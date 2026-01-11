El corrientazo, almuerzo que “desvara” a millones de colombianos, subiría de precio desde enero de 2026: “Hoy negociamos”

Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, lamentó que "cuando suben los costos, el golpe no se siente en los discursos, se siente en el plato del día" - crédito @JDOviedoAr/X

El corrientazo, almuerzo económico y abundante que alimenta a trabajadores y estudiantes en Colombia, enfrenta incrementos notables en su precio. En la actualidad, el plato puede subir de precio si persiste la presión sobre el salario mínimo y los costos de operación. Se le reconoce por su rapidez, sabor casero y porciones generosas.

Nacido en la década de los 90, el corrientazo se consolidó como alternativa asequible para quienes buscan comer bien sin gastar mucho. No obstante, este ajusta los precios al ritmo de la inflación (5,1% en 2025) y al comportamiento del salario mínimo (aumentó 23,7% para 2026).

El exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) Juan Daniel Oviedo, y candidato presidencial, por medio de un video, se quejó de lo que puede pasar en los próximos días con este. Precisó que “hoy: $14.000. Con el salario mínimo a este ritmo, puede llegar a $16.000 en días”.

El corrientazo es común en las ciudades principales de Colombia - crédito Colprensa

Para él, este no es un tema ideológico, sino una realidad que afecta a millones de colombianos. Por eso, insistió en la inminencia del ajuste. “Toca subirlo pronto, ¿no? porque si el salario mínimo sube a esa velocidad… Aquí no han subido el corrientazo por el salario mínimo, pero ya casi”. El análisis apunta a que el incremento será inevitable, y la velocidad del alza preocupa al sector.

Antes y después de la subida

Al recorrer restaurantes populares, el exfuncionario observó el antes y el después de la subida. “Aquí la sopita de verduras del corrientazo antes de que le suban el precio, porque por el salario mínimo para arriba”. Agregó: “Hoy negociamos el almuerzo ejecutivo, alias corrientazo, con sopita, proteína, arroz: $14.000. Si está barato, imagínese cuánto va a quedar. Yo le apuesto a que eso puede terminar costando $16.000 en una semanita. Golpe duro”.

La publicación la hizo Oviedo luego de varias semanas de advertir en otro video que “el corrientazo casi siempre se incrementa en función del salario mínimo”. El 24 de diciembre de 2025 destacó que los alimentos preparados fuera del hogar suelen elevar su precio tras cada ajuste salarial.

El aumento del salario mínimo viene con subidas en diferentes productos y servicios - crédito Luisa González/Reuters

Ajuste de $2.000

El ajuste se percibe en distintos rincones del país. Luz Stella García, propietaria de un restaurante en Barranquillita, explicó a Caracol Radio que “el corrientazo tuvo que subir. En el negocio hicimos un ajuste de $2.000 debido al aumento general de los costos”.

Advirtió al medio que “subió el salario de los trabajadores, las verduras y, en general, todos los insumos están demasiado caros, especialmente al comienzo del año. Además, hay escasez de algunos productos en el mercado. Yo trabajo directamente aquí y puedo dar fe de que la carne y el pescado están escasos, lo que nos obliga a los comerciantes a incrementar el precio de los platos y de los corrientazos”.

Para Freddy Llanos, dueño de un restaurante, el dilema es claro. “El aumento del costo es necesario para no perjudicar a los trabajadores”, dijo a Noticias RCN. Resaltó que los propietarios se ven obligados a elegir entre aumentar el precio de los platos o reducir el número de empleados para garantizar la supervivencia del local.

El arroz es un ingrediente clave para el corrientazo en Colombia - crédito @Crissinlimite/YouTube

Bogotá es epicentro cultural y geográfico del corrientazo. Barrios como Santa Fe, Chapinero y zonas de la Calle Bonita sobresalen por la variedad de menús que ofrecen, desde mariscos del Pacífico hasta opciones vegetarianas y platos regionales. En la capital también se mezclan tradición e innovación, con lugares reconocidos por su sazón y precios accesibles.

El mejor corrientazo de Bogotá

El restaurante Delicias de Rosita, en el centro de Bogotá, fue distinguido como el mejor corrientazo de la ciudad en el concurso Sabor Bogotá 2025. El plato ganador incluyó sopa de mazorca, lentejas, carne asada, arroz blanco, ensalada tropical y tajada de plátano, combinación que encarna la esencia de la comida popular: autenticidad y generosidad, a un costo pensado para trabajadores y estudiantes.

Según Rosa Elena Mora, el alma del plato se mantiene. “Hoy, por cerca de $14.000, los comensales pueden elegir entre carne, pollo o cerdo, acompañados de preparaciones tradicionales que han permanecido intactas por décadas”, dijo a Las 2 Orillas.