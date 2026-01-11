Colombia

Hay canción póstuma de Yeison Jiménez: Ciro Quiñonez le prometió a Arelys Henao que el lanzamiento sería pronto

El tema musical será un homenaje a la memoria del artista que murió en un accidente aéreo

El artista confirmó que la ultima canción que grabó con su colega antes de su fallecimiento saldrá a la luz próximamente - crédito TikTok

Durante un concierto que se llevó a cabo en la noche del 10 de enero de 2026 en Monterrey (Casanare), Arelys Henao y Ciro Quiñonez hablaron del próximo lanzamiento de la última canción grabada por Yeison Jiménez. La noticia se dio apenas horas después de la muerte del artista oriundo de Manzanares (Caldas) en un accidente aéreo en Paipa (Boyacá), un hecho que afectó notablemente a sus allegados y marcó las presentaciones que tenían que cumplir los demás artistas del género popular.

Entre lágrimas y muestras de afecto en tarima y las redes sociales, los artistas y el público demostraron el vacío provocado por la partida del cantante, teniendo en cuenta que era uno de los nombres más reconocidos en la escena musical y apreciado por aquellos que lo conocían.

La cercanía entre Yeison Jiménez y Ciro Quiñonez fue uno de los temas más reiterados sobre el escenario. Arelys Henao le dijo lo siguiente: “Me contaron un chismecito que usted y Yeison dejaron una canción grabada”, el artista no dudó en responder confirmando la existencia del tema: “La tenemos”.

El famoso artista acogió a
El famoso artista acogió a Ciro desde sus inicios y tiene varios temas musicales con él - crédito Instagram

La insistencia de Henao por publicar la canción para todos los seguidores del artista fallecido fue contundente, pues animó a su colega a compartirlo sin demora: “Tírela. Sin video a Spotify para que los seguidores la disfruten. Este es el momento. Él te dejó ese regalo, ese legado, porque tú eras su artista y él te va a dar la bendición”, instó Henao durante el diálogo en medio de la presentación.

Ciro Quiñonez, aún visiblemente afectado por la pérdida, respondió bajo la influencia de Henao: “En este momento solamente le hago caso a usted. Lo que usted me diga, yo lo hago”, reiterando la importancia de la opinión de la artista para él.

La famosa artista reiteró su postura y la petición: “Tírela esta semana. Tírela” A lo que Quiñonez, en señal de confianza agregó: “Lo que usted me diga, o sea, guíame, instrúyeme. En estos momentos, soy artista de Arelys Henao”.

La conversación entre los artistas escaló también en la promesa de futuros proyectos, pues Arelys Henao propuso: “El año entrante los dos vamos a grabar un palazo”, a lo que añadió, frente al público, su deseo de realizar una colaboración directa: “Grabamos un palazo, Ciro, y lo tiramos. Listo”.

La famosa se mostró muy afectada por la partida de su colega - crédito TikTok

Sobre la tarima, Ciro Quiñonez interpretó un fragmento del tema compuesto por Yeison Jiménez, no sin antes contar cómo nació: “Esta canción la compuso Yeison y la compuso en el apartamento de él”.

Acto seguido, ofreció ante los presentes una muestra del tema: “Aprendí a querer de otra manera. Eso fue lo único bueno que a mí me dejó tu amor. Ahora solo quiero a la que quiera que me aguante borracheras”, cantó el artista, mientras que el público lo ovacionaba y le pedía lanzar el tema musical lo antes posible.

El homenaje tuvo una carga emocional notoria, pues los dos artistas querían mucho al recién fallecido. Al terminar la breve interpretación, Arelys le hizo una sincera petición a su acompañante: “No prive a Colombia de ese palazo que le dejó su ángel, Yeison”, refiriéndose a la cercanía que tenían.

El lanzamiento promete ser un
El lanzamiento promete ser un éxito para los seguidores de Yeison Jiménez - crédito @CiroQuiñonez/YouTube

La urgencia por definir el lanzamiento fue reiterada por Arelys Henao a lo largo del intercambio, mientras que Quiñonez consolidó su compromiso: “Ponga la fecha usted que yo le hago caso. Lo que usted diga”.

Cabe recordar que el fallecimiento de Yeison Jiménez ocurrió el 10 de enero de 2026 en un accidente de avioneta, lo que dejó un profundo dolor entre sus colegas y seguidores, que no dudaron en expresar mensajes de solidaridad.

