la necesidad de compartirle varias novedades personales que tenía pendientes sobre su vida.

La famosa optó por la transparencia para contarle a sus seguidores esta lamentable situación: “Me duele mucho no haber hecho esa llamada”, confesó a su audiencia según las declaraciones que realizó en su publicación, que estuvo acompañada por imágenes de los dos, disfrutando de momentos simples de reunión.

En medio de la conmoción, la creadora fue enfática al transformar su experiencia en un mensaje directo para sus seguidores y que le quedó como enseñanza de esta lamentable experiencia: “Las cosas se hacen hoy”, dijo Merlano, invitando a no dejar pendientes ni demorarse en concretar planes o expresar emociones a aquellas personas que aprecia, puesto que todo podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos.

La creadora de contenido se mostró afectada por la partida del artista

¿Cómo murió Yeison Jiménez?

La muerte de uno de los artistas más famosos de la música popular ocurrió después de que el artista despegó de Paipa (Boyacá) con rumbo a Medellín, camino a su siguiente presentación en Marinilla (Antioquia). Las primeras hipótesis sobre el accidente indican que la aeronave chocó con el final de la pista, incendiándose inmediatamente tras el fuerte impacto, lo que impidió que sus ocupantes pudieran salvarse.

Del mismo modo, investigaciones realizadas por las autoridades informaron que la avioneta logró despegar del suelo antes de perder el control. El choque inicial produjo un rebote y en el segundo impacto surgieron las llamas que consumieron la estructura y sus ocupantes.

Los allegados al artista lo recuerdan con cariño

Cabe mencionar que los colegas del cantante y aquellos que tuvieron la oportunidad de compartir con él en su corta vida, no dudaron en compartir la tristeza que les generaba esta lamentable situación, pues ninguno de ellos se esperaba que el famoso partiera de este mundo a sus 34 años y con la carrera tan exitosa que logró cosechar trabajando fuertemente y pasando noches enteras sin dormir y sin compartir con su familia.

La reacción de Aida Victoria Merlano se integró a ese luto colectivo, pero puso el énfasis en el arrepentimiento y la importancia de actuar en el momento preciso, antes de que lleguen los arrepentimientos porque una tragedia puede ocurrir en cualquier momento, no solo con los amigos, sino con aquellos familiares y personas que se tienen altercados o, simplemente, por las ocupaciones no logran comunicarse de forma frecuente.