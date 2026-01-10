Vecinos no aguantaron más: Alcaldía de La Estrella, Antioquia, cerró cuatro discotecas por el ruido

Uno de los "remataderos" llamado VIP, fue clausurado por las autoridades - crédito Google Maps

Tras más de 15 años de reclamos de la comunidad, la administración municipal de La Estrella ordenó el cierre de cuatro establecimientos nocturnos conocidos como “rematadero”’, que operaban en centro de bodegas Stock Sur y violaban la normativa sobre uso del suelo.

La medida, confirmada por la Alcaldía del municipio antioqueño, implica que ya no existe ningún local de este tipo en el municipio abierto durante las 24 horas, una práctica que, según las autoridades, representaba un punto constante de conflicto social para los residentes.

El alcalde Mario Gutiérrez explicó al medio El Colombiano que la decisión se fundamentó en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) aprobado en 2023, que prohíbe expresamente la venta y el consumo de licor en el polígono donde funcionaban estos establecimientos.

Gutiérrez detalló: “En el mes de mayo del año 2025, se le dio un plazo de dos meses a todos los establecimientos de comercio del municipio para que renovaran su viabilidad de uso del suelo. Estas discotecas, al no poder renovar su viabilidad, porque la actividad estaba prohibida, debieron cerrar sus establecimientos de comercio”.

“Eran discotecas, tenían que mantener el desorden, ¿entiende? Por ahora, pues normal, eso es cada ocho días que es la misma cosa. La gente borracha, desatinada, mujeres, de todo, de todo, basura, eso en normal en esas cosas así. Claro que eso lo limpian después, pero en el acto se ven muchas cosas", comentó Édgar Restrepo, trabajador de la zona, citado por Telemedellín.

La discoteca V.I.P. fue uno de los establecimientos afectados por la medida. Otro es un motel, llamado Los Ángeles.

En el último año, la Alcaldía de La Estrella sostuvo que emprendió una estrategia de control más estricta, que incluyó el cierre definitivo de otros establecimientos tras acumular hasta tres sanciones por infracciones a la Ley 1801, vinculadas a desórdenes, ruidos excesivos y otras conductas opuestas a la convivencia ciudadana.

Según Tatiana Ceballos, secretaria de Planeación, citada por el diario antioqueño mencionado, estas acciones buscan “garantizar la armonía entre los distintos usos del suelo”, en concordancia con el modelo urbanístico del Pbot, orientado a una ciudad resiliente y equilibrada tanto social como ambientalmente.

La administración local insistió, según el reporte, que actualmente no hay ningún establecimiento nocturno autorizado para funcionar las 24 horas en La Estrella, lo que representa un quiebre respecto a la situación anterior.

“Allá afuera... un poco congestionado, porque se pegaban, salían y peleaban ahí, a veces había gente que se apuñalaba. Horrible, porque me tocó mucho ver manes que le pegaban a las viejas, entonces salían acá y ese era un problema ni el berraco”, dijo Viviana Osorio, comerciante de las bodegas, citada por Telemedellín.

Las autoridades municipales aseguraron que estos controles “continuarán con el objetivo de garantizar el orden, la legalidad y la tranquilidad”, especialmente en sectores que durante años concentraron quejas recurrentes por problemas de convivencia y seguridad.

Las medidas tomadas afectan de manera directa el modelo de ocupación y los usos permitidos en el territorio, priorizándose el uso residencial en áreas anteriormente utilizables para actividades económicas asociadas al expendio de licor.

Las discotecas y bares de Medellín implementan estrategia para proteger a las mujeres

Un total de 26 discotecas y bares de Medellín han adoptado la estrategia “Pregunta por Ángela” con el objetivo de fortalecer la seguridad de las mujeres durante las noches de fiesta, particularmente en sectores donde el turismo y el entretenimiento experimentan un fuerte crecimiento.

Según informó la Secretaría de las Mujeres de la capital antioqueña, esta iniciativa se consolida como una respuesta coordinada frente a la alarmante estadística de 27 incidentes registrados por el código 123 “Alerta Fiesta Segura” entre mayo y octubre de 2025, que incluyen 17 casos de violencia económica, cinco psicológicos, tres físicos y dos de tipo sexual, concentrados sobre todo en las comunas El Poblado y Laureles–Estadio.

El piloto, impulsado por el Distrito de Medellín desde las secretarías de Mujeres, Seguridad y Convivencia, Turismo y Entretenimiento, cuenta con la colaboración de entidades como Asobares, la Corporación Provenza, la Personería de Medellín y la Policía Metropolitana.

Esta red institucional seleccionó tres corredores nocturnos estratégicos —Manrique-La 45, Estadio-Laureles-La 70 y El Poblado-Provenza— para implementar acciones de formación y acompañamiento enfocadas en la atención no revictimizante, la identificación de violencias y la activación de protocolos de emergencia.