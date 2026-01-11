Yeison Jiménez era uno de los artistas más cotizados: cuánto cobraba por concierto y por qué se quejaba del pago de impuestos

Yeison Jiménez tenía 34 años de edad. Cumpliría 35 el 26 de julio - crédito @yeison_jimenez/Instagram

El mundo de la música popular colombiana enfrenta un luto inesperado ante la confirmación de que Yeison Jiménez, uno de los exponentes más influyentes del género, falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo. La noticia conmocionó a fanáticos y colegas, ya que este se había posicionado como una figura central del movimiento, en el que trascendió por su ascendente carrera, el impacto en plataformas digitales y la capacidad para convocar multitudes con ingresos por concierto que marcaron marcas históricas.

Nacido en Caldas, el fallecido artista inició su trayectoria artística desde temprana edad. La perseverancia lo llevó a recorrer escenarios modestos antes de alcanzar el reconocimiento nacional. En las primeras presentaciones que hizo en Bogotá, Jiménez cobraba entre $80.000 y $150.000 por show, ya que actuaba en bares y discotecas. Con la consolidación de la carrera y luego del lanzamiento de éxitos como “Aventurero” y “Tenías Razón”, el valor de las presentaciones ascendió de manera sustancial.

“Los primeros shows los vendía a $80.000 y $150.000. Después de un tiempo subí como a $20.000.000, que fue cuando ya se me pegaron como tres cancioncitas”, relató el artista a Los40 en noviembre de 2024. Por supuesto, el ascenso de Jiménez fue gradual. Luego de siete años de carrera y más de 20 éxitos, el cantante logró cotizarse en $100.000.000 por show, una cifra inédita para el género en Colombia.

“Yo llegué a $100.000.000 cuando tenía siete años de carrera y más de 20 éxitos. En ese sentido, es cuando yo he dicho que a los nuevos les ha tocado muy fácil, muy muy fácil, la verdad”, afirmó en la misma entrevista. Con esto, dio a entender que sus tarifas por concierto oscilaban entre $180.000.000 y $200.000.000, un rango sin precedentes en la música popular nacional.

“Hoy estamos cobrando bien, nunca antes un artista de música popular había cobrado 180 o 200 palos (millones), nunca. ¿Por qué los cobro? Pues porque los vendo, a la gente le gusta ir a mis conciertos y se llenan”, explicó Jiménez al resaltar que el éxito comercial justificaba el valor de sus presentaciones.

Retos logísticos y tributarios

El impacto económico de la actividad en vivo también se reflejaba en los retos logísticos y tributarios de los conciertos. En diálogo con Semana, reveló que organizar un evento de gran magnitud en Bogotá, como el planeado para el estadio El Campín el 26 de julio de 2025 —fecha en que cumplió 34 años de edad—, implicó asumir costos fiscales elevados.

“Un concierto en El Campín paga más de $1.500 millones en impuestos, un solo concierto. Hacer el concierto es un reto tan gigante que están en riesgo USD1,5 millones, solo por hacerlo”, declaró el cantante, el primero de un artista de música popular en llenar un recinto con capacidad para 45.000 asistentes.

Desafío para la expansión de su carrera

El contexto tributario, según Jiménez, se había vuelto un desafío para la expansión de su carrera y los emprendimientos personales. “El tema de los impuestos ha sido muy complicado. La carga tributaria está muy fuerte. Está tan fuerte que entre más se trabaje duro, pues más se paga. Entonces le dije a mi equipo que trabajemos a la mitad y pagamos menos”, relató a Semana. Debido a estas condiciones, el artista había decidido pausar nuevas inversiones y limitar la actividad empresarial para enfocarse en la estabilidad y la generación de empleo.

“No está fácil el poder crecer en un país que tiene tanto riesgo, entonces solo quiero estar tranquilo. Si eso significa no ganar tanto dinero como antes pues prefiero estar así”, añadió.

Lo que cobran otros referentes de la música popular

En comparación con otros referentes de la música popular colombiana, Yeison Jiménez alcanzó cifras superiores en cuanto a tarifas por concierto y capacidad de convocatoria:

Luis Alberto Posada: considerado el “rey” del género y con 62 años de edad, cobra alrededor de $160.000.000 por presentación.

Jhonny Rivera: otro de los grandes nombres del movimiento, tiene tarifas que rondan los $145.000.000.

Luis Alfonso: ajusta los precios a la demanda, y parte de $120.000.000 y llega hasta $280.000.000en eventos de gran envergadura.

Jessi Uribe: pese a su ascenso más reciente, se ubica en una franja de $115 millones de pesos por show.

El caso de Jiménez se distinguía por el ritmo sostenido de su crecimiento y la magnitud de su impacto comercial. “Los empresarios siempre me dicen ‘usted puede cobrar lo que quiera, desde que yo abra la taquilla y usted venda, está bien’”, relató el cantante a Los40 al resaltar la relación entre la demanda de los conciertos y la evolución de la tarifa. Su presencia en plataformas digitales como YouTube y Spotify impulsó su visibilidad y contribuyó al posicionamiento del género popular en mercados internacionales.