Quién es alias El Bendito Menor, el vocero de paz que estaría involucrado en la masacre de Maicao, La Guajira

Avanza las investigaciones frente al ataque sicarial registrado en Maicao, en el departamento de La Guajira, que dejó cinco personas muertas y otras dos heridas.

El hecho ocurrió en la noche del 9 de enero de 2026, cuando un grupo de sujetos desconocidos que se movilizaban en una camioneta dispararon sin mediar palabra contra el grupo de personas que estaban departiendo en una vivienda del barrio Altos Parrantal del municipio guajiro.

Sin embargo, esta situación reveló una nueva escalada de violencia en la región colombiana, al considerar que en La Guajira operan varias estructuras criminales como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), más conocidas como Los Pachenca.

Según información recopilada por El Tiempo, detrás de esta masacre contra las cinco personas en Maicao estaría Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Naín o el Bendito Menor, uno de los voceros de paz en las negociaciones que el Gobierno sostiene con esta organización ilegal.

Aunque ostenta inmunidad judicial por su papel en los diálogos sociojurídicos, diversos testimonios e imágenes lo ubican como el presunto líder del comando armado responsable de este ataque, mientras un mensaje de “limpieza social” circulaba en redes sociales y quedaba patente la ausencia de control estatal.

En las redes sociales, horas antes del ataque armado en Maicao, Pérez Toncel difundió un video en el que aparece un grupo de hombres armados con fusiles y pistolas.

“Brindando la seguridad al pueblo”, expresa el supuesto líder de la organización armada, junto con el filme en la que todos vestían prendas del uso exclusivo de la fuerza pública y portaban brazaletes de las Acsn.

Las imágenes expuestas por el citado medio de comunicación muestran a estos hombres patrullando calles y anunciando de manera explícita que el control territorial ya estaba en marcha.

El mensaje iba acompañado de advertencias directas a quienes el grupo considera “delincuentes”, así como de aseguramientos de “seguridad para los comerciantes y la gente de bien”.

En otro video citado por el diario bogotano, se observa a alias Nain o El Bendito Menor reforzó sus amenazas con nuevos mensajes en plataformas digitales. En uno de sus estados, escribió: “no estamos jugando”.

El video, también compartido por él, muestra a un hombre encapuchado desde el automóvil, asegurando: “Patrullamos todos los rincones de La Guajira” y prometiendo castigos inmediatos a quienes considera culpables de “alterar la tranquilidad” en el municipio.

Las advertencias incluyeron frases como “les llegó la hora” y “tienen sus horas contadas”. Además, en la publicación agregó: “fuete para todos los malcriados”.

Por el momento, la Policía no ha precisado el móvil del crimen ni ha confirmado si las víctimas eran el objetivo específico del ataque o si la masacre fue indiscriminada. Adicional a ello, tampoco se han emitido declaraciones oficiales detalladas al respecto.

Entre las víctimas mortales identificadas se encuentran Eider Cantillo (33 años), Janer Bustamante (23), Alex Mendoza (25), Jean Carlos Meza Estrada (27) y Víctor Manuel Jurado Maza (32). Cuatro de ellos fallecieron en el sitio del ataque, y el quinto murió minutos más tarde en un centro asistencial tras recibir atención médica en estado crítico, según información recopilada por el medio local La Guajira Hoy. Los dos heridos, Francisco José Vidal De la Hoz y Duan Manuel Guerra Ponc, permanecen bajo cuidado médico.

Las autoridades han recordado que, por Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o El Bendito Menor, se tiene una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quien brinde información sobre su ubicación.

El control territorial ejercido por las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada bajo el mando de alias Naín se refleja en prácticas visibles para la población.

Desde hombres armados y uniformados que ordenan el cierre de playas a las 4:00 p.m., simulando ser militares, hasta bloqueos en la Troncal del Caribe, incluso ante la presencia de la Policía, particularmente durante operativos de tráfico de cocaína en lanchas rápidas y semisumergibles.

Según informes citados por Semana, la colaboración de las autoridades con la DEA de Estados Unidos permitió documentar estas operaciones.

El expediente incorpora otros episodios graves. Uno de los más señalados, ocurrido en Dibulla (La Guajira), es la masacre donde, según versiones preliminares, alias Naín habría asesinado a su primo Gamalier de Jesús Contreras Pérez. Horas después, celebró una fiesta en la playa que culminó con la captura de su pareja sentimental, Rosa Angélica Tarazona, conocida como alias la Bebecita, en un operativo de alto riesgo.

Identificada como la encargada de las finanzas del grupo, la Fiscalía informó que esta mujer fue imputada por concierto para delinquir, aunque no aceptó los cargos. Durante su detención, las autoridades debieron evacuarla en helicóptero por riesgo de un rescate armado y detectaron comunicaciones que apuntaban a un posible motín para impedir su captura.