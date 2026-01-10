Colombia

Ejército Nacional recuperó millonaria suma tras incumplimiento en compra de dron

La devolución supera los 7 mil millones de pesos y corresponde a una sanción impuesta a una empresa extranjera por no entregar una aeronave no tripulada pactada

Guardar
Autoridades militares confirmaron la devolución
Autoridades militares confirmaron la devolución de más de 7.300 millones de pesos al Tesoro Nacional por la empresa Geci Española - crédito Geci

La División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional confirmó la devolución de más de 7.300 millones de pesos al Tesoro Nacional por parte de la empresa Geci Española, como sanción y recuperación de un pago anticipado relacionado con la adquisición de una aeronave no tripulada.

El reembolso se realizó el viernes 9 de enero de 2026 tras la declaratoria de incumplimiento en la entrega del dron, según detalló la institución militar.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el comunicado oficial de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional, la suma corresponde al contrato 258 - 2023 Cenac Aviación - EJC, y fue solicitada por la Central Administrativa y Contable de Aviación del Ejército Nacional.

La entidad explicó que esta medida se adoptó conforme al recurso de reposición que confirmó la declaratoria de incumplimiento, respaldada en la resolución N.° 2025180040554623 del 29 de diciembre de 2025.

Ejército confirmó que no hubo
Ejército confirmó que no hubo pérdidas con la compra del dron - crédito Ejército

La Central Administrativa y Contable de Aviación del Ejército Nacional, junto al gerente encargado del contrato, gestionó el proceso bajo los procedimientos legales y administrativos vigentes.

En el comunicado, la división señaló: “Este pago corresponde a la gestión articulada de la Central Administrativa y Contable de Aviación del Ejército Nacional, así como a la gestión adelantada por el gerente de dicho contrato”.

La institución militar enfatizó su postura frente al manejo de los recursos públicos. “El Ejército Nacional ratifica su compromiso de velar por la adecuada administración de los recursos del Estado y su destinación transparente, en estricto cumplimiento de la normatividad vigente y en beneficio del fortalecimiento de sus capacidades y de la seguridad de los colombianos”, expresó el comunicado.

El Ejército debió hacer un
El Ejército debió hacer un pago anticipado por el dron que no se entregó, pero tras más de un año recibió la devolución - crédito Ejército Nacional

La sanción a Geci Española se ejecutó como respuesta al incumplimiento en la entrega del dron, cuyo valor había sido cubierto de manera anticipada por la fuerza militar.

El procedimiento legal incluyó la confirmación administrativa de la falta y la restitución de los fondos al Estado colombiano.

El Ministerio de Defensa lanza plan nacional antidrones para proteger a la población y la Fuerza Pública

El Ministerio de Defensa de Colombia puso en marcha el Escudo Nacional Antidrones, un ambicioso plan para proteger a la población civil y a la Fuerza Pública frente al uso delictivo de sistemas aéreos no tripulados, un fenómeno que se ha intensificado en los recientes ataques contra instalaciones militares y policiales.

Con un presupuesto asignado cercano a 6,2 billones de pesos, la iniciativa busca blindar al país mediante la incorporación de tecnologías de vanguardia, acompañada de estrictas condiciones de contratación y evaluación para quienes suministren estas soluciones, según informó el ministro Pedro Sánchez.

Uno de los criterios técnicos centrales exige que los equipos seleccionados superen pruebas de funcionamiento bajo condiciones reales en territorio colombiano.

Declaración del ministro de Defensa sobre estrategia antidrones, en Colombia - crédito Ministerio de Defensa

Solo así se validará su adaptabilidad a los escenarios locales antes de autorizar cualquier adquisición, un aspecto que —de acuerdo con el Ministerio de Defensa— intenta elevar la idoneidad tecnológica y minimizar los riesgos de compra inadecuada.

La convocatoria excluye a empresas integradoras o comercializadoras y se limita a fabricantes con capacidad comprobada, respaldados de manera directa por su país de origen.

Durante 2025, el Ejército Nacional logró frustrar 8.872 intentos de ataques con drones en distintas regiones de Colombia, un indicador de la magnitud del desafío actual. En este contexto, destacó la neutralización de 982 incidentes mediante sistemas de interceptación de señales, que permitieron bloquear los dispositivos y obligarlos a regresar a su punto de partida.

Las autoridades atribuyen esta ofensiva a organizaciones armadas, entre las que sobresale el frente Camilo Torres del Ejército de Liberación Nacional (ELN), liderado por José Sánchez Navarro (alias Wilser) y Alonso Contreras Ramírez (alias Fercho), ambos con órdenes de captura vinculadas a delitos graves y señalados por su capacidad de innovación tecnológica en acciones hostiles, según la Fiscalía General de la Nación.

Información propiciada por el Ministerio
Información propiciada por el Ministerio de Defensa sobre el proyecto de Escudo Nacional - crédito Mindefensa/X

Las zonas más afectadas incluyen los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, donde la Tercera División reportó la neutralización de 2.500 ataques. La Segunda División, con presencia en Santander, Norte de Santander y Bolívar, frustró 2.000 incidentes de este tipo.

En Antioquia, bajo la dirección de la Séptima División, el número de bloqueos alcanzó 1.400 casos, mientras que la Cuarta División, que cubre los Llanos Orientales y Meta, detuvo 1.200 ataques. El resto del país reportó cifras inferiores a 400 episodios.

El plan nacional articula tres líneas estratégicas: legislación y doctrina, entrenamiento y operaciones, y tecnología, según detalló el ministro.

Un equipo multidisciplinario conformado por integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional validará las especificaciones técnicas, exigirá capacitación continua para el personal e incentivará la formación de instructores para el manejo y mantenimiento de las plataformas antidrones.

Temas Relacionados

DronDevoluciónSanciónDivisión de Aviación Asalto Aéreo del Ejército NacionalGeci EspañolaColombia-Noticias

Más Noticias

Roy Barreras saca pecho de la encuesta de W.A.A., criticada por su legitimidad, y asegura que la de AtlasIntel es “mentira”: “Quieren imponer, sembrando miedo”

El candidato del Pacto Amplio defendió la encuesta de W.A.A., cuestionada por algunos usuarios y periodistas, y denunció que otros estudios buscan manipular la opinión pública

Roy Barreras saca pecho de

No para la violencia en Medellín: ya van 13 muertes en los primeros 8 días de 2026, según defensores de derechos humanos

Estos asesinatos ocurren mientras organizaciones sociales advierten que la violencia tiene causas múltiples y se presenta en distintos contextos

No para la violencia en

Plan Retorno a nivel nacional: 20 departamentos cuentan con cámaras de fotodetección, conózcalas con anticipación

La Agencia Nacional de Seguridad Vial reportó que Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentran el mayor número de cámaras, coincidiendo con los departamentos de mayor siniestralidad en el país

Plan Retorno a nivel nacional:

Así será el tradicional Fiesta de Reyes en el barrio Egipto, en el centro de Bogotá: conozca los cierres viales

El barrio Egipto recibirá a miles de visitantes durante tres días con una agenda de conciertos, muestras gastronómicas y artesanales

Así será el tradicional Fiesta

Secretaría de Salud de Cali exige atención inmediata en urgencias de IPS: anuncia posibles sanciones si incumplen

Las autoridades municipales implementan nuevas disposiciones para garantizar el acceso ágil a servicios médicos vitales, tras las denuncias de usuarios por demoras

Secretaría de Salud de Cali
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo alerta por

Defensoría del Pueblo alerta por feminicidios y transfeminicidios perpetrados en 2026: “Es prevenible cuando el Estado actúa”

Ejército abatió a ‘Santiago’, cabecilla del ELN por el que ofrecían hasta $1.000 millones de recompensa

Disidencias de las Farc pusieron en marcha su plan de expansión: estarían reclutando menores de comunidades indígenas en Vichada

Petro respondió al video en el que reapareció ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc: “Dedicados al narcotráfico”

Confirman la muerte de alias Polo, alfil de ‘Iván Mordisco’ en las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Omar Murillo apareció en redes

Omar Murillo apareció en redes sociales tras conocerse su separación con Koral Costa: “En unas se gana, en otras se pierde”

Mike Bahía y Nanpa Básico apuestan por el amor real en el tema ‘Me Gustas’, su primera colaboración del 2026

Carla Giraldo fue objeto de “odios y amores” por su actitud en el lanzamiento de ‘La Casa de los famosos 3′: “Parece concursante”

Melissa Gate habló de la posibilidad de sumarse a ‘La casa de los famosos’ en Estados Unidos: “Estoy entre la espada y la pared”

Cristina Hurtado sorprendió al mostrar sus estrías para dar un mensaje de amor propio: “Este cuerpo no es perfecto, es real”

Deportes

Pep Guardiola evitó confirmar fichaje

Pep Guardiola evitó confirmar fichaje de Jhon Lucumí: Manchester City mantiene rumores sobre el defensor colombiano

Christian González, el colombiano que jugará por primera vez los playoffs del fútbol americano con los New England Patriots

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: movimientos de los equipos durante el viernes 9 de enero

Crece la tensión por la reducción de cupos en las plantillas del fútbol colombiano: los jugadores evaluarían cese de actividades

Colombiano campeón de la Libertadores y referente con Flamengo reveló intención de comprar el Real Cartagena: “Ese es mi sueño, la verdad”