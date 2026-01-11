Modelo colombiana es señalada por mover fondos del narcotráfico cercanos a 3 millones de dólares: detalles de la investigación

Uno de los lujosos inmuebles embargados por la Fiscalía, presuntamente adquirido con dinero del narcotráfico lavado por Valentina Forero Álvarez - crédito Fiscalía general de la Nación

Durante una de las investigaciones más resonantes sobre lavado de activos con nexos en el narcotráfico, la Fiscalía General de la Nación ha decomisado media docena de propiedades de alto valor como parte de un multimillonario proceso de extinción de dominio.

La implicada central es Valentina Forero Álvarez, de 33 años, oriunda de Manizales, a quien las autoridades califican como la pieza clave de una compleja operación de blanqueo que, según documentos oficiales, canalizaba ingentes sumas de dinero hacia cuentas colombianas a través de decenas de transferencias desde Estados Unidos.

Entre las evidencias que sustentan la acusación se incluyen incautaciones directas en territorio estadounidense. Según consta en el expediente del caso, el 28 de febrero de 2023 las autoridades ingresaron en una residencia identificada como vinculada a la red.

Allí hallaron 165.000 dólares, 45 kilogramos de marihuana y dos kilos de cocaína, un hallazgo clave que evidencia la interrelación entre el lavado de capitales y actividades de narcotráfico, de acuerdo con el expediente revelado por el diario El Tiempo.

La mujer es considerada la principal implicada, es señalada por canalizar sumas millonarias desde Estados Unidos hacia cuentas en Colombia - crédito Redes sociales

Las autoridades también mencionan la existencia de empresas en Colombia utilizadas para reciclar fondos ilícitos procedentes de operaciones en suelo estadounidense.

En las pesquisas judiciales, la figura de Forero Álvarez se presenta en contraste marcado: de un lado, una imagen pública proyectada en redes como modelo y empresaria emergente; del otro, el retrato que arman las agencias federales, quienes la sindican de organizar depósitos en efectivo desde California mediante una red profesional de mensajeros reclutados como infiltrados a finales de 2021.

Según el agente especial David Lester del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Forero Álvarez instruyó a sus colaboradores a recoger dinero en efectivo que superaba en ocasiones el millón de dólares por semana, fondos que debían fragmentarse en depósitos no superiores a 10.000 dólares y distribuirse en múltiples sucursales para evadir los sistemas de control bancario.

Este procedimiento incluía el uso de documentos fraudulentos, pasaportes y licencias de conducción falsificados para la apertura ilícita de cuentas, según la investigación judicial.

La Fiscalía embargó propiedades, vehículos y comercios avaluados en más de $7.300 millones, presuntamente adquiridos con dinero del narco - crédito Fiscalía General de la Nación

Las indagaciones también documentan la apropiación de identidades ficticias para realizar transacciones. El 18 de agosto de 2022, agentes incautaron en Detroit, Míchigan, un monto de 99.700 dólares junto a un pasaporte colombiano falso a nombre de ‘Luis Carlos López Herrada’.

El portador declaró que recogía grandes cantidades de efectivo siguiendo órdenes de Forero Álvarez y que en una oportunidad transportó 500.000 dólares.

El medio mencionado detalla que otro envío interceptado en septiembre de 2022 contenía documentos elaborados en Colombia, ocultos dentro de una Biblia, para operaciones financieras bajo la identidad de Javier Alberto Vásquez Palacio.

En el registro judicial estadounidense figuran también reuniones secretas con narcotraficantes cuya identidad permanece bajo reserva. De acuerdo con el expediente, un agente encubierto recibió en uno de estos encuentros 39.880 dólares en efectivo que, tras la operación, fueron depositados en una cuenta abierta a nombre de Forero Álvarez por uno de los mensajeros de la red.

Según la acusación del fiscal del Distrito Norte de Georgia, Sekret Sneed, se imputan cargos de conspiración y lavado de activos contra la joven manizaleña.

Entre los bienes embargados por la Fiscalía figuran locales en centros comerciales - crédito Fiscalía general de la Nación

En el entorno colombiano, la Fiscalía identificó negocios y empresas presuntamente utilizados en el esquema de blanqueo. Se encuentran Kawsdecor, matriculada el 8 de enero de 2025 en Sevilla (Valle) con activos por 10 millones de pesos; Chizpagas, constituida el 26 de mayo de 2020 y dedicada al comercio de artículos domésticos y vehículos usados, con 20 millones en activos; así como La Cremería 2010 Helados, abierta el 26 de abril de 2023 en Cali, dentro del centro comercial Palmetto Plaza.

El monto total de bienes incautados en este proceso asciende a 7 mil millones de pesos, e incluye propiedades en al menos dos departamentos, entre ellas una residencia de lujo en Armenia.

En respuesta a las denuncias, el defensor legal de Forero Álvarez en Colombia, Carlos Andrés Moncayo, expresó a El Tiempo su desacuerdo con las cifras comunicadas por la Fiscalía.

“En la acusación formal se menciona un monto inferior al presentado públicamente. En Colombia hablan de 2 millones de dólares, pero en Estados Unidos solo de 800.000 dólares”, afirmó.

Añadió que en el proceso estadounidense “no se ha probado que el dinero provenga del narcotráfico”. Desde su extradición en mayo de 2025, allegados a Forero Álvarez sostienen la versión de que es una emprendedora y adquirente legítima.