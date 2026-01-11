Estados Unidos, Venezuela y Colombia estarían coordinando una operación militar contra el ELN en territorio venezolano

Estados Unidos, Venezuela y Colombia preparan intervención militar conjunta contra campamentos del ELN en territorio venezolano - crédito Daniel Muñoz / AFP

Estados Unidos, con la cooperación inédita de Venezuela y el respaldo de Colombia, prepara una intervención militar contra campamentos guerrilleros del ELN ubicados en territorio venezolano.

Este giro estratégico, impulsado por el avance y la consolidación de la guerrilla en la frontera colombo-venezolana, surge de informes de inteligencia obtenidos por la revista Semana.

La operación, actualmente en fase de planeación, está dirigida a las estructuras que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) estableció del lado venezolano, en áreas próximas a Colombia y zonas clave del Caribe vinculadas a actividades de narcotráfico. Según documentos consultados por el diario nacional, el objetivo es frenar las operaciones armadas y criminales de la guerrilla en la región.

En Venezuela, el ELN cuenta con campamentos en puntos estratégicos cercanos a la frontera y a rutas de tráfico ilícito. La presencia estimada de combatientes oscila entre 250 y 300. Sin embargo, estos campamentos están divididos en células pequeñas de 15 a 50 integrantes para reducir su exposición y evitar ser localizados por fuerzas internacionales.

La operación aliada se enfoca en desmontar estructuras del ELN cerca de la frontera colombo-venezolana vinculadas al narcotráfico - crédito Stringer/AFP

La colaboración venezolana representa un cambio sustancial respecto a años anteriores. De acuerdo con informes en poder de Semana, “Estados Unidos, con el beneplácito de Delcy Rodríguez, van a intervenir y atacar al ELN en suelo venezolano, muy cerca de Colombia”. Esta autorización representa un vuelco respecto a la postura previa del gobierno de Caracas y se combina con una colaboración activa de las fuerzas militares colombianas.

La situación cambió de forma radical tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas, acción que desestabilizó el panorama regional y generó una dispersión dentro de las filas del ELN.

“En cada uno de esos campamentos hay solo comisiones, estructuras muy pequeñas del ELN; lo hacen por seguridad para evitar ser detectados”, detalló a Semana una fuente de inteligencia con conocimiento de la situación en ambos países.

El endurecimiento del entorno operativo forzó al ELN a limitar sus movimientos hacia otras regiones. Documentos citados por la revista destacan que “su desplazamiento hacia otras zonas se ha visto limitado por la presión de las mismas autoridades venezolanas que ahora están cooperando con Estados Unidos y también hay una cooperación con las Fuerzas Militares de Colombia”.

El despliegue militar incluye la cooperación inédita de Venezuela y el respaldo estratégico de las Fuerzas Armadas de Colombia - crédito AFP

Colombia, por su parte, alista un despliegue militar fuerte en la frontera para frenar posibles movimientos de integrantes de la guerrilla y respaldar las acciones desde el lado venezolano.

Un alto oficial de las Fuerzas Militares aseguró a Semana que hay buenas probabilidades de que el Ejército establezca un operativo para impedir el ingreso de los subversivos y así limitar sus posibilidades de unirse con otras estructuras del ELN.

“No se descarta que del lado colombiano, con más de 30.000 soldados, se haga trabajo de contención en apoyo a esta operación de Estados Unidos en territorio venezolano”, señaló la fuente.

Este despliegue se concentrará en zonas catalogadas como prioritarias para frenar un eventual éxodo o reacción violenta del ELN ante los ataques.

La captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores desestabilizó la región y forzó la dispersión de las estructuras guerrilleras del ELN - crédito Europa Press

La metodología de inteligencia, vigilancia y reconocimiento es clave para la planificación. El informe señala el uso de interceptaciones, radares y otras tecnologías para vigilar los movimientos de la guerrilla y evitar la infiltración de altos mandos del ELN hacia Colombia.

Las herramientas de monitoreo permanecen activas y, hasta ahora, no se han detectado desplazamientos de importancia, según fuentes militares consultadas por el medio citado.

La presión internacional sobre la guerrilla eleva el riesgo de una escalada violenta en Colombia. La inteligencia militar advierte que el incremento de las acciones podría afectar a la población civil y a la fuerza pública, ya que el grupo armado buscaría rutas nuevas y estrategias para evadir la ofensiva aliada.

La fase de análisis y preparación de las operaciones continúa en ambos países, monitoreada por agentes internacionales que examinan cada movimiento para asegurar la precisión en las acciones proyectadas.