Colombia

Artistas colombianos le rindieron tributo a Yeison Jiménez: minutos de silencio y dedicatorios hicieron parte de las tarimas colombianas

Pipe Bueno, Jessi Uribe, Luis Alfonso, Silvestre Dangond, entre lágrimas, detuvieron sus presentaciones para recordar al artista de música popular

Pipe Bueno, Jessi Uribe, Luis
Pipe Bueno, Jessi Uribe, Luis Alfonso y Silvestre Dangond, fueron algunos de los artistas que hicieron homenaje al cantante de música popular muerto en un accidente en Boyacá - crédito Captura video

La muerte de Yeison Jiménez a los 34 años, ocurrida tras un accidente aéreo en Boyacá, estremeció a la comunidad musical y a miles de seguidores en Colombia.

El siniestro se produjo la tarde del sábado 10 de enero, cuando la avioneta en la que viajaba el cantante junto a cinco integrantes de su equipo se precipitó en la ruta entre Paipa y Duitama. Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes.

El impacto de la noticia se multiplicó en redes sociales, en las que admiradores y colegas recordaron el legado del artista. En ciudades de todo el país, seguidores organizaron homenajes y actos simbólicos para rendir tributo a su obra.

Destacados nombres de la música popular, como Silvestre Dangond, Alan Ramírez, Pipe Bueno, Jessi Uribe y Carlos Vives, se unieron para expresar su pesar y reconocer la influencia de Jiménez en el género nacional.

Durante su presentación, el artista lloró bastante conmovido por la muerte de su compañero de tarima en un accidente aéreo - crédito Redes sociales

Luis Alfonso en Duitama, Boyacá

La noche del sábado 10 de junio, el cantante Luis Alfonso rendía tributo a Yeison Jiménez estuvo marcada por un momento de profunda emoción. El artista, conocido como El señorazo, se preparaba para iniciar el concierto con una pieza dedicada a su colega.

Antes de comenzar, Luis Alfonso se dirigió con respeto al público: “Vamos a arrancar con la primera, me quito el sombrero para iniciar el concierto en homenaje al gran Yeison Jiménez con esto que dice así”, expresó ante los asistentes.

Sin embargo, cuando la melodía de Ni tengo, ni necesito llenó el recinto, la voz de Luis Alfonso no logró acompañarla. En ese instante, el cantante se dio la vuelta y comenzó a llorar, incapaz de contener la emoción.

Las imágenes captadas por quienes estaban presentes muestran a Luis Alfonso limpiándose las lágrimas. Aunque intentó reponerse y volver al escenario, la emoción lo superó.

En medio del silencio, el intérprete pidió apoyo a la audiencia: “Yo no voy a ser capaz, les va a tocar a ustedes ayudarme”. Apenas pudo pronunciar dos o tres palabras de la canción antes de quebrarse de nuevo y permanecer varios minutos sin poder continuar, luchando visiblemente por recobrar la calma.

El cantante recordó a su colega en tarima. Así fue el momento - crédito Redes sociales

Pipe Bueno en Flandes, Tolima

El cantante de música popular expresó durante su presentación en el departamento de Tolima; “Hoy vamos a cantar este último coro, que le llegue a Yeison hasta el cielo, hijo de puta, yo veré. Se nos fue una persona muy especial, se nos fue un artista que representaba a Colombia de una manera gigantesca. Y esta noche vamos a hacer homenaje a Yeison Jiménez, ustedes conmigo, por favor, vamos a hacerle vibrar, para toda su familia, Sonia, Lina, su gente llegada, su equipo de trabajo, sus músicos con los cual compartimos muchas veces y en muchos escenarios. Hoy te recordamos por tu sonrisa, por tu manera jocosa de ser, por el buen parcero que eras, pero con lo más chimba, con la música que nos dejaste, hijo de puta, así de sencillo. Y por eso, Yeison se nos fue físicamente, pero su música vivirá por siempre, mi gente”.

Jessi Uribe

En medio de su concierto, Jessi Uribe en medio de lágrimas expresó: “Un aplauso para él, por favor. Pasamos momentos hermosos compitiendo los dos. Una competencia sana. Siempre era Jeison, Jessi, Jeison, Jessi, Jeison, Jessi. Pero nos queríamos mucho en el fondo. Nos mirábamos como competencia, pero nos quisimos mucho. Él tenía una canción favorita mía y yo una de él. La voy a cantar por primera vez”.

El artista de músico popular se estremeció en sus palabras para su colega fallecido en Boyacá - crédito Redes sociales

Silvestre Dangond en Manizales, Caldas

La noche en Manizales estuvo marcada por la emoción cuando el cantante vallenato se detuvo en pleno concierto para rendir homenaje al fallecido Yeison Jiménez.

El artista no ocultó su dolor al recordar la partida de colegas y compartió con el público: “Me ha tocado ver partir muchas figuras hermosas de la música y ahora otra vez. El sentido de la vida vuelve y golpea en lo más profundo de nuestro corazón y nos enseña que tenemos que aceptar las cosas como son”, expresó entre lágrimas.

Dirigiéndose a su amigo y colega, el cantante pronunció palabras cargadas de afecto: “Querido amigo, vas a verdaderamente vivir, porque después que se muere, se vive. Vas a vivir, Yeison. Regresaste a la vida eterna, a la verdadera vida. Ha sido muy complejo, pero hay que aceptarlo. Estoy en tu tierra, querido amigo.”

El artista vallenato no dudo en rendir palabras emotivas para el artista fallecido durante un siniestro aéreo en Boyacá - crédito Redes sociales

El homenaje concluyó con una reflexión dirigida a sus seguidores sobre el valor de la vida y la necesidad de dejar atrás el rencor. El artista destacó: “Somos un soplo, familia, por eso debemos amar, perdonar. Vivir en odio, en resentimiento, no te quites la oportunidad de vivir, tienes una sola, aprovecha el tiempo, abraza, mira con amor todo, porque estar enamorado, no es que estoy enamorado de mi esposa, estar enamorado es aquel que ve todo con amor”.

