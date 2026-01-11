Reporta ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Las autoridades de Malambo ya buscan a las personas responsables del crimen del exfutbolista Germán Pérez Albuquerque - crédito Policía Nacional

Sobre la tarde del domingo 11 de enero se reportó un presunto ataque armado contra la subestación de Policía de Guamalito en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, que habría dejado a un uniformado herido en una extremidad inferior.

La presencia del ELN y las disidencias de las Farc en el área de Catatumbo incrementó el riesgo para los uniformados, que fueron blanco de un francotirador durante el incidente. El hecho ocurrió en el corregimiento de Guamalito, donde frecuentemente operan grupos armados ilegales.

Medios locales aseguraron que el policía afectado, identificado como Diomar Alexis Arias Contreras, se encuentra en condición estable después de recibir dos impactos de bala en la pierna y el glúteo.

Los responsables abrieron fuego contra la subestación, destacando el nivel de violencia al que se enfrentan las autoridades en la región.

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un reporte oficial explicando lo sucedido en esta zona del Catatumbo.

Noticia en desarrollo...