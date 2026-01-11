Colombia

Hija de Yeison Jiménez publicó sentido mensaje tras la muerte del cantante en accidente de avioneta

María Camila Jiménez, hijastra del artista, emocionó a todos con una sentida publicación dedicada a su padre, reflejando el dolor familiar y el cariño que el intérprete deja tras su repentina partida

El artista murió en un
El artista murió en un accidente aéreo - crédito Yeison Jiménez/Instagram

El reconocido cantante Yeison Jiménez murió el sábado 10 de enero de 2026 tras el accidente y posterior incendio de la aeronave Piper Navajo PA31 de matrícula N325FA, que se produjo antes del despegue.

El siniestro, ocurrido entre Paipa y Duitama, en Boyacá, provocó conmoción en el mundo de la música popular y un profundo dolor dentro de su familia.

La noticia de la muerte de Jiménez generó múltiples expresiones de pesar entre seguidores, colegas y familiares.

Uno de los mensajes más emotivos fue publicado por María Camila Jiménez, hija mayor del artista, que escribió en una publicación dedicada a su padre: “Te amo papá no sabes cuanto me parte ver tus videos y que no estés aquí :(“.

Hijastra de Yeison Jiménez expresó
Hijastra de Yeison Jiménez expresó su profunda tristeza por su fallecimiento - crédito camijemz/Instagram

El deceso de Jiménez deja un vacío en la industria musical y ha sido especialmente sentido por quienes compartieron escenario y vivencias con él, así como por su círculo más cercano.

Artistas y figuras del entretenimiento también se volcaron a su última publicación para lamentar la pérdida y expresar condolencias a sus familiares.

El exfutbolista y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia, afirmó: “No con el corazón arrugado😢😢Descansa en paz papito” ; “Paz en su tumba”, señaló el presentador Omar Vásquez.

Su colega Jessi Uribe compartió un mensaje en su cuenta de Instagram donde resaltó la grandeza de Jiménez en la música popular: “Hoy canto y me pongo el sombrero por ti mi hermano. Te vas como un gigante de la música nos vemos arriba y sé que me recibirás CON EL CORAZÓN. Viva tu música y junto a ella tus recuerdos (sic)”.

En el mismo tenor, Jhony Rivera expresó su tristeza por la pérdida a través de un mensaje dirigido a la familia del intérprete: “Hermanito, siento un vacío tan grande en mi pecho, hay cosas que uno no logra entender, pero lamentablemente debemos aceptar, siento una tristeza por tus hijitos, tu esposa, tu familia y por todo tu equipo, el vacío es enorme, no hay palabras”.

En medio de lágrimas, Luis Alfonso compartió en un video su sentimiento: “Se nos fue el viejo…. en el tiempo que Diosito nos lo regaló, aprendimos mucho de él, fue un gran artista”.

La familia de Yeison Jiménez

El cantante Yeison Jiménez construyó una familia junto a Sonia Restrepo, con quien tuvo dos hijos, Thaliana Jiménez y Santiago Jiménez; por su parte, María Camila es su hijastra, que completa el núcleo familiar.

A través de sus redes sociales, Jiménez mostró en diversas ocasiones momentos compartidos con ellos, evidenciando la cercanía y el valor que daba a su vida personal.

Yeison Jiménez tenía una familia
Yeison Jiménez tenía una familia que valoraba y cuidadaba al alejarla del impacto mediático - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Camila, la hija mayor, tiene aproximadamente 15 años y no es hija biológica del artista; sin embargo, desde que la conoció siendo una niña pequeña, decidió asumir el papel de padre, brindándole afecto y apoyo, especialmente tras el inicio de la convivencia con Sonia Restrepo en Bogotá.

El vínculo entre Camila y Jiménez se reflejaba no solo en la rutina familiar, también en las pasiones compartidas, como el gusto por los caballos de paso, una afición que la joven ha mostrado en su cuenta de TikTok, donde aparecen juntos en las instalaciones del criadero, uno de los negocios desarrollados por el artista.

Yeison Jiménez murió en un
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Además de su faceta como cantante de música popular, Jiménez incursionó en el sector empresarial, con inversiones en finca raíz, café y equinos.

Respecto a Sonia Restrepo, la relación con el cantante se remonta a un evento en Manizales, cuando ella ya era madre de Camila. Tras un periodo de relación a distancia, ambos establecieron su residencia en Bogotá.

Restrepo es contadora pública, especializada en derecho tributario, y ha enfocado su labor en la gestión del hogar y en el respaldo a la carrera de Jiménez. La pareja optó por mantener su vida privada alejada de la exposición mediática, priorizando la tranquilidad familiar.

En junio de 2024, la familia celebró el nacimiento de Santiago, el hijo menor y primer varón de la pareja.

