Colombia

Si se acerca a la jubilación, Colpensiones pide revisar la historia laboral para evitar demoras en el reconocimiento pensional

Colpensiones alertó a afiliados entre 55 y 60 años sobre la revisión anticipada de su historial laboral, un trámite clave para evitar retrasos en la pensión de vejez por errores, vacíos o inconsistencias en semanas cotizadas y datos personales registrados en el sistema

- crédito Procuraduría General de la Nación/página web

A medida que los trabajadores se aproximan a la edad de jubilación, la verificación oportuna de la historia laboral se convierte en un paso determinante dentro del sistema pensional colombiano.

La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, reiteró que las personas con edades entre 55 y 60 años deben revisar con antelación sus registros de cotización para evitar inconvenientes cuando soliciten el reconocimiento de la pensión de vejez.

La advertencia está dirigida, principalmente, a quienes se encuentran a dos años o menos de cumplir la edad mínima exigida por la ley para pensionarse, establecida en 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres.

- crédito Colpensiones

Según explicó la entidad, este proceso no es opcional ni accesorio, sino una etapa necesaria para garantizar que el trámite avance sin obstáculos administrativos.

De acuerdo con información divulgada por Semana, una parte significativa de las demoras en el reconocimiento de pensiones se origina en inconsistencias dentro de la historia laboral. Este documento consolida el número de semanas cotizadas, los empleadores reportados y otros datos que permiten verificar el cumplimiento de los requisitos legales. Cuando existen errores o información incompleta, Colpensiones no puede continuar con el proceso hasta que se realicen las correcciones correspondientes.

Especialistas en seguridad social señalan que estas irregularidades suelen evidenciarse cuando el afiliado ya inició el trámite pensional. En ese punto, la corrección de datos puede tardar meses o incluso años, periodo durante el cual la persona no recibe la mesada, pese a haber alcanzado la edad requerida. Por esta razón, la revisión anticipada busca reducir tiempos y prevenir trámites prolongados.

Entre los aspectos que requieren mayor atención, Colpensiones identificó varios factores recurrentes que generan inconsistencias en los registros. Uno de los más frecuentes es el reporte incompleto o incorrecto de aportes por parte de los empleadores, especialmente en casos de empresas que ya no existen o que no informaron adecuadamente los periodos laborados.

REUTERS/Luis Jaime Acosta.

También se presentan situaciones en las que aparecen lapsos sin cotización, aunque el trabajador sí prestó sus servicios durante esos periodos. A esto se suman errores en las fechas de ingreso o retiro, así como fallas en los datos personales del afiliado, como nombres, números de identificación o fechas de nacimiento, información esencial para validar el expediente.

Colpensiones recordó que la historia laboral es la base para el cálculo y reconocimiento de la pensión, por lo que cualquier inconsistencia debe ser subsanada antes de iniciar la solicitud formal. La entidad indicó que el proceso de consulta y corrección es gratuito y puede realizarse sin intermediarios.

El primer paso consiste en ingresar a la Zona Transaccional de la Sede Electrónica de Colpensiones, donde el afiliado puede consultar y descargar su historial laboral utilizando usuario y contraseña. Esta revisión permite identificar con claridad las semanas registradas y los posibles vacíos que requieran soporte documental.

En caso de detectar errores, el afiliado debe acudir a un Punto de Atención Colpensiones (PAC) con documentos que respalden la información correcta. Entre los soportes más utilizados se encuentran contratos de trabajo, certificaciones laborales, desprendibles de pago o comprobantes de cotización, que permiten verificar los periodos efectivamente laborados.

- crédito Colpensiones/Colprensa

La administradora insistió en que los trámites pensionales no se realizan de manera automática y que la responsabilidad de verificar la información recae directamente sobre el afiliado. Si los datos no están actualizados al momento de presentar la solicitud, el proceso puede suspenderse hasta que se complete la validación, lo que impacta directamente los tiempos de respuesta.

Según Colpensiones, la pérdida o el no reconocimiento de semanas cotizadas es uno de los principales riesgos cuando no se realiza esta revisión previa. Dichas semanas son determinantes para cumplir el requisito mínimo exigido por la normativa vigente y para definir el monto de la mesada pensional.

La entidad reiteró que adelantar este trámite con anticipación permite reducir riesgos administrativos y facilita que, una vez alcanzada la edad de jubilación, el proceso se adelante conforme a los plazos establecidos. La recomendación aplica tanto para trabajadores activos como para quienes ya no se encuentran vinculados laboralmente, pero continúan próximos a cumplir la edad legal de pensión.

