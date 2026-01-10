Gobernador de Arauca salió en defensa de su región tras polémicas declaraciones de Pinzón Bueno sobre el ELN

El gobernador de Arauca se sumó a los mensajes de rechazo por las declaraciones de Juan Carlos Pinzón sobre Arauca - crédito Gobernación de Arauca / Colprensa

A falta de cinco meses para que los colombianos voten en primera vuelta por el que quieren que sea el sucesor de Gustavo Petro en la Presidencia de la República, los diferentes candidatos adelantan eventos con los que buscan demostrar que están preparados para el cargo.

Precisamente, en un programa de análisis de seguridad, el candidato Juan Carlos Pinzón Bueno habló sobre las diferentes problemáticas del país, señalando al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como uno de los más complicados de combatir.

Al intentar argumentar su postura, Pinzón Bueno señaló al departamento de Arauca de una forma que no fue bien recibida en la región.

“Donde el ELN ha hecho presencia, toda la población es del ELN. El cura, el de la radio, el político. Por eso Arauca es tan difícil”, fueron las palabras del exministro.

Las declaraciones de Juan Carlos Pinzón fueron tomadas como un señalamiento estigmatizante contra los araucanos, provocando que varias figuras políticas salieran en defensa del departamento y su población.

En la noche del 9 de enero se sumó la Gobernación de Arauca, que con Renson Martínez como representante, rechazó las declaraciones del candidato y salió en defensa de los más de 300.000 araucanos.

“Manifestamos nuestro más profundo rechazo y malestar ante las temerarias e irresponsables declaraciones del exministro Juan Carlos Pinzón Bueno, quien en una reciente intervención audiovisual ha estigmatizado de manera generalizada a la población de Arauca, afirmando sin fundamento que “toda la población es del ELN”.

El gobernador de Arauca manifestó que Arauca ha sido víctima del conflicto, por lo que no tolerará que figuras políticas hagan señalamientos sobre un presunto apoyo a los grupos armados en la región.

“Es inaceptable que se pretenda vincular a nuestros ciudadanos, hombres y mujeres, trabajadores, campesinos, comerciantes, líderes sociales, religiosos y servidores públicos con organizaciones al margen de la ley. La población de Arauca es víctima del conflicto armado, no su promotora. Declaraciones de este calibre no solo ofenden la dignidad de nuestro pueblo, sino que ponen en riesgo la integridad física de quienes día a día construyen patria en este territorio fronterizo”.

En ese sentido, Martínez pidió que el candidato presidencial recule y pida disculpas públicas por sus declaraciones, que en su concepto, solo ayudan a generar más violencia.

“Exigimos al señor Juan Carlos Pinzón una rectificación pública inmediata. Como exministro de Defensa, él más que nadie debería conocer el impacto que tiene el lenguaje en la seguridad de los territorios. Sus declaraciones no contribuyen a la paz, ni a fortalecimiento institucional, sino que alimentan prejuicios que han costado vidas en el pasado”.

Por último, en el comunicado se hace un llamado a la población araucana para defender su buena honra, asegurando que las palabras de Pinzón Bueno fueron desde el desconocimiento.

“Invitamos a todos los araucanos a rodear nuestras instituciones y a seguir demostrando con nuestra labor diaria que somos una tierra de paz, de cultura y de progreso. No permitiremos que desde la distancia y el desconocimiento se empañe el buen nombre de nuestra gente”

Hasta el momento, Juan Carlos Pinzón no ha pedido disculpas por sus palabras, puesto que se ha mantenido en una discusión con la congresista Lina María Garrido, oriunda de Arauca, a la que le recordó el pasado delictivo que han protagonizado algunos de sus familiares.

“En Arauca hay una congresista que ahora habla duro, vayan y vea quién es la familia de ella… Pero esa es la historia de esos departamentos, gente que ha pertenecido a esas organizaciones y luego hacen negocios y viven de las regalías. El ELN fue muy efectivo en eso”, declaró Pinzón Bueno sobre la representante a la Cámara.