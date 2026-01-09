Yina Calderón habría quedado por fuera de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: La Negra Candela reveló el motivo

La comunicadora aseguró que la DJ no pasó las audiciones del canal estadounidense, negando que su ausencia fuese por diferencias económicas - crédito @negracandelaoficial/Instagram

El arranque de 2026 ve cómo se pone en marcha a nivel internacional La casa de los famosos, una de las franquicias de reality show más populares del momento.

Derivado del recordado Gran Hermano, este programa tuvo su primera versión en 2021 para el público hispano residente en Estados Unidos, realizado por Telemundo, y de forma paulatina se fue expandiendo a otras latitudes, a tal punto que se desarrollaron versiones especiales para México y Colombia.

Ya está todo listo para el inicio de la tercera edición de la versión colombiana el lunes 12 de enero, y comenzó la campaña de expectativa para la sexta temporada del formato en Estados Unidos.

Debido al impacto que produjo la segunda temporada de la edición colombiana en 2025, producto de la proyección internacional que alcanzaron Karina García (por su amistad con Manelyk González), Melissa Gate (por ser la protagonista del intercambio con la propia Manelyk entre ambos formatos) y Yina Calderón, se esperaba que esta última fuese tomada en cuenta para la edición norteamericana.

La propia huilense dejó saber en distintas ocasiones en redes sociales que su intención era estar entre las participantes del formato, e incluso en junio de 2025, el presentador argentino Javier Ceriani reveló que Yina llamó la atención de Telemundo.

Paralelamente, durante el segundo semestre del año pasado, la DJ y creadora de contenido participó en La Mansión de Luinny junto a Karina García, llegando a la final, pero siendo superada por la propia Karina en las votaciones.

En ese panorama, y sin que se conozcan todavía nombres de participantes para la sexta temporada de La casa de los famosos de Telemundo, lo expresado el jueves 8 de enero por Graciela Torres —conocida como La Negra Candela— apuntaría a que fue rechazada por Telemundo.

Según explicó la comunicadora en su cuenta de Instagram, la decisión de no contar con Yina por parte del canal estadounidense sería su participación en La mansión de Luinny y no a desacuerdos económicos, como se especulaba en redes sociales.

“La verdad verdadera es que ella sí fue hasta allá para que le hicieran todas las pruebas, pero en el programa le dijeron: ‘No, gracias porque usted acaba de estar en otro ‘reality’ que fue el que hizo en República Dominicana, en el de Luinny, y con esa baja o mala calidad de este reality y con lo que hizo allá nada que ver lo uno con lo otro, no nos interesa que usted venga a La casa de los famosos de Telemundo 2026”, afirmó Torres, citando fuentes de la producción.

La Negra añadió que la versión sobre una supuesta disputa por honorarios habría sido difundida por la propia Calderón, confrontando a la propia DJ por esta versión: “Diga la verdad, Yina, no eche tanto cuento, que no fue por los honorarios que usted solicitó. Es que sencillamente la rechazaron”, expresó.

Marcela Reyes confirmó que no va a ‘La casa de los famosos Colombia’

Otra ausencia confirmada en los últimos días, esta vez para la versión colombiana del reality show, es la de la denominada “reina de la guaracha”. Aunque varias fuentes apuntaron a que la antioqueña estaría cerca de cerrar el acuerdo con RCN, las negociaciones habrían dado un giro en los últimos días.

Reyes dio a conocer la decisión durante una transmisión en vivo con Yina Calderón, pues la huilense aseguró erróneamente que apoyaría a Marcela sin saber que no estaría presente. Una vez se aclaró el malentendido, la paisa explicó que “No acepté porque la verdad es que yo facturo mucho más afuera que allá adentro”.