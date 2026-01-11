Encuentro Petro-Trump: así le fue al mandatario colombiano en sus dos visitas a la Casa Blanca

El 20 de abril de 2023 fue la primera visita de Petro a la Casa Blanca, donde sostuvo un encuentro con Joe Biden - crédito Kevin Lamarque/Reuters

Para la primera semana de febrero de 2026, está previsto el primer encuentro entre los presidentes Donald Trump (Estados Unidos) y Gustavo Petro (Colombia), luego de que ambos mandatarios conversaran telefónicamente el 7 de enero para desescalar las tensiones entre ambos países.

La reunión se dará en la Casa Blanca en Washington, siendo la tercera vez que el mandatario colombiano ingresará a uno de los edificios más importantes de la política mundial.

Las dos primeras visitas del jefe de Estado sudamericano a la sede presidencial se produjeron en el año 2023, cuando se encontraba en el poder el líder demócrata Joe Biden.

Gustavo Petro y Joe Biden destacaron en la Casa Blanca la urgencia de reforzar la lucha contra el cambio climático y la transición energética - crédito Kevin Lamarque/Reuters

Primer encuentro

Al cumplir ocho meses desde su llegada a la Casa de Nariño, el 20 de abril de 2023 se registró la primera visita del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos, visitando a su entonces homólogo norteamericano Joe Biden en la Casa Blanca.

La reunión giró en torno a varios temas clave de la agenda bilateral, entre los que destacó el compromiso con la lucha contra el cambio climático y la transición hacia energías limpias. Petro planteó la necesidad de una mayor cooperación internacional para la protección de la Amazonía y propuso la creación de un fondo internacional destinado a preservar este ecosistema.

Durante la conversación, ambos mandatarios abordaron la política antidrogas. Petro presentó un enfoque alternativo basado en la sustitución de cultivos ilícitos y el desarrollo rural, alejándose de la estrategia tradicional de erradicación forzada. Biden expresó su interés en explorar nuevos caminos para enfrentar el narcotráfico, reconociendo los desafíos sociales y económicos vinculados a este fenómeno en Colombia.

El impulso al comercio entre Colombia y Estados Unidos formó parte de la agenda bilateral liderada por Biden y Petro - crédito Presidencia

El proceso de paz en Colombia también ocupó un lugar central en la agenda. Petro solicitó respaldo de Estados Unidos para avanzar en el diálogo con grupos armados y fortalecer la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016. Biden reafirmó el apoyo de su Gobierno a los esfuerzos de paz y subrayó la importancia de proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país.

Finalmente, los mandatarios trataron temas de comercio y migración regional. Analizaron oportunidades para fortalecer los intercambios comerciales y la cooperación en la atención a flujos migratorios provenientes de Venezuela y otras naciones.

Los mandatarios discutieron la sustitución de cultivos ilícitos y el desarrollo rural como nuevo enfoque frente al narcotráfico en Colombia - crédito Colprensa

Segundo encuentro

El 3 de noviembre de 2023, Gustavo Petro regresó a la Casa Blanca para participar en la cumbre inaugural de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (Apep), junto a otros 11 líderes de la región.

En este foro, el mandatario colombiano sostuvo un encuentro con Joe Biden y participando en reuniones bilaterales y multilaterales enfocadas en el fortalecimiento de la integración económica regional. Petro planteó la importancia de impulsar proyectos conjuntos que permitan diversificar las exportaciones y promover la industrialización con criterios de sostenibilidad ambiental.

Durante el encuentro, los presidentes analizaron la situación migratoria en el continente. Petro expuso el impacto de los flujos migratorios en Colombia y propuso estrategias coordinadas para garantizar la protección de los migrantes y mejorar la cooperación internacional en las fronteras, teniendo en cuenta que para la época se desarrollaba la guerra en Oriente Medio.

Gustavo Petro y Joe Biden renovaron en Washington el compromiso de Colombia y Estados Unidos por la prosperidad regional, durante la Cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas en Washington - crédito Leah Millis/Reuters

Por su parte, Biden manifestó el interés de su administración en trabajar con Colombia y otros países de la región para atender la migración irregular desde un enfoque humanitario y de corresponsabilidad.

Ambos mandatarios aprovecharon la ocasión para discutir mecanismos de financiamiento y asistencia técnica orientados al desarrollo social. La conversación abordó la necesidad de fortalecer la inversión en infraestructura, educación y transición energética.

El encuentro reforzó el compromiso de Colombia y Estados Unidos con el trabajo conjunto en temas de prosperidad, seguridad y desarrollo sostenible en el hemisferio.

Las tensiones entre Estados Unidos y Colombia aumentaron tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, episodio condenado por Petro - crédito Presidencia de Colombia/Reuters

Crisis diplomática

Tras la posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, el 20 de enero de 2025, las relaciones entre ambos países atravesaron momentos de alta confrontación. Trump acusó públicamente a Petro de ser un “líder del narcotráfico” y suspendió su visa, además de imponer sanciones económicas contra Colombia.

La situación se agravó tras la captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses en Caracas, acción que Petro rechazó enérgicamente. Trump respondió amenazando con posibles acciones militares en Colombia, lo que intensificó la crisis diplomática.

El 9 de enero, la Casa Blanca confirmó la cita presidencial, con la expectativa de concretar avances en las prioridades clave para ambos países - crédito red social X

No obstante, el 7 de enero de 2026, ambos mandatarios sostuvieron una conversación telefónica de más de una hora, centrada en el narcotráfico y la situación en el vecino país.

Después de este diálogo, Trump anunció en su red social que invitaría a Petro a la Casa Blanca, subrayando la importancia de abordar conjuntamente temas de interés bilateral. Petro aceptó la invitación, durante su intervención en un acto público en Bogotá, resaltando la necesidad del diálogo.