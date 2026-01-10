Colombia

Murió Yeison Jiménez: trayectoria y vida del cantautor que marcó la historia de la música popular en Colombia

El artista, reconocido por su trayectoria en el género popular y su influencia en Colombia y otros países, murió en un siniestro aéreo ocurrido entre Paipa y Duitama, donde viajaba a bordo de una aeronave privada con otros cinco ocupantes

Yeison Jiménez fue autor de
Yeison Jiménez fue autor de más de 70 canciones y uno de los exponentes más reconocidos de la música popular colombiana - crédito @yeison_jimenez/Instagram

El reconocido cantautor colombiano Yeison Orlando Jiménez Galeano, conocido artísticamente como Yeison Jiménez, falleció el sábado 10 de enero de 2026, tras un accidente aéreo registrado en el sector comprendido entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, de acuerdo con la información oficial divulgada por la Aeronáutica Civil.

El siniestro involucró a una aeronave con matrícula N325FA, la cual había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín y transportaba a seis personas: el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, entre ellos el artista.

Jiménez nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, en el seno de una familia conformada por Orlando Jiménez Aristizábal y Luz Mery Galeano. Desde su infancia mostró interés por la música, especialmente por los sonidos populares que escuchaba en su entorno familiar y social. A los 7 años comenzó a participar en festivales y concursos de canto en su municipio y en otras localidades del departamento, escenarios en los que obtuvo varios reconocimientos y primeros lugares durante su niñez y adolescencia.

Durante su etapa escolar, Jiménez combinó su formación académica con presentaciones en eventos comunitarios y concursos regionales. A los 13 años empezó a escribir sus propias canciones, proceso que marcaría una constante en su carrera artística. En su juventud se trasladó a Bogotá, donde trabajó durante varios años en la central mayorista de Abastos, experiencia que, según relatos del propio artista en distintos espacios públicos, le permitió reunir recursos para financiar sus primeras grabaciones y consolidar su proyecto musical.

Trayectoria musical y consolidación artística

El cantautor colombiano realizó presentaciones
El cantautor colombiano realizó presentaciones nacionales e internacionales, incluyendo escenarios en Estados Unidos y Europa - crédito yeison_jimenez/Instagram

La carrera profesional de Yeison Jiménez se inició formalmente con la grabación del tema “Te Deseo Lo Mejor”, realizada en un estudio capitalino, lo que le permitió empezar a circular su música en emisoras regionales. Posteriormente lanzó su primer trabajo discográfico, “Con El Corazón – Volumen 1”, álbum que incluyó composiciones propias y que marcó el inicio de su posicionamiento dentro del género de música popular colombiana.

A lo largo de los años, Jiménez construyó un repertorio amplio que superó las 70 canciones de autoría propia, muchas de ellas convertidas en éxitos radiales y digitales. Entre los temas más conocidos de su carrera se encuentran “Aventurero”, “Ni Tengo Ni Necesito”, “Por Qué la Envidia”, “Ya No Mi Amor” y “El Desmadre”, canciones que lo llevaron a presentarse en escenarios de distintas regiones del país y a realizar giras internacionales.

Su proyección artística trascendió las fronteras de Colombia con presentaciones en países como Estados Unidos, Alemania, Francia e Italia, donde participó en conciertos dirigidos a comunidades latinoamericanas. Gracias a esta trayectoria, Yeison Jiménez se consolidó como uno de los intérpretes más reconocidos del género popular en la última década.

Reconocimientos, televisión y vida personal

Yeison Jiménez participó como jurado
Yeison Jiménez participó como jurado del programa Yo Me Llamo en Caracol Televisión - crédito TDT

Durante su carrera, Yeison Jiménez recibió múltiples nominaciones y reconocimientos en premiaciones de la industria musical. Fue postulado en diversas categorías de los Premios Nuestra Tierra, entre ellas Artista Popular del Año y Canción del Año, y también figuró en nominaciones de galardones internacionales como los Premios Juventud y Premios Lo Nuestro. Estos reconocimientos reflejaron su impacto comercial y su alcance entre el público.

Además de su faceta como cantante y compositor, Jiménez participó en televisión como jurado del programa Yo Me Llamo, emitido por Caracol Televisión, donde evaluó a imitadores de artistas reconocidos durante una de las temporadas del formato. Esta participación amplió su visibilidad mediática y lo acercó a audiencias distintas a las habituales del género popular.

En el ámbito personal, el artista estuvo casado con Sonia Restrepo y fue padre de tres hijos Camila, Thaliana ySantiago Jiménez Restrepo, hijo menor y primer varón de la familia, nacido el 4 de junio de 2024

Yeison Jiménez, su esposa y
Yeison Jiménez, su esposa y sus dos hijas celebraron, en junio de 2024, la venida de un nuevo integrante de la familia - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Como parte de su agenda artística, Yeison Jiménez tenía prevista una gira nacional para iniciar el año 2026 durante el mes de enero, con presentaciones programadas en distintos municipios y ciudades del país. El recorrido contemplaba conciertos el 3 de enero en Palermo (Huila), 4 de enero en Manizales, Caldas, 9 de enero en Málaga (Santander), 10 de enero en La Pintada (Antioquia), 11 de enero en Miraflores (Boyacá), 16 de enero en un evento privado en Cali, 17 de enero en San Luis de Gaceno (Boyacá) y 20 de enero en Morales (Bolívar), fechas con las que el artista planeaba dar apertura a su calendario musical de 2026 y reencontrarse con su público en diferentes regiones del país.

Contexto del accidente aéreo

Este es el momento en que las autoridades controlaron la conflagración resultado del accicdente donde falleció el cantante Yeison Jiménez - crédito X

El accidente que provocó su fallecimiento ocurrió en una aeronave que había despegado con destino a Medellín. La Aeronáutica Civil informó que, tras la activación de la señal de emergencia, se desplegaron los protocolos de búsqueda y atención en coordinación con las autoridades locales. “La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes activa el protocolo de investigación”, indicó la entidad en su comunicado oficial, en el que también señaló que se continuará informando a la opinión pública conforme avance el proceso investigativo.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre las causas técnicas o las condiciones en las que se produjo el siniestro. Las autoridades reiteraron que toda la información será entregada únicamente cuando sea confirmada por los organismos competentes.

