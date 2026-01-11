Colombia

El corrientazo, almuerzo que “desvara” a millones de colombianos, subiría de precio desde enero de 2026: “Hoy negociamos”

Ante el aumento del salario mínimo, los empresarios buscan fórmulas para mantener el equilibrio en los negocios y evitar que las porciones disminuyan o el personal sea reducido

Guardar
Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, lamentó que "cuando suben los costos, el golpe no se siente en los discursos, se siente en el plato del día" - crédito @JDOviedoAr/X

El corrientazo, almuerzo económico y abundante que alimenta a trabajadores y estudiantes en Colombia, enfrenta incrementos notables en su precio. En la actualidad, el plato puede subir de precio si persiste la presión sobre el salario mínimo y los costos de operación. Se le reconoce por su rapidez, sabor casero y porciones generosas.

Nacido en la década de los 90, el corrientazo se consolidó como alternativa asequible para quienes buscan comer bien sin gastar mucho. No obstante, este ajusta los precios al ritmo de la inflación (5,1% en 2025) y al comportamiento del salario mínimo (aumentó 23,7% para 2026).

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) Juan Daniel Oviedo, y candidato presidencial, por medio de un video, se quejó de lo que puede pasar en los próximos días con este. Precisó que “hoy: $14.000. Con el salario mínimo a este ritmo, puede llegar a $16.000 en días”.

El corrientazo es común en
El corrientazo es común en las ciudades principales de Colombia - crédito Colprensa

Para él, este no es un tema ideológico, sino una realidad que afecta a millones de colombianos. Por eso, insistió en la inminencia del ajuste. “Toca subirlo pronto, ¿no? porque si el salario mínimo sube a esa velocidad… Aquí no han subido el corrientazo por el salario mínimo, pero ya casi”. El análisis apunta a que el incremento será inevitable, y la velocidad del alza preocupa al sector.

Antes y después de la subida

Al recorrer restaurantes populares, el exfuncionario observó el antes y el después de la subida. “Aquí la sopita de verduras del corrientazo antes de que le suban el precio, porque por el salario mínimo para arriba”. Agregó: “Hoy negociamos el almuerzo ejecutivo, alias corrientazo, con sopita, proteína, arroz: $14.000. Si está barato, imagínese cuánto va a quedar. Yo le apuesto a que eso puede terminar costando $16.000 en una semanita. Golpe duro”.

La publicación la hizo Oviedo luego de varias semanas de advertir en otro video que “el corrientazo casi siempre se incrementa en función del salario mínimo”. El 24 de diciembre de 2025 destacó que los alimentos preparados fuera del hogar suelen elevar su precio tras cada ajuste salarial.

El aumento del salario mínimo
El aumento del salario mínimo viene con subidas en diferentes productos y servicios - crédito Luisa González/Reuters

Ajuste de $2.000

El ajuste se percibe en distintos rincones del país. Luz Stella García, propietaria de un restaurante en Barranquillita, explicó a Caracol Radio que “el corrientazo tuvo que subir. En el negocio hicimos un ajuste de $2.000 debido al aumento general de los costos”.

Advirtió al medio que “subió el salario de los trabajadores, las verduras y, en general, todos los insumos están demasiado caros, especialmente al comienzo del año. Además, hay escasez de algunos productos en el mercado. Yo trabajo directamente aquí y puedo dar fe de que la carne y el pescado están escasos, lo que nos obliga a los comerciantes a incrementar el precio de los platos y de los corrientazos”.

Para Freddy Llanos, dueño de un restaurante, el dilema es claro. “El aumento del costo es necesario para no perjudicar a los trabajadores”, dijo a Noticias RCN. Resaltó que los propietarios se ven obligados a elegir entre aumentar el precio de los platos o reducir el número de empleados para garantizar la supervivencia del local.

El arroz es un ingrediente
El arroz es un ingrediente clave para el corrientazo en Colombia - crédito @Crissinlimite/YouTube

Bogotá es epicentro cultural y geográfico del corrientazo. Barrios como Santa Fe, Chapinero y zonas de la Calle Bonita sobresalen por la variedad de menús que ofrecen, desde mariscos del Pacífico hasta opciones vegetarianas y platos regionales. En la capital también se mezclan tradición e innovación, con lugares reconocidos por su sazón y precios accesibles.

El mejor corrientazo de Bogotá

El restaurante Delicias de Rosita, en el centro de Bogotá, fue distinguido como el mejor corrientazo de la ciudad en el concurso Sabor Bogotá 2025. El plato ganador incluyó sopa de mazorca, lentejas, carne asada, arroz blanco, ensalada tropical y tajada de plátano, combinación que encarna la esencia de la comida popular: autenticidad y generosidad, a un costo pensado para trabajadores y estudiantes.

Según Rosa Elena Mora, el alma del plato se mantiene. “Hoy, por cerca de $14.000, los comensales pueden elegir entre carne, pollo o cerdo, acompañados de preparaciones tradicionales que han permanecido intactas por décadas”, dijo a Las 2 Orillas.

Temas Relacionados

CorrientazoPrecio de alimentosRestaurantes en ColombiaJuan Daniel OviedoIPC ColombiaSalario Mínimo 2026Precio AlimentosColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Daniel Briceño explicó por qué aspirará a la Cámara y no al Senado y se mostró optimista con votación que saque el Centro Democrático

En entrevista con Infobae Colombia, el exconcejal de Bogotá y aspirante al legislativo, explicó los motivos por los que escogió candidatizarse a la circunscripción regional y no al órgano principal del Congreso, además de hacer sus cálculos frente a las curules que obtendrá su partido en representación de la capital

Daniel Briceño explicó por qué

EN VIVO - Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 11 de enero

La confirmación del fichaje de Luis Muriel mantiene la expectativa en el cierre de la bolsa de jugadores para el primer semestre del campeonato colombiano

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Millonarios vs. River Plate: hora y dónde ver el partido que puede marcar el regreso de Falcao al Embajador

El encuentro programado a las 7:00 p. m. (hora colombiana) se jugará en el estadio Gran Parque Central de Montevideo y será el primer partido de los Embajadores en la pretemporada 2026

EN VIVO - Millonarios vs.

Millonarios en la Liga BetPlay 2026: primer partido, calendario confirmado y posible refuerzo

El elenco Embajador ya conoce sus rivales y empieza a programar lo que será su competencia en el fútbol colombiano

Millonarios en la Liga BetPlay

Ministro de Educación respondió a Juan Daniel Oviedo para defender al presidente: “Los precios se convierten en un instrumento de poder”

Daniel Rojas Medellín salió en defensa de Gustavo Petro tras las críticas del exdirector del Dane y candidato presidencial por el aumento de tarifas ajustadas a la inflación, entre ellas los peajes

Ministro de Educación respondió a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan ataque armado a una

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

Aparece presunto panfleto del ELN tras instalar banderas en el suroeste de Antioquia: las autoridades aseguran que es falso

Confirman masacre de tres personas en Abejorral, Antioquia: esto se sabe

Defensoría del Pueblo alerta por feminicidios y transfeminicidios perpetrados en 2026: “Es prevenible cuando el Estado actúa”

ENTRETENIMIENTO

Hay canción póstuma de Yeison

Hay canción póstuma de Yeison Jiménez: Ciro Quiñonez le prometió a Arelys Henao que el lanzamiento sería pronto

Otro cantante de música popular tuvo un accidente en la misma pista que Yeison Jiménez: sufrió un “pinchazo”

Camila Galvis, supuesta amante de Yeison Jiménez se defendió: “Teníamos una amistad hace mucho tiempo”

Prime Video Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Las películas favoritas del público en Netflix Colombia

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 11 de enero

EN VIVO - Millonarios vs. River Plate: hora y dónde ver el partido que puede marcar el regreso de Falcao al Embajador

Millonarios en la Liga BetPlay 2026: primer partido, calendario confirmado y posible refuerzo

Colombia vs. Chile: la Tricolor pierde en la fecha 3 y su continuidad en la Kings World Cup Nations se definirá en un desempate

Catalina Usme y Andrés Usme regresan a la Liga Femenina en Colombia: América de Cali anunció a sus bicampeones