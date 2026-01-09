Piden a Gustavo Petro soluciones para el sector arrocero y evitar así un nuevo paro en el país: este es el pronunciamiento

El arroz colombiano tiene que competir con el producido en el extranjero, que es comercializado a precios más cómodos - crédito Coagro Huila

Coagrodistritos, entidad gremial que agrupa a más de 2.800 pequeños y 1.100 medianos productores de arroz del Tolima, solicitó formalmente al presidente de la República, Gustavo Petro, la instalación urgente de una mesa de diálogo interinstitucional para enfrentar la crisis en la comercialización del arroz paddy verde y con ello se puedan evitar otras acciones, entre las que no se descartaría un paro nacional para exigir mejores garantías en la producción del grano.

Según la carta remitida desde el municipio de El Espinal, fechada el 4 de enero de 2026, y de la que se tuvo conocimiento el jueves 8 de enero, la organización que reúne a los pequeños y medianos productores advierte que la situación afecta los ingresos y la estabilidad de los productores de los distritos de riego del departamento. En la misiva se señaló que la problemática se agravó al inicio del año y representa una seria preocupación para el sector arrocero primario.

Coagrodistritos, asociación que agrupa a los productores de arroz piden al Gobierno sentarse a negociar para encontrar soluciones a la realidad del sector - crédito suministrado a Infobae Colombia

Y también se expuso que los agricultores atraviesan dificultades operativas y comerciales derivadas de la aplicación de las Resoluciones 65722 y 88766 de 2025, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. A juicio del gremio, la implementación de estas normas no se corresponde con las condiciones reales de entrega y pago en la cosecha vigente, lo que genera incertidumbre sobre el recibo y el flujo de recursos para los productores.

Los motivos por los que piden al Gobierno Petro sentarse a hablar “lo más pronto posible” sobre el tema del arroz

En el documento que fue enviado al primer mandatario de los colombianos también se resaltó que existen contradicciones entre los lineamientos oficiales y la práctica de los distritos de riego, que afectan de manera directa a quienes cultivan arroz paddy verde. Precisó que factores estructurales están comprometiendo la situación del sector. Coagrodistritos también remarcó su profunda preocupación por los bajos precios internacionales del arroz en el país.

En julio de 2025 se registró un paro arrocero en el centro del país, ante la falta de propuestas por parte del Gobierno para darle tranquilidad al sector - crédito X

A esto se suma, según la asociación, la existencia de altos inventarios nacionales y globales, el incremento de los costos de producción y la ausencia de un control efectivo al contrabando, sumados a las dificultades en la comercialización tanto interna como externa. Por ello, frente a este escenario, la organización solicitó al Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, facilitar la creación de una mesa de trabajo interinstitucional.

Se espera que en dicha mesa participen el Ministerio de Agricultura, la industria molinera, la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) y las asociaciones representativas de los distritos de riego, incluyendo Coagrodistritos, además de instancias técnicas y regulatorias. Así esperan avanzar en los primeros días del año hacia puntos de acuerdo que permitan darle seguridad a los productores que viven del cultivo y comercialización del grano en esta zona del país.

El Tolima es uno de los departamentos que más campos de cultivo de arroz tiene en el país, pero uno de los más afectados en el paro de mediados de 2025 - crédito @Jaimeleyva1568/X

Entre los propósitos principales del espacio de concertación, la carta recogida reiteró la necesidad de alcanzar soluciones rápidas y viables para garantizar la comercialización oportuna del arroz paddy verde, proteger los ingresos de los productores y asegurar la estabilidad del mercado durante la cosecha de 2026. También se busca evitar que la crisis se profundice, con posibles consecuencias negativas para la economía rural y la seguridad alimentaria para los colombianos.

En este orden de ideas, la asociación sugirió que, en ese escenario, se aborden cuestiones estructurales como el fortalecimiento de los mecanismos de control al contrabando, el desarrollo de instrumentos de política pública para dar previsibilidad al sector y la promoción de la producción nacional. Por ello, expresó total disposición a participar “activa y constructivamente” en los procesos de diálogo y concertación con la administración de Gustavo Petro.