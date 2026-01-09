Roy Barreras exigió a Juan Carlos Pinzón pedir disculpas a la población de Arauca tras polémicas declaraciones en relación con el ELN: “Estigmatiza”

El llamado a disculpas se extendió a otras regiones golpeadas por la violencia, como Catatumbo, Cauca y Chocó - crédito @RoyBarreras/X

El candidato presidencial Roy Barreras rechazó públicamente declaraciones atribuidas al exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón sobre la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en distintas regiones del país y los supuestos vínculos de la población civil con ese grupo armado ilegal.

A través de un video publicado en su cuenta de X y de un mensaje escrito en la misma red social, Barreras afirmó que esos señalamientos constituyen una forma de estigmatización territorial y exigió que Pinzón pida disculpas a varios departamentos afectados históricamente por el conflicto armado.

Las declaraciones de Barreras se produjeron luego de que Pinzón, en un programa de análisis sobre seguridad, se refiriera a las dificultades para combatir militarmente al ELN y señalara que, en los territorios donde este grupo ha tenido presencia, se habrían creado vínculos con la población civil.

El llamado de Roy Barreras

Roy Barreras rechazó declaraciones de Juan Carlos Pinzón sobre territorios con presencia del ELN - crédito @RoyBarreras/X y Juan Carlos Pinzón Bueno/Facebook

En el video difundido en X, Roy Barreras cuestionó directamente la idea de que la presencia del ELN implique que toda la población de un territorio sea parte de esa organización armada. “¿Cómo así que donde ha estado el ELN toda la población es criminal?”, expresó el candidato presidencial al referirse a los señalamientos del exministro.

Barreras afirmó que ese tipo de discursos pueden tener consecuencias graves para la seguridad de la población civil. En uno de los apartes del video, sostuvo que lo dicho por Pinzón “es de una irresponsabilidad absoluta que le puede costar la vida a miles de colombianos”, y añadió que ese enfoque responde, según él, a una política de “tierra arrasada”.

Pinzón afirmó en un programa que donde ha hecho presencia el ELN se generan vínculos con la población - crédito AFP

El candidato también relacionó la estigmatización de territorios con hechos de violencia ocurridos en el país. “Los que piensan así son los que han causado la muerte de miles de líderes sociales, líderes campesinos, jóvenes que son asfixiados y asesinados por cuenta de esa estigmatización”, afirmó, al tiempo que rechazó que se señale a comunidades enteras como responsables de la acción de grupos armados ilegales.

En otro fragmento del mensaje audiovisual, Barreras exigió una rectificación pública por parte de Pinzón. “Arauca se respeta. Le exijo que le pida excusas al departamento de Arauca”, dijo, y amplió su llamado a otros territorios del país afectados por la violencia armada. “Juan Carlos Pinzón debe disculparse con Colombia, con Arauca, Caquetá, Norte de Santander, Guaviare, Chocó, Urabá y todas las regiones donde la gente ha padecido la violencia”, escribió. En otro apartado del mensaje, advirtió que “estigmatizar territorios no protege al país, lo desangra”.

Barreras sostuvo que asociar comunidades enteras con grupos armados pone en riesgo a líderes sociales - crédito @RoyBarreras/X

Además del video, Roy Barreras acompañó sus declaraciones con un mensaje escrito publicado en X, en el que reiteró su rechazo a los señalamientos y pidió respeto por las comunidades. “¡Respeten a Arauca y a Colombia! No todos los araucanos son parte de grupos armados”, escribió el candidato, al insistir en que la estigmatización ha tenido efectos graves a lo largo de décadas de conflicto armado.

La advertencia de Lina María Garrido: “Lo lamentará”

Las declaraciones de Pinzón generaron reacciones políticas adicionales, incluida la de la representante Lina María Garrido - crédito Colprensa

Las afirmaciones que originaron la controversia fueron realizadas por Pinzón durante una intervención en un programa de análisis sobre la fuerza del ELN en los territorios y las razones por las cuales ha sido complejo enfrentar militarmente a ese grupo armado ilegal.

En ese espacio, Pinzón sostuvo que, en los lugares donde el ELN ha tenido presencia, se habrían generado vínculos con distintos sectores de la población. “Donde el ELN ha hecho presencia, toda la población es del ELN. El cura, el de la radio, el político. Por eso, Arauca es tan difícil, por ejemplo”, afirmó. En ese mismo contexto, aludió a una congresista sin mencionar su nombre: “Por allá está una congresista que ahora habla duro y todo, van, vean quién era la familia de ella. No voy a decir más, porque ahora se mete uno en problemas por decir más de lo que toca”.

Estas declaraciones también generaron la reacción de la representante a la Cámara Lina María Garrido, que se pronunció a través de X con un mensaje dirigido a Pinzón. “Usted acaba de cometer un grave error @PinzonBueno. Lo lamentará”, escribió la congresista.