Colombia

Petro aseguró que Estados Unidos siente “celos políticos” por los resultados de Colombia en la lucha contra el narcotráfico

El presidente colombiano sostuvo que los avances de su gobierno en incautaciones y control del tráfico de drogas no son reconocidos por Estados Unidos y afirmó que esa percepción fue expuesta directamente al presidente Donald Trump

Guardar
Petro señaló que los avances
Petro señaló que los avances antidrogas de Colombia contradicen la narrativa construida en Estados Unidos - crédito Luisa González/REUTERS

Tras la confirmación de una reunión bilateral entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, el mandatario colombiano ofreció una entrevista a un medio estadounidense en la que se refirió a los resultados del país en la lucha contra el narcotráfico y a su visión sobre el liderazgo opositor en Venezuela.

Las declaraciones se produjeron luego de una llamada telefónica entre ambos jefes de Estado, que permitió reducir las tensiones diplomáticas y acordar un encuentro durante la primera semana de febrero de 2026.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente Trump informó previamente, a través de su cuenta oficial en Truth Social, que la reunión se llevará a cabo en la Casa Blanca, en Washington y que, aunque espera un diálogo con resultados positivos, mantiene diferencias con el Gobierno colombiano en torno a las políticas antidrogas.

En conversación con la periodista Lilia Luciano, del medio CBS News, el mandatario colombiano abordó de manera directa la percepción que, según él, existe en Estados Unidos sobre los avances de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

Durante la entrevista, Petro explicó que, en su diálogo con Trump, uno de los puntos centrales fue precisamente el balance de los resultados obtenidos por Colombia en la lucha contra el tráfico de drogas. Al ser interrogado sobre qué le dijo al presidente estadounidense, señaló que tuvo la oportunidad de exponer dos ideas principales relacionadas con ese tema.

El presidente aseguró que las
El presidente aseguró que las autoridades estadounidenses desconocen las cifras oficiales de incautaciones logradas por Colombia - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Al profundizar sobre esos puntos, el jefe de Estado colombiano afirmó que los avances de Colombia contrastan con el relato que, a su juicio, se ha construido en Estados Unidos. “Nuestros éxitos en el combate contra el narcotráfico en Colombia van en contra de la narrativa que han creado en Estados Unidos. A esto yo lo llamo ‘celos políticos’ por nuestros éxitos contra el narcotráfico colombiano”, afirmó Petro durante la entrevista.

El mandatario también sostuvo que dichos resultados no son suficientemente conocidos por las autoridades estadounidenses. Cuando la periodista le preguntó si había informado a Trump sobre las cifras de incautaciones de cocaína y otras drogas, Petro respondió de forma tajante: “Estados Unidos no sabe nada de eso”.

Las declaraciones se produjeron tras
Las declaraciones se produjeron tras una llamada telefónica entre Petro y Trump - crédito Leah Millis/REUTERS

El presidente colombiano insistió en que los logros alcanzados por su gobierno en esta materia son verificables y están respaldados por cifras oficiales. Al referirse nuevamente a ese balance, señaló: “Aparte de esos resultados, que han sido muy buenos —históricos, diría yo en términos de cifras—”, reafirmando que el desempeño de Colombia en la lucha contra el narcotráfico ha sido significativo, según lo expuesto en la entrevista.

Estas declaraciones se produjeron en un contexto de desacuerdos públicos entre Bogotá y Washington sobre la estrategia antidrogas, un tema que ha generado tensiones recurrentes entre ambas administraciones. Petro ha sostenido en distintos escenarios que el enfoque tradicional centrado en la erradicación forzada y la persecución penal no ha dado los resultados esperados, mientras que Estados Unidos ha insistido en la necesidad de fortalecer las acciones contra la producción y el tráfico de estupefacientes.

Postura frente a María Corina Machado

El presidente colombiano afirmó que
El presidente colombiano afirmó que nunca ha hablado directamente con Machado - crédito Leonhard Foeger/REUTERS

En otro tramo de la entrevista con CBS News, el presidente Petro fue consultado sobre su posición frente a la líder opositora venezolana María Corina Machado, en el marco de la discusión sobre el futuro político de Venezuela. Ante la pregunta directa de la periodista sobre si confiaba o apoyaría a Machado como una figura de liderazgo, el mandatario colombiano aclaró que no ha tenido un contacto directo con ella.

Yo nunca he hablado con ella—”, respondió inicialmente Petro, antes de precisar un episodio concreto. “La invité una vez y no quiso venir. Obviamente, me sorprendió que Trump pensara lo mismo que yo“, dijo, haciendo referencia a la coincidencia con el presidente estadounidense en relación con la falta de confianza en la dirigente opositora como una líder con suficiente respaldo interno en Venezuela.

Las declaraciones de Petro sobre Machado se producen en un contexto político complejo en Venezuela, donde sectores de la oposición han cuestionado los resultados de procesos electorales recientes y han denunciado restricciones para la participación de ciertos candidatos. A ello se suma el control que tomó Estados Unidos sobre el país, luego de la operación militar llevada a cabo en la madrugada del 3 de enero y que terminó en la captura de Nicolás Maduro.

Temas Relacionados

Gustavo PetroLucha antidrogasEstados UnidosDonald TrumpNarcotráficoCelos políticosMaría Corina MachadoVenezuelaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Deportivo Cali vs. Once Caldas, amistoso de preparación 2026: verdiblancos y manizaleños se miden por la Serie Colombia

Con la pretemporada cerca de finalizar, los Azucareros reciben al Blanco Blanco en un encuentro especial porque será la presentación de los refuerzos de ambas escuadras

EN VIVO Deportivo Cali vs.

Delegación venezolana fue expulsada del torneo formativo más famoso de Colombia: niños eran “chancuco”

Publicaciones en redes sociales de años anteriores pusieron en evidencia el accionar de la delegación extranjera

Delegación venezolana fue expulsada del

Top 10 de los podcasts más populares hoy de Spotify Colombia

Estos podcasts de Spotify han logrado mantenerse en el gusto del público colombiano

Top 10 de los podcasts

Resultados Sinuano Día 10 de enero: todos los números ganadores de HOY

Como todos los sábado, este tradicional sorteo colombiano divulgó la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultados Sinuano Día 10 de

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los equipos para el sábado 10 de enero

A pocos días del posible inicio de la Liga BetPlay, los 20 clubes continúan con las negociaciones para sumar caras nuevas para el primer semestre

EN VIVO Mercado de fichajes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo alerta por

Defensoría del Pueblo alerta por feminicidios y transfeminicidios perpetrados en 2026: “Es prevenible cuando el Estado actúa”

Ejército abatió a ‘Santiago’, cabecilla del ELN por el que ofrecían hasta $1.000 millones de recompensa

Disidencias de las Farc pusieron en marcha su plan de expansión: estarían reclutando menores de comunidades indígenas en Vichada

Petro respondió al video en el que reapareció ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc: “Dedicados al narcotráfico”

Confirman la muerte de alias Polo, alfil de ‘Iván Mordisco’ en las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Top 10 de los podcasts

Top 10 de los podcasts más populares hoy de Spotify Colombia

Omar Murillo apareció en redes sociales tras conocerse su separación con Koral Costa: “En unas se gana, en otras se pierde”

Mike Bahía y Nanpa Básico apuestan por el amor real en el tema ‘Me Gustas’, su primera colaboración del 2026

Carla Giraldo fue objeto de “odios y amores” por su actitud en el lanzamiento de ‘La Casa de los famosos 3′: “Parece concursante”

Melissa Gate habló de la posibilidad de sumarse a ‘La casa de los famosos’ en Estados Unidos: “Estoy entre la espada y la pared”

Deportes

EN VIVO Deportivo Cali vs.

EN VIVO Deportivo Cali vs. Once Caldas, amistoso de preparación 2026: verdiblancos y manizaleños se miden por la Serie Colombia

Delegación venezolana fue expulsada del torneo formativo más famoso de Colombia: niños eran “chancuco”

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los equipos para el sábado 10 de enero

Pep Guardiola evitó confirmar fichaje de Jhon Lucumí: Manchester City mantiene rumores sobre el defensor colombiano

Christian González, el colombiano que jugará por primera vez los playoffs del fútbol americano con los New England Patriots