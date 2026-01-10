Petro aseguró que Estados Unidos siente “celos políticos” por los resultados de Colombia en la lucha contra el narcotráfico

Petro señaló que los avances antidrogas de Colombia contradicen la narrativa construida en Estados Unidos - crédito Luisa González/REUTERS

Tras la confirmación de una reunión bilateral entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, el mandatario colombiano ofreció una entrevista a un medio estadounidense en la que se refirió a los resultados del país en la lucha contra el narcotráfico y a su visión sobre el liderazgo opositor en Venezuela.

Las declaraciones se produjeron luego de una llamada telefónica entre ambos jefes de Estado, que permitió reducir las tensiones diplomáticas y acordar un encuentro durante la primera semana de febrero de 2026.

El presidente Trump informó previamente, a través de su cuenta oficial en Truth Social, que la reunión se llevará a cabo en la Casa Blanca, en Washington y que, aunque espera un diálogo con resultados positivos, mantiene diferencias con el Gobierno colombiano en torno a las políticas antidrogas.

En conversación con la periodista Lilia Luciano, del medio CBS News, el mandatario colombiano abordó de manera directa la percepción que, según él, existe en Estados Unidos sobre los avances de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

Durante la entrevista, Petro explicó que, en su diálogo con Trump, uno de los puntos centrales fue precisamente el balance de los resultados obtenidos por Colombia en la lucha contra el tráfico de drogas. Al ser interrogado sobre qué le dijo al presidente estadounidense, señaló que tuvo la oportunidad de exponer dos ideas principales relacionadas con ese tema.

Al profundizar sobre esos puntos, el jefe de Estado colombiano afirmó que los avances de Colombia contrastan con el relato que, a su juicio, se ha construido en Estados Unidos. “Nuestros éxitos en el combate contra el narcotráfico en Colombia van en contra de la narrativa que han creado en Estados Unidos. A esto yo lo llamo ‘celos políticos’ por nuestros éxitos contra el narcotráfico colombiano”, afirmó Petro durante la entrevista.

El mandatario también sostuvo que dichos resultados no son suficientemente conocidos por las autoridades estadounidenses. Cuando la periodista le preguntó si había informado a Trump sobre las cifras de incautaciones de cocaína y otras drogas, Petro respondió de forma tajante: “Estados Unidos no sabe nada de eso”.

El presidente colombiano insistió en que los logros alcanzados por su gobierno en esta materia son verificables y están respaldados por cifras oficiales. Al referirse nuevamente a ese balance, señaló: “Aparte de esos resultados, que han sido muy buenos —históricos, diría yo en términos de cifras—”, reafirmando que el desempeño de Colombia en la lucha contra el narcotráfico ha sido significativo, según lo expuesto en la entrevista.

Estas declaraciones se produjeron en un contexto de desacuerdos públicos entre Bogotá y Washington sobre la estrategia antidrogas, un tema que ha generado tensiones recurrentes entre ambas administraciones. Petro ha sostenido en distintos escenarios que el enfoque tradicional centrado en la erradicación forzada y la persecución penal no ha dado los resultados esperados, mientras que Estados Unidos ha insistido en la necesidad de fortalecer las acciones contra la producción y el tráfico de estupefacientes.

Postura frente a María Corina Machado

En otro tramo de la entrevista con CBS News, el presidente Petro fue consultado sobre su posición frente a la líder opositora venezolana María Corina Machado, en el marco de la discusión sobre el futuro político de Venezuela. Ante la pregunta directa de la periodista sobre si confiaba o apoyaría a Machado como una figura de liderazgo, el mandatario colombiano aclaró que no ha tenido un contacto directo con ella.

“Yo nunca he hablado con ella—”, respondió inicialmente Petro, antes de precisar un episodio concreto. “La invité una vez y no quiso venir. Obviamente, me sorprendió que Trump pensara lo mismo que yo“, dijo, haciendo referencia a la coincidencia con el presidente estadounidense en relación con la falta de confianza en la dirigente opositora como una líder con suficiente respaldo interno en Venezuela.

Las declaraciones de Petro sobre Machado se producen en un contexto político complejo en Venezuela, donde sectores de la oposición han cuestionado los resultados de procesos electorales recientes y han denunciado restricciones para la participación de ciertos candidatos. A ello se suma el control que tomó Estados Unidos sobre el país, luego de la operación militar llevada a cabo en la madrugada del 3 de enero y que terminó en la captura de Nicolás Maduro.