Sara Uribe lanzó picante advertencia a sus compañeros de ‘La casa de los famosos Colombia’: “No solamente sé quitar maridos”

La relación de Sara Uribe con Freddy Guarín, que causó tanto revuelo en su momento, resurgió durante el lanzamiento de 'La casa de los famosos' - crédito @nazarethg1827/Instagram

El 8 de enero, el reality de La casa de los famosos Colombia lanzó su tercera temporada (se estrenará el 12 de enero a las 8:00 p. m.), y en medio del evento, uno de los comentarios de la presentadora y modelo Sara Uribe, que será participante, se convirtió rápidamente en tema de conversación en redes sociales.

La frase, dicha con total seguridad y una pizca de ironía, no pasó desapercibida: “Les dejo la claridad a todos, ya que están aquí, no solamente sé quitar maridos. Así que, prepárense”.

Su comentario, intencional, revivió los ecos de su pasado, especialmente cuando su relación con el exfutbolista Fredy Guarín, con el que tiene su hijo Jacobo, estuvo en el ojo del huracán por ocurrir cuando él aún estaba casado, lo que encendió las redes sociales.

Sara Uribe sorprendió en el lanzamiento de 'La casa de los famosos' con una frase que rápidamente encendió las redes sociales - crédito @sara_uribe/Instagram

Sara Uribe, que saltó a la fama en 2012 tras ganar el reality Protagonistas de Nuestra Tele y su paso por Survivor: la isla de los famosos en 2023, no es ajena a la controversia. Su relación con Fredy Guarín, aunque concluyó hace años, fue vista como una transgresión cuando comenzó, ya que él estaba casado con Andreína Fiallo.

La misma Uribe reconoció este capítulo oscuro de su vida, y en entrevistas previas, como en el pódcast Vos Podes, confesó: “Yo me metí con un hombre casado”. A pesar de la controversia, señaló que se había disculpado con la exesposa de Guarín y otras personas afectadas por la situación.

De ahí proviene la frase de Sara Uribe, que dejó claro que no solo es “buena” para quitar maridos, sino que quería advertir a sus compañeros de La casa de los famosos. Con este comentario, la presentadora señaló que, al igual que ella, todos los participantes tienen como objetivo ganar el programa y obtener una jugosa recompensa económica.

Sara Uribe revivió su pasado polémico de la manera con la que inició su relación con el exfutbolista Fredy Guarin, aunque ya no están juntos- crédito @sara_uribe/X

Pero, a esta declaración siguió otra que sorprendió a todos los del programa y a los presentadores, Carla Giraldo y Marcelo Cezán: “Pues ya que están hablando de quitar maridos, yo les voy a presentar a Alejandro”, refiriéndose a Alejandro Estrada, otro participante de la nueva temporada que, en la primera edición del reality, también estuvo involucrado en un escándalo amoroso.

El actor atrajo la atención del público durante la primera temporada del programa, cuando Nathaly Umaña, su entonces esposa, que participaba, fue vista besándose y mostrando actitudes cariñosas con el creador de contenido panameño Miguel Melfi.

En una de las dinámicas del programa, conocida como “congelados”, él la visitó dentro de la casa y, frente a las cámaras y toda la audiencia, le pidió el divorcio, un momento que quedó grabado en la memoria de los televidentes ese año.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada protagonizaron polémico divorcio durante la primera temporada de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

Los amantes al reality podrán disfrutar de la convivencia de 24 participantes durante cuatro meses

De esta forma, Sara Uribe desvió la atención para evitar que siguieran preguntándole sobre su situación pasada, mientras que Estrada, con una respuesta breve de “eso es pasado”, logró provocar la risa tanto de los demás participantes como de la audiencia presente en el lugar.

Así, Sara Uribe pisa fuerte antes del inicio oficial del reality, por ahora, se espera que antes de la entrada de los nuevos habitantes a La casa de los famosos, se revele la identidad de un participante sorpresa, el número 24, lo que añadiría un toque de emoción y misterio al inicio de la competencia; con esto, quedó confirmada la lista completa de los famosos (23 por ahora) que competirán por los 400 millones de pesos del premio mayor.

Por otro lado, el programa digital After continuará con la conducción de Karen Sevillano (ganadora de la primera temporada) y Vicky Berrío (comediante), que estarán a cargo de la cobertura posterior a las emisiones diarias del reality, interactuando con los seguidores y brindando análisis sobre lo que sucede dentro de la casa.

El programa 'After' mantendrá a Karen Sevillano y Vicky Berrío como presentadoras tras la emisión de cada capítulo de 'La casa de los famosos' - crédito @karensevillano/Instagram

Además, el formato ¿Qué hay pa’ dañar? se renovará y ahora se centrará en ofrecer detalles exclusivos del programa de RCN. En esta nueva etapa, los streamers Roberto Velásquez y Néstor Parra serán los encargados de liderar la conversación digital, transmitiendo en vivo a través de la App de RCN y el canal de YouTube.