Murió Yeison Jiménez: estos son otros reconocidos artistas colombianos víctimas de trágicos accidentes

Yeison Jiménez, uno de los principales exponentes de la música popular en Colombia, murió el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en la zona rural de Paipa, departamento de Boyacá. Otros cinco ocupantes de la avioneta privada, incluido el piloto Hernando Torres, también perdieron la vida.

De acuerdo con la información de las autoridades, el siniestro tuvo lugar en la vereda Romita pocos minutos después del despegue de la aeronave desde el aeropuerto de Paipa. Entre las víctimas se encuentran Juan Manuel Rodríguez, Oscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, todos acompañantes de Yeison Jiménez. Además del piloto y el copiloto, fallecieron el fotógrafo y el manager del cantante.

El artista, oriundo de Manzanares, en Caldas, había actuado la noche anterior en Málaga, Santander. Después de arribar a Paipa para descansar, abordó la avioneta con destino al aeropuerto de Medellín, desde donde planeaba llegar a Marinilla para cumplir con una presentación.

El fallecimiento del intérprete de Aventurero recuerda a la pérdida de grandes músicos que marcaron la cultura colombiana que también murieron en trágicos accidentes.

Kaleth Morales

El género vallenato sufrió una pérdida irreparable el 24 de agosto de 2005 con la muerte de Kaleth Morales, reconocido por muchos como el ‘rey de la nueva ola del vallenato’, cuando tenía solo 21 años.

Aunque han pasado 20 años desde el fallecimiento del artista, los temas emblemáticos Vivo en el limbo y Todo de cabeza siguen ocupando un lugar destacado en las playlists de los colombianos.

Kaleth Morales, hijo del también cantante Miguel Morales, atravesaba el momento más exitoso de su carrera, lo que lo mantenía en constante movimiento por distintos escenarios del país.

El 23 de agosto de 2005, el cantautor viajaba junto a su hermano Keyner hacia Montería, Córdoba, transitando por la carretera entre Cartagena y Valledupar, para cumplir con una presentación, cuando ocurrió el siniestro.

La tragedia se produjo en el kilómetro 26, poco antes de llegar a Bosconia. Según se conoció, el joven artista conducía e intentó esquivar un hueco, lo que provocó que perdiera el control y el automóvil volcara. Ambos hermanos salieron expulsados de vehículo, pero Kaleth resultó con un trauma craneoencefálico severo y entró en coma durante su traslado al hospital, donde se confirmó muerte cerebral. Su hermano Keyner logró sobrevivir tras permanecer inconsciente por dos semanas.

Patricia Teherán

Otro fallecimiento que conmocionó a los colombianos fue el de Patricia Teherán, líder vocal de Las diosas del vallenato, ocurrido en 1995 en la vía Barranquilla-Cartagena. El accidente se originó por el estallido de una de las llantas del automóvil en que viajaba. En el suceso también murió su esposo y representante, Víctor Sierra.

Teherán es recordada como una de las exponentes femeninas más relevantes del género, con éxitos como Tarde lo conocí.

Martín Elías Díaz

Martín Elías Díaz Acosta, cantante vallenato, falleció el Viernes Santo, 14 de abril de 2017, con apenas 26 años. El accidente tuvo lugar en la vía San Onofre (Sucre)–Lórica (Córdoba), en el sector Aguas Negras, a las 7:40 a.m.

Según los reportes de las autoridades, el vehículo donde viajaba, acompañado por tres personas, se desplazaba a más de 150 km/hora en una carretera con límite de 50 km/hora. El auto se volcó, lanzando al hijo de Diomedes Díaz de manera abrupta contra el asfalto. Cuando fue trasladado al hospital de San Onofre, presentaba lesiones múltiples: edema cerebral agudo, fracturas costales, laceración pericardia y trauma de testículos, junto a contusiones pulmonares y excoriaciones en variadas zonas del cuerpo. Pese a los esfuerzos médicos y su traslado a la Clínica Santa María de Sincelejo, el artista murió a las 12:45 p.m., dejando un vacío en el mundo vallenato.

Jesús Manuel Estrada

La lista de tragedias incluye a Jesús Manuel Estrada, voz principal de la afamada canción Los caminos de la vida de Los Diablitos. Aunque ya se había retirado del grupo, Estrada falleció tras un accidente entre los departamentos del Cesar y Santander, sumando su nombre a un repertorio de figuras, cuyo final abrupto rompió trayectorias de creciente reconocimiento.

Romualdo Brito

Romualdo Brito, compositor fundamental de la música vallenata falleció el 20 de noviembre de 2020. El músico viajaba en una camioneta Nissan de placas JCW-407 y color blanco cuando el vehículo salió de la vía y chocó violentamente contra un árbol en el corregimiento de San Roque, jurisdicción de Curumaní, Cesar.

La escena dejó en luto al folclor colombiano por la pérdida del autor de los títulos emblemáticos Mis Viejos de Los Betos; El Indio de Diomedes Díaz; Llegó tu marido de Jorge Oñate, Esposa Mía de Otto Serge; y El Santo Cachón de Los Embajadores.