Colombia

Encuentro Petro-Trump: así le fue al mandatario colombiano en sus dos visitas a la Casa Blanca

En 2023, Gustavo Petro sostuvo dos encuentros con su entonces homólogo demócrata Joe Biden, donde abordaron aspectos como la lucha contra las drogas, el cambio climático y los procesos de paz con grupos armados

Guardar
El 20 de abril de
El 20 de abril de 2023 fue la primera visita de Petro a la Casa Blanca, donde sostuvo un encuentro con Joe Biden - crédito Kevin Lamarque/Reuters

Para la primera semana de febrero de 2026, está previsto el primer encuentro entre los presidentes Donald Trump (Estados Unidos) y Gustavo Petro (Colombia), luego de que ambos mandatarios conversaran telefónicamente el 7 de enero para desescalar las tensiones entre ambos países.

La reunión se dará en la Casa Blanca en Washington, siendo la tercera vez que el mandatario colombiano ingresará a uno de los edificios más importantes de la política mundial.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las dos primeras visitas del jefe de Estado sudamericano a la sede presidencial se produjeron en el año 2023, cuando se encontraba en el poder el líder demócrata Joe Biden.

Gustavo Petro y Joe Biden
Gustavo Petro y Joe Biden destacaron en la Casa Blanca la urgencia de reforzar la lucha contra el cambio climático y la transición energética - crédito Kevin Lamarque/Reuters

Primer encuentro

Al cumplir ocho meses desde su llegada a la Casa de Nariño, el 20 de abril de 2023 se registró la primera visita del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos, visitando a su entonces homólogo norteamericano Joe Biden en la Casa Blanca.

La reunión giró en torno a varios temas clave de la agenda bilateral, entre los que destacó el compromiso con la lucha contra el cambio climático y la transición hacia energías limpias. Petro planteó la necesidad de una mayor cooperación internacional para la protección de la Amazonía y propuso la creación de un fondo internacional destinado a preservar este ecosistema.

Durante la conversación, ambos mandatarios abordaron la política antidrogas. Petro presentó un enfoque alternativo basado en la sustitución de cultivos ilícitos y el desarrollo rural, alejándose de la estrategia tradicional de erradicación forzada. Biden expresó su interés en explorar nuevos caminos para enfrentar el narcotráfico, reconociendo los desafíos sociales y económicos vinculados a este fenómeno en Colombia.

El impulso al comercio entre
El impulso al comercio entre Colombia y Estados Unidos formó parte de la agenda bilateral liderada por Biden y Petro - crédito Presidencia

El proceso de paz en Colombia también ocupó un lugar central en la agenda. Petro solicitó respaldo de Estados Unidos para avanzar en el diálogo con grupos armados y fortalecer la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016. Biden reafirmó el apoyo de su Gobierno a los esfuerzos de paz y subrayó la importancia de proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país.

Finalmente, los mandatarios trataron temas de comercio y migración regional. Analizaron oportunidades para fortalecer los intercambios comerciales y la cooperación en la atención a flujos migratorios provenientes de Venezuela y otras naciones.

Los mandatarios discutieron la sustitución
Los mandatarios discutieron la sustitución de cultivos ilícitos y el desarrollo rural como nuevo enfoque frente al narcotráfico en Colombia - crédito Colprensa

Segundo encuentro

El 3 de noviembre de 2023, Gustavo Petro regresó a la Casa Blanca para participar en la cumbre inaugural de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (Apep), junto a otros 11 líderes de la región.

En este foro, el mandatario colombiano sostuvo un encuentro con Joe Biden y participando en reuniones bilaterales y multilaterales enfocadas en el fortalecimiento de la integración económica regional. Petro planteó la importancia de impulsar proyectos conjuntos que permitan diversificar las exportaciones y promover la industrialización con criterios de sostenibilidad ambiental.

Durante el encuentro, los presidentes analizaron la situación migratoria en el continente. Petro expuso el impacto de los flujos migratorios en Colombia y propuso estrategias coordinadas para garantizar la protección de los migrantes y mejorar la cooperación internacional en las fronteras, teniendo en cuenta que para la época se desarrollaba la guerra en Oriente Medio.

Gustavo Petro y Joe Biden
Gustavo Petro y Joe Biden renovaron en Washington el compromiso de Colombia y Estados Unidos por la prosperidad regional, durante la Cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas en Washington - crédito Leah Millis/Reuters

Por su parte, Biden manifestó el interés de su administración en trabajar con Colombia y otros países de la región para atender la migración irregular desde un enfoque humanitario y de corresponsabilidad.

Ambos mandatarios aprovecharon la ocasión para discutir mecanismos de financiamiento y asistencia técnica orientados al desarrollo social. La conversación abordó la necesidad de fortalecer la inversión en infraestructura, educación y transición energética.

El encuentro reforzó el compromiso de Colombia y Estados Unidos con el trabajo conjunto en temas de prosperidad, seguridad y desarrollo sostenible en el hemisferio.

Las tensiones entre Estados Unidos
Las tensiones entre Estados Unidos y Colombia aumentaron tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, episodio condenado por Petro - crédito Presidencia de Colombia/Reuters

Crisis diplomática

Tras la posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, el 20 de enero de 2025, las relaciones entre ambos países atravesaron momentos de alta confrontación. Trump acusó públicamente a Petro de ser un “líder del narcotráfico” y suspendió su visa, además de imponer sanciones económicas contra Colombia.

La situación se agravó tras la captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses en Caracas, acción que Petro rechazó enérgicamente. Trump respondió amenazando con posibles acciones militares en Colombia, lo que intensificó la crisis diplomática.

El 9 de enero, la
El 9 de enero, la Casa Blanca confirmó la cita presidencial, con la expectativa de concretar avances en las prioridades clave para ambos países - crédito red social X

No obstante, el 7 de enero de 2026, ambos mandatarios sostuvieron una conversación telefónica de más de una hora, centrada en el narcotráfico y la situación en el vecino país.

Después de este diálogo, Trump anunció en su red social que invitaría a Petro a la Casa Blanca, subrayando la importancia de abordar conjuntamente temas de interés bilateral. Petro aceptó la invitación, durante su intervención en un acto público en Bogotá, resaltando la necesidad del diálogo.

Temas Relacionados

Gustavo PetroDonald TrumpCasa BlancaEstados UnidosEncuentro Petro TrumpTrump y PetroJoe BidenEncuentro Petro BidenLucha contra las drogasVenezuelaPaz TotalCrisis climáticaRelaciones internacionalesEE.UU. y ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Muerte de Yeison Jiménez: director de la Aerocivil confirmó que la avioneta sí despegó

Luis Alfonso Martínez Trimenti aseguró que el vuelo de 3 a 5 minutos antes del accidente ocurrido en Paipa, Boyacá

Muerte de Yeison Jiménez: director

EN VIVO - Millonarios vs. River Plate: siga aquí el partido amistoso que marca el regreso de Radamel Falcao en su “Último Baile”

El encuentro programado a las 7:00 p. m. (hora colombiana) se jugará en el estadio Gran Parque Central de Montevideo y será el primer partido de los Embajadores en la pretemporada 2026

EN VIVO - Millonarios vs.

Fedegan reveló la otra faceta de Yeison Jiménez: “El ganadero sí necesita garantías”

El artista también destacó por su faceta como empresario, se había estado preparando en ganadería sostenible y responsable

Fedegan reveló la otra faceta

EN VIVO - Kings World Cup Nations: Colombia vs. Chile se enfrentan por un cupo a la fase final del campeonato

La Tricolor goleó 7-2 a Países Bajos, pero se enfrenta al único equipo invicto del grupo A, por lo que su clasificación directa puede verse comprometida

EN VIVO - Kings World

EN VIVO - Bayern Múnich vs. Wolfsburgo: siga aquí el primer partido oficial Luis Díaz en el 2026 durante la fecha 16 de la Bundesliga

El colombiano será titular en el partido contra el decimocuarto en la tabla de posiciones, por lo que se estima una victoria por parte del conjunto bávaro ante su gente

EN VIVO - Bayern Múnich
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Confirman masacre de tres personas

Confirman masacre de tres personas en Abejorral, Antioquia: esto se sabe

Defensoría del Pueblo alerta por feminicidios y transfeminicidios perpetrados en 2026: “Es prevenible cuando el Estado actúa”

Ejército abatió a ‘Santiago’, cabecilla del ELN por el que ofrecían hasta $1.000 millones de recompensa

Disidencias de las Farc pusieron en marcha su plan de expansión: estarían reclutando menores de comunidades indígenas en Vichada

Petro respondió al video en el que reapareció ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc: “Dedicados al narcotráfico”

ENTRETENIMIENTO

Fedegan reveló la otra faceta

Fedegan reveló la otra faceta de Yeison Jiménez: “El ganadero sí necesita garantías”

Además de la música popular, Yeison Jiménez también se le midió a cantar otros géneros musicales: desde La Etnnia hasta Diomedes Díaz

Muerte de Yeison Jiménez: Así fue la llegada de la esposa al lugar del siniestro en Boyacá

Carlos Vives homenajea a Yeison Jiménez cantando “Jaime Molina” en plena Feria de Manizales

Equipo de Yeison Jiménez despide al artista: “se va físicamente, pero su legado se queda en la música y en el corazón de su gente”

Deportes

EN VIVO - Millonarios vs.

EN VIVO - Millonarios vs. River Plate: siga aquí el partido amistoso que marca el regreso de Radamel Falcao en su “Último Baile”

EN VIVO - Kings World Cup Nations: Colombia vs. Chile se enfrentan por un cupo a la fase final del campeonato

EN VIVO - Bayern Múnich vs. Wolfsburgo: siga aquí el primer partido oficial Luis Díaz en el 2026 durante la fecha 16 de la Bundesliga

EN VIVO - Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 11 de enero

Alarmas en la selección Colombia por las lesiones de Jhon Lucumí y el Cucho Hernández: esto se sabe