Camila Galvis, supuesta amante de Yeison Jiménez se defendió: “Teníamos una amistad hace mucho tiempo”

Los fanáticos de la música popular no salen del asombro tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, uno de los mayores exponentes del género, que era reconocido a nivel nacional e internacional por su talento. El artista murió a sus 34 años en un aparatoso accidente de avioneta que ocurrió durante la tarde del 10 de enero de 2026.

En medio de los miles de mensajes de despedida y de dolor por la pérdida del artista, se destacó uno en especial que fue publicado por Camila Galviz, a la que los internautas calificaron como la amante del cantante. Los rumores surgieron luego de que ella misma difundiera mensajes privados y una fotografía al lado del cantante, junto a un mensaje de condolencias en su cuenta de Instagram.

En cuestión de horas, seguidores y creadores de contenido especularon sobre la existencia de un supuesto romance entre la modelo y Yeison Jiménez, asegurando incluso que Sonia Restrepo se estaría enterando de una presunta infidelidad horas después de la muerte de su esposo.

Toda la conversación digital se desató después de que Galviz compartiera una selfie con el artista, acompañada del mensaje “No lo creo”, junto a dos corazones rotos. Adicionalmente, publicó una captura de pantalla de una supuesta conversación con Yeison Jiménez, que la saludaba con frases como “Cómo estás preciosa, buenos días” y se refería a ella como “la mujer más hermosa”, mediante un video que le habría compartido por un chat de Instagram.

La mujer acompañó esta “evidencia” con el mensaje “Hoy tu último mensaje”, mostrando así su “cercanía” con el artista. Tras la difusión de estos contenidos, se desató toda una conversación en las redes sociales, en las que los internautas la criticaron y calificaron como la amante, por lo que la modelo borró la historia del supuesto chat y aclaró que tenía una amistad cercana con el artista.

En una nueva publicación, la modelo negó cualquier implicación sentimental con el artista y desmintió los señalamientos sobre una infidelidad: “Yeison para mí fue una persona especial, teníamos una amistad de hace mucho tiempo y es normal que me doliera y puse el último recuerdo como muchos lo han hecho, ya ustedes mismos se encargan de sacar conjeturas y películas… no diré nada más”, declaró en una historia de Instagram, de acuerdo al contenido difundido tras la tragedia.

Artista del género urbano acusó a la modelo de querer fama

La controversia escaló cuando el cantante Markiller se sumó al debate al cuestionar públicamente a Galviz y vincularla no sólo con Yeison Jiménez, sino con Kevin Roldán. Desde su perfil, expresó: “Camila Galvis, como tú no respetas la familia de Yeison Jiménez, y sus hijos, yo no te respeto a ti!!! Quieres ser famosa, yo soy el indicado que te hace pagar ya mismo!“, expresó.

Además, el reguetonero expresó lo siguiente: “Te acuerdas cuando yo estaba en Cartagena con Kevin Roldán y tú empezaste a tiranos en Instagram primero a mí y luego a él… y luego fuiste a decir que saliste con los dos… como caímos nosotros dos quién sabe a cuántos más artistas le tiraste pa intentar pegarte! Éxito con tu fama mi amor!”, publicó en sus redes sociales.

Frente a la acusación de Markiller, la modelo replicó de forma contundente: “Si sabes que eso es mentira nunca te conocí ni te hablé, a toda hora te pagas de escándalo que esté en furor para que hablen de ti, porque con la música no has podido ni podrás”.

Cabe mencionar que el artista ha estado relacionado a otros escándalos, pues en una ocasión anterior aseguró que tuvo un romance con Nataly Umaña, cosa que fue desmentida por la famosa de forma enfática.

Por ahora, el entorno familiar de Yeison Jiménez no ha emitido declaraciones públicas sobre este asunto, mientras que las discusiones y teorías continúan en las diferentes plataformas digitales.