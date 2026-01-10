Ejército Nacional recuperó millonaria suma tras incumplimiento en compra de dron

Autoridades militares confirmaron la devolución de más de 7.300 millones de pesos al Tesoro Nacional por la empresa Geci Española - crédito Geci

La División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional confirmó la devolución de más de 7.300 millones de pesos al Tesoro Nacional por parte de la empresa Geci Española, como sanción y recuperación de un pago anticipado relacionado con la adquisición de una aeronave no tripulada.

El reembolso se realizó el viernes 9 de enero de 2026 tras la declaratoria de incumplimiento en la entrega del dron, según detalló la institución militar.

De acuerdo con el comunicado oficial de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional, la suma corresponde al contrato 258 - 2023 Cenac Aviación - EJC, y fue solicitada por la Central Administrativa y Contable de Aviación del Ejército Nacional.

La entidad explicó que esta medida se adoptó conforme al recurso de reposición que confirmó la declaratoria de incumplimiento, respaldada en la resolución N.° 2025180040554623 del 29 de diciembre de 2025.

Ejército confirmó que no hubo pérdidas con la compra del dron - crédito Ejército

La Central Administrativa y Contable de Aviación del Ejército Nacional, junto al gerente encargado del contrato, gestionó el proceso bajo los procedimientos legales y administrativos vigentes.

En el comunicado, la división señaló: “Este pago corresponde a la gestión articulada de la Central Administrativa y Contable de Aviación del Ejército Nacional, así como a la gestión adelantada por el gerente de dicho contrato”.

La institución militar enfatizó su postura frente al manejo de los recursos públicos. “El Ejército Nacional ratifica su compromiso de velar por la adecuada administración de los recursos del Estado y su destinación transparente, en estricto cumplimiento de la normatividad vigente y en beneficio del fortalecimiento de sus capacidades y de la seguridad de los colombianos”, expresó el comunicado.

El Ejército debió hacer un pago anticipado por el dron que no se entregó, pero tras más de un año recibió la devolución - crédito Ejército Nacional

La sanción a Geci Española se ejecutó como respuesta al incumplimiento en la entrega del dron, cuyo valor había sido cubierto de manera anticipada por la fuerza militar.

El procedimiento legal incluyó la confirmación administrativa de la falta y la restitución de los fondos al Estado colombiano.

El Ministerio de Defensa lanza plan nacional antidrones para proteger a la población y la Fuerza Pública

El Ministerio de Defensa de Colombia puso en marcha el Escudo Nacional Antidrones, un ambicioso plan para proteger a la población civil y a la Fuerza Pública frente al uso delictivo de sistemas aéreos no tripulados, un fenómeno que se ha intensificado en los recientes ataques contra instalaciones militares y policiales.

Con un presupuesto asignado cercano a 6,2 billones de pesos, la iniciativa busca blindar al país mediante la incorporación de tecnologías de vanguardia, acompañada de estrictas condiciones de contratación y evaluación para quienes suministren estas soluciones, según informó el ministro Pedro Sánchez.

Uno de los criterios técnicos centrales exige que los equipos seleccionados superen pruebas de funcionamiento bajo condiciones reales en territorio colombiano.

Declaración del ministro de Defensa sobre estrategia antidrones, en Colombia - crédito Ministerio de Defensa

Solo así se validará su adaptabilidad a los escenarios locales antes de autorizar cualquier adquisición, un aspecto que —de acuerdo con el Ministerio de Defensa— intenta elevar la idoneidad tecnológica y minimizar los riesgos de compra inadecuada.

La convocatoria excluye a empresas integradoras o comercializadoras y se limita a fabricantes con capacidad comprobada, respaldados de manera directa por su país de origen.

Durante 2025, el Ejército Nacional logró frustrar 8.872 intentos de ataques con drones en distintas regiones de Colombia, un indicador de la magnitud del desafío actual. En este contexto, destacó la neutralización de 982 incidentes mediante sistemas de interceptación de señales, que permitieron bloquear los dispositivos y obligarlos a regresar a su punto de partida.

Las autoridades atribuyen esta ofensiva a organizaciones armadas, entre las que sobresale el frente Camilo Torres del Ejército de Liberación Nacional (ELN), liderado por José Sánchez Navarro (alias Wilser) y Alonso Contreras Ramírez (alias Fercho), ambos con órdenes de captura vinculadas a delitos graves y señalados por su capacidad de innovación tecnológica en acciones hostiles, según la Fiscalía General de la Nación.

Información propiciada por el Ministerio de Defensa sobre el proyecto de Escudo Nacional - crédito Mindefensa/X

Las zonas más afectadas incluyen los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, donde la Tercera División reportó la neutralización de 2.500 ataques. La Segunda División, con presencia en Santander, Norte de Santander y Bolívar, frustró 2.000 incidentes de este tipo.

En Antioquia, bajo la dirección de la Séptima División, el número de bloqueos alcanzó 1.400 casos, mientras que la Cuarta División, que cubre los Llanos Orientales y Meta, detuvo 1.200 ataques. El resto del país reportó cifras inferiores a 400 episodios.

El plan nacional articula tres líneas estratégicas: legislación y doctrina, entrenamiento y operaciones, y tecnología, según detalló el ministro.

Un equipo multidisciplinario conformado por integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional validará las especificaciones técnicas, exigirá capacitación continua para el personal e incentivará la formación de instructores para el manejo y mantenimiento de las plataformas antidrones.