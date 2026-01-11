Muerte de Yeison Jiménez: director de la Aerocivil confirmó que la avioneta sí despegó

El director general de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Trimenti, supervisa personalmente las diligencias en el sitio del siniestro - crédito MontajeInfobae (@FabianCorredor/X/@YeisonJimenez/Instagram)

La muerte de Yeison Jiménez y de su equipo de trabajo en un accidente aéreo en Boyacá, continúa en investigación por parte de las autoridades, para esclarecer lo sucedido.

Desde la noche del sábado 10 de enero, el director general de la Aeronaútica Civil, Luis Alfonso Martínez Trimenti, permaneció en el lugar junto al equipo técnico encargado del análisis.

El funcionario confirmó que los trabajos se realizan en el propio sitio del siniestro, bajo la supervisión de personal especializado.

En medio de rumores y versiones contradictorias, Martínez Trimenti fue categórico al afirmar: “La avioneta sí despegó”, desmintiendo especulaciones que señalaban lo contrario a La FM.

El director indicó que este dato ya fue verificado por las autoridades y pidió a la población no dejarse llevar por información no oficial.

Noticia en desarrollo...