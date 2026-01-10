Encuentran cuerpo embolsado en Támesis, Antioquia: estaba amarrado con un lazo y en posición fetal

El CTI de la Fiscalía realizó el levantamiento de un cuerpo embolsado - crédito Facebook

La aparición de un cuerpo sin vida envuelto en un costal ha conmocionado a los habitantes de una zona rural de Támesis, en el Suroeste de Antioquia.

De acuerdo con la información difundida por los medios de comunicación, se desconocen hasta ahora la identidad de la víctima y las circunstancias que rodearon el fallecimiento, mientras avanzan las pesquisas forenses en la morgue municipal.

La presencia activa de grupos delincuenciales, en especial el Clan del Golfo, en esta área obliga a las autoridades a abrir distintas líneas investigativas, incluyendo la posible relación de estos actores con el hecho.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El hallazgo fue realizado por residentes del corregimiento de San Pablo, que notaron un bulto de color verde a un costado de la vía en el sector Génova, ubicado a aproximadamente 20 minutos del casco urbano. Tras inspeccionar el objeto, los pobladores advirtieron que dentro del costal, amarrado con un lazo, se encontraba una persona sin signos vitales y en posición fetal, por lo que informaron de inmediato a la Policía, según la narración entregada por Caracol Radio.

Las autoridades dispusieron el traslado del cuerpo encostalado a la morgue municipal para adelantar los procedimientos de identificación y determinar las causas de la muerte. Hasta el momento, los investigadores no han podido precisar si el cadáver está completo o presenta signos de desmembramiento, dato que constituye uno de los primeros focos de análisis.

La aparición de un cuerpo sin vida envuelto en un costal ha conmocionado a los habitantes de una zona rural de Támesis, en el Suroeste de Antioquia - crédito redes sociales

El alcalde de Támesis, Juan Pablo Pérez, informó a Blu Radio que este caso correspondería a una serie de dinámicas violentas que afectan la zona. Según explicó el mandatario, el municipio acumula ya dos homicidios durante lo que va de su administración.

El funcionario atribuyó estos episodios a ajustes de cuentas entre bandas que se disputan el control del microtráfico en el suroeste antioqueño. “Lo que se presume es que obedece, pues como a un tema de ajustes de cuentas entre bandas que se dedican al microtráfico en esta subregión del suroeste”, declaró.

El hecho ha provocado consternación en la población de Támesis, un municipio que enfrenta persistentes desafíos de seguridad debido a la presencia de estructuras armadas ilegales en su entorno rural. Los operativos de inspección y los exámenes técnicos forenses continúan, mientras la Policía intenta identificar plenamente a la víctima y obtener datos que permitan esclarecer un suceso que evidencia la persistencia de dinámicas violentas en la región.

El CTI ya se encuentra en proceso de investigación para dar con el paradero del responsable - crédito CTI

La investigación por el hallazgo del cuerpo en Támesis avanza en medio de un contexto de violencia creciente en Antioquia. Las autoridades buscan esclarecer los hechos y reforzar la seguridad en la región, mientras la comunidad permanece atenta al desarrollo del caso.

Homicidios en Antioquia aumentan 125% en los primeros días de 2026

El aumento de homicidios en Antioquia en los primeros días de 2026 hizo que la Gobernación activara una alerta de seguridad, luego de que las cifras revelaran un crecimiento del 125 % en los asesinatos respecto al año anterior.

Según informó el secretario de Seguridad, Justicia y Paz, Luis Eduardo Martínez Guzmán, este incremento ha motivado la convocatoria de un Consejo de Seguridad Departamental con la presencia de la Fuerza Pública, la Fiscalía y otras autoridades, con el objetivo de reforzar la presencia institucional en los municipios más afectados y diseñar estrategias para contener la violencia.

Las autoridades se mantienen en alerta en el Nordeste de Antioquia, donde investigan episodios de violencia múltiple reportados en los últimos días. También se han desplegado operativos en el Suroeste departamental debido a reportes sobre posibles intentos de penetración de estructuras armadas ilegales en esa subregión.