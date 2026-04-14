Colombia

María Paz Gaviria, hija de César Gaviria, respalda a Paloma Valencia en plena decisión del Partido Liberal

La exaspirante al Senado aclaró que su decisión es individual y no representa una postura oficial del partido, en medio de las deliberaciones internas que adelanta la colectividad

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Respaldo de María Paz Gaviria a la candidatura presidencial Paloma Valencia - crédito y Colprensa/Lina Gasca y Sofía Toscano
Respaldo de María Paz Gaviria a la candidatura presidencial Paloma Valencia - crédito y Colprensa/Lina Gasca y Sofía Toscano

La excandidata al Senado María Paz Gaviria anunció su respaldo a la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, y a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.

La decisión se conoce en un momento en el que el Partido Liberal se encuentra en proceso de definir a qué aspirante apoyará en la primera vuelta presidencial.

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Según la revista Semana y de acuerdo con lo manifestado por María Paz Gaviria, el respaldo a la fórmula Valencia-Oviedo se realiza a título personal y no compromete una postura oficial del Partido Liberal.

“Paloma y Oviedo me representan, quieren ayudar a las bases sociales, respetar la Constitución y las instituciones”, señaló la exaspirante al Senado.

Gaviria, hija del expresidente César Gaviria, quien dirige el Partido Liberal, participó en las elecciones legislativas recientes, en las que obtuvo 56.943 votos (0,29% del total nacional), resultado que no le permitió alcanzar una curul para el periodo 2026-2030.

María Paz Gaviria no logró curul en el Senado tras obtener más de 56.000 votos en las elecciones. - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
María Paz Gaviria no logró curul en el Senado tras obtener más de 56.000 votos en las elecciones. - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Definición pendiente en el Partido Liberal

El Partido Liberal continúa adelantando reuniones internas para establecer su posición frente a las elecciones presidenciales. Según lo previsto por le medio ya mencionado, la decisión podría adoptarse el 21 o el 28 de abril, en el marco de las deliberaciones de las bancadas de Senado y Cámara.

En encuentros recientes, realizados con congresistas electos y otros miembros de la colectividad, no se ha alcanzado un consenso definitivo sobre el candidato a respaldar.

Entre las opciones que han sido consideradas dentro del partido se encuentran Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con la información conocida, la determinación final será adoptada por las bancadas legislativas, tras escuchar las diferentes posturas internas.

Reuniones y posturas dentro de la colectividad

El pasado 7 de abril se llevó a cabo una reunión de integración de la nueva bancada del Partido Liberal en el Congreso, en la residencia del expresidente César Gaviria.

En ese encuentro se revisaron los resultados de las elecciones legislativas, en las que el partido registró una reducción en el número de curules. De los 13 senadores electos, solo tres repiten periodo: Lidio García, Fabio Amín y Laura Fortich.

Asimismo, se abordó la discusión sobre el respaldo presidencial, sin que se produjera una decisión en esa jornada. Según lo informado, el expresidente Gaviria escuchará a los distintos sectores del partido antes de anunciar una postura oficial.

Partido Liberal Colombiano
Partido Liberal sigue sin definir su postura para la primera vuelta.- crédito Colprensa

Escenario interno y apoyos individuales

Dentro del Partido Liberal se han identificado distintas posiciones frente a las candidaturas presidenciales. Algunos integrantes han manifestado respaldos individuales a diferentes aspirantes.

Por ejemplo, el senador Miguel Ángel Pinto ha expresado su apoyo a Paloma Valencia y Mauricio Gómez Amín, actual senador es el enlace político de Abelardo De La Espriella, esto se conoce mientras que otros sectores han planteado la posibilidad de respaldar a Iván Cepeda o de dejar en libertad a los votantes.

Según versiones conocidas por fuentes liberales consultadas por El Tiempo, no habría ambiente mayoritario para respaldar a Abelardo de la Espriella, y también existirían reservas frente a otras alternativas en discusión.

Resultados legislativos y contexto político

La adhesión de María Paz Gaviria se produce después de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, en las que varios candidatos no lograron alcanzar escaños en el Congreso.

Entre los nombres que no obtuvieron curul se encuentran Angélica Lozano, Katherine Miranda, Inti Asprilla, Juan Carlos Lozada y Miguel Polo Polo.

En el caso del Partido Liberal, los resultados han llevado a un proceso de análisis interno sobre su participación en el escenario político y las alianzas de cara a las elecciones presidenciales.

El país se prepara para la jornada electoral del próximo 31 de mayo. - crédito REUTERS/Luisa González
El país se prepara para la jornada electoral del próximo 31 de mayo. - crédito REUTERS/Luisa González

Elecciones presidenciales en curso

Las elecciones presidenciales están programadas para el 31 de mayo. En este contexto, los partidos políticos que no cuentan con candidato propio continúan definiendo respaldos y estrategias.

En el caso del Partido Liberal, la decisión sobre su apoyo en primera vuelta aún está pendiente, mientras continúan las consultas internas entre sus dirigentes y congresistas.

Por su parte, el respaldo anunciado por María Paz Gaviria se suma a las posiciones individuales que han surgido dentro de la colectividad en medio del proceso de definición.

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