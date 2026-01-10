Colombia

Informe de la Casa Blanca desmiente datos de Petro sobre el aumento de los cultivos de coca en el gobierno de Iván Duque

El análisis del comportamiento de los cultivos entre 2018 y 2021 revela un crecimiento del 12,5%, cifra muy distante del 100% que expuso el mandatario colombiano

Guardar
Petro afirmó que el crecimiento de cultivos de hoja de coca con Iván Duque fue cinco veces más grande que en su gobierno - crédito Presidencia

En el discurso que pronunció el presidente de la República, Gustavo Petro, en la plaza de Bolívar, en Bogotá, el 7 de enero de 2026, confirmó un acercamiento con el Gobierno de Estados Unidos, también estuvo marcado por una afirmación sobre el impacto de los cultivos de coca en Colombia.

En su intervención, aseguró que hubo un aumento del 100% durante la administración de Iván Duque, atribuyéndole el crecimiento de la producción ilícita de hoja de coca en el país.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Revelan informe de la Casa
Revelan informe de la Casa Blanca que desmiente datos de Petro sobre el aumento de los cultivos de coca en el gobierno de Iván Duque - crédito Colprensa/AP

“Doy solo dos datos: el crecimiento de cultivos de hoja de coca en el gobierno Duque fue cinco veces más grande que el crecimiento que hemos obtenido en este gobierno, que es, no alcanza aún el 10% en todo el periodo. En el caso Duque fue del 100% en todo su periodo. Luego, nosotros lo que hemos hecho es detener el crecimiento con un dato más. Para el 31 de diciembre logramos dos mil ochocientas toneladas incautadas, que fue mi objetivo. Mi objetivo fue cero golpes al campesinado de Colombia. Sustitución voluntaria. Vamos en 30.000 hectáreas escritas”, expuso el jefe de Estado.

Sin embargo, informes oficiales de la Casa Blanca demuestran que durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos se registró un aumento cercano al señalado por Petro, mientras que el alza en la gestión de Duque fue considerablemente menor.

El análisis del comportamiento de
El análisis del comportamiento de los cultivos entre 2018 y 2021 revela un crecimiento del 12,5%, cifra muy distante del 100% que expuso el mandatario colombiano - crédito EFE/Reuters

De acuerdo con un informe de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas y el Departamento de Salud de Estados Unidos, que analizó el comportamiento de los cultivos entre 2018 y 2021, el área sembrada pasó de 208.000 hectáreas al cierre del gobierno de Santos a 234.000 hectáreas al final del gobierno de Duque.

Este crecimiento representa un 12,5%, cifra muy distante del 100% aludido por el actual presidente, según la información a la que accedió Semana. El documento también explica que, si bien las hectáreas incrementaron durante la administración Duque, el auge fue menor al del ciclo anterior y, de hecho, la tendencia sugiere una fase de “estabilización”, vinculada con la reactivación de la erradicación forzada, la mayor colaboración entre la fuerza pública y agencias internacionales, así como una ofensiva directa contra las cadenas de producción.

El informe analiza un periodo de más de 20 años, desde 1998 hasta 2021, y advierte que los datos oficiales no contemplan el año 2022, ya que Estados Unidos suspendió el programa de monitoreo satelital durante ese ciclo, que impide contar con cifras precisas en el inicio de la administración de Petro. Adicionalmente, el documento pone de relieve que, en el segundo periodo de Santos, el área sembrada creció de 112.000 a 208.000 hectáreas, lo que equivale a un incremento del 85% precisamente en los años en que el Estado colombiano negociaba el Acuerdo de Paz 2016 con las extintas Farc.

En contraste con el discurso presidencial, la Casa Blanca también destaca que las restricciones judiciales y ambientales que limitaron la reanudación de la aspersión aérea durante el gobierno de Duque obstaculizaron una reducción más contundente de los cultivos ilícitos. No obstante, el fortalecimiento de la coordinación de la fuerza pública y la implementación de estrategias orientadas a atacar las cadenas de producción contribuyeron a ralentizar el ritmo de expansión de los cultivos.

El presidente Donald Trump informó
El presidente Donald Trump informó sobre la reunión que tendrá con el presidente Gustavo Petro - crédito @realDonaldTrump/Truth Social

Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó detalles de la reunión que pactó con el mandatario de Colombia en Washington. En su red social Truth Social confirma una fecha para hablar con Gustavo Petro.

“Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero. Estoy seguro de que será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos”, detalló.

Temas Relacionados

Gustavo PetroCulticos ilicitosCocainaIván DuqueCasa BlancaEstados UnidosPetro drogasGobierno nacionalLucha contra las drogasNarcótraficoColombia-Noticias

Más Noticias

Lina María Garrido le ‘cantó la tabla’ a Juan Carlos Pinzón, por presuntamente vincular a su familia con el ELN: “Métase conmigo”

La representante a la Cámara que se hizo viral por su discurso opositor al presidente Gustavo Petro y que quiere dar el salto al Senado, le respondió al exministro de Defensa y candidato presidencial, que en recientes declaraciones hizo polémicos comentarios sobre la influencia del grupo guerrillero en el departamento

Lina María Garrido le ‘cantó

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos para hoy viernes 9 de enero

Mientras Santa Fe y Junior aceleran para completar sus plantillas antes de la Superliga, el resto de equipos avanzan con sus refuerzos y salidas de jugadores

EN VIVO Mercado de fichajes

Defensoría del Pueblo alerta por feminicidios y transfeminicidios perpetrados en 2026: “Es prevenible cuando el Estado actúa”

La entidad informó que en la primera semana del año se han registrado ocho asesinatos de mujeres

Defensoría del Pueblo alerta por

Andrés Julián Rendón presentó propuestas para la reunión Petro-Trump: “Demuestren intención de combatir a los carteles”

El gobernador de Antioquia pidió al mandatario colombiano “real voluntad” contra el narcotráfico, de cara a su encuentro con su homólogo norteamericano

Andrés Julián Rendón presentó propuestas

Paloma Valencia acusó a Petro de usar tácticas de Hugo Chávez en Venezuela para ganar votos de cara a las elecciones 2026: “Vender populismo”

La candidata presidencial cuestionó al mandatario por declarar la emergencia económica, que se traduciría en mayores impuestos para los colombianos

Paloma Valencia acusó a Petro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo alerta por

Defensoría del Pueblo alerta por feminicidios y transfeminicidios perpetrados en 2026: “Es prevenible cuando el Estado actúa”

Ejército abatió a ‘Santiago’, cabecilla del ELN por el que ofrecían hasta $1.000 millones de recompensa

Disidencias de las Farc pusieron en marcha su plan de expansión: estarían reclutando menores de comunidades indígenas en Vichada

Petro respondió al video en el que reapareció ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc: “Dedicados al narcotráfico”

Confirman la muerte de alias Polo, alfil de ‘Iván Mordisco’ en las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Beéle, Manuel Turizo y Peter

Beéle, Manuel Turizo y Peter Manjarrés encabezan el Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla: todo lo que debe saber

Las series más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Juanes habló de su banda favorita de heavy metal y reaccionó en vivo a una canción emblemática del género: “Me encanta la energía y la técnica”

Prime Video Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

La película más popular en Netflix Colombia HOY

Deportes

EN VIVO Mercado de fichajes

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos para hoy viernes 9 de enero

Atlético Nacional no recibirá todo el dinero de Boca Juniors por Marino Hinestroza: así se repartirán los 5 millones de dólares

Hora y dónde ver Barcelona vs. Real Madrid, la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí

Thiago Almada y Jhon Arias, las puntas de lanza que prepara Palmeiras para ganar la Copa Libertadores

El hijo de Falcao aclaró de qué equipo es hincha: su mamá compartió el video que enterneció las redes sociales