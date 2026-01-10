Informe de la Casa Blanca desmiente datos de Petro sobre el aumento de los cultivos de coca en el gobierno de Iván Duque

Petro afirmó que el crecimiento de cultivos de hoja de coca con Iván Duque fue cinco veces más grande que en su gobierno - crédito Presidencia

En el discurso que pronunció el presidente de la República, Gustavo Petro, en la plaza de Bolívar, en Bogotá, el 7 de enero de 2026, confirmó un acercamiento con el Gobierno de Estados Unidos, también estuvo marcado por una afirmación sobre el impacto de los cultivos de coca en Colombia.

En su intervención, aseguró que hubo un aumento del 100% durante la administración de Iván Duque, atribuyéndole el crecimiento de la producción ilícita de hoja de coca en el país.

“Doy solo dos datos: el crecimiento de cultivos de hoja de coca en el gobierno Duque fue cinco veces más grande que el crecimiento que hemos obtenido en este gobierno, que es, no alcanza aún el 10% en todo el periodo. En el caso Duque fue del 100% en todo su periodo. Luego, nosotros lo que hemos hecho es detener el crecimiento con un dato más. Para el 31 de diciembre logramos dos mil ochocientas toneladas incautadas, que fue mi objetivo. Mi objetivo fue cero golpes al campesinado de Colombia. Sustitución voluntaria. Vamos en 30.000 hectáreas escritas”, expuso el jefe de Estado.

Sin embargo, informes oficiales de la Casa Blanca demuestran que durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos se registró un aumento cercano al señalado por Petro, mientras que el alza en la gestión de Duque fue considerablemente menor.

De acuerdo con un informe de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas y el Departamento de Salud de Estados Unidos, que analizó el comportamiento de los cultivos entre 2018 y 2021, el área sembrada pasó de 208.000 hectáreas al cierre del gobierno de Santos a 234.000 hectáreas al final del gobierno de Duque.

Este crecimiento representa un 12,5%, cifra muy distante del 100% aludido por el actual presidente, según la información a la que accedió Semana. El documento también explica que, si bien las hectáreas incrementaron durante la administración Duque, el auge fue menor al del ciclo anterior y, de hecho, la tendencia sugiere una fase de “estabilización”, vinculada con la reactivación de la erradicación forzada, la mayor colaboración entre la fuerza pública y agencias internacionales, así como una ofensiva directa contra las cadenas de producción.

El informe analiza un periodo de más de 20 años, desde 1998 hasta 2021, y advierte que los datos oficiales no contemplan el año 2022, ya que Estados Unidos suspendió el programa de monitoreo satelital durante ese ciclo, que impide contar con cifras precisas en el inicio de la administración de Petro. Adicionalmente, el documento pone de relieve que, en el segundo periodo de Santos, el área sembrada creció de 112.000 a 208.000 hectáreas, lo que equivale a un incremento del 85% precisamente en los años en que el Estado colombiano negociaba el Acuerdo de Paz 2016 con las extintas Farc.

En contraste con el discurso presidencial, la Casa Blanca también destaca que las restricciones judiciales y ambientales que limitaron la reanudación de la aspersión aérea durante el gobierno de Duque obstaculizaron una reducción más contundente de los cultivos ilícitos. No obstante, el fortalecimiento de la coordinación de la fuerza pública y la implementación de estrategias orientadas a atacar las cadenas de producción contribuyeron a ralentizar el ritmo de expansión de los cultivos.

Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó detalles de la reunión que pactó con el mandatario de Colombia en Washington. En su red social Truth Social confirma una fecha para hablar con Gustavo Petro.

“Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero. Estoy seguro de que será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos”, detalló.