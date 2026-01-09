Niña de 2 años fue rescatada tras quedar atrapada en una tubería en La Guajira

Afortunadamente, la pequeña no sufrió daños mayores por el accidente - crédito Freepik

Una menor de 2 años fue rescatada tras quedar con el pie atrapado en una tubería de desagüe dentro de su vivienda, que se encuentra ubicada en el barrio 12 de octubre, del sector El Chaca, en el municipio de Barrancas, departamento de La Guajira.

El hecho fue denunciado por familiares y vecinos, por lo que funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Barrancas y la miembros de la Policía local participaron en la operación de rescate que se extendió por varios minutos.

De acuerdo con lo informado por el medio local conocido como Diario del Norte el hecho ocurrió cuando la niña introdujo accidentalmente uno de sus pies en el conducto, lo que le impidió moverse y empezó a llorar, alertando así a los adultos que se encontraban en la vivienda.

Las autoridades piden a los ciudadanos tener precaución con los menores de edad, aún estando en casa - crédito Aguas de Cartagena

La madre de la pequeña trató de liberarla al percatarse de la situación, pero al no conseguirlo y ante el temor de causarle una lesión, optó por solicitar ayuda a sus vecinos para comunicarse rápidamente los organismos de emergencia, que se desplazaron hasta la zona para atender el caso.

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Barrancas se desplazaron hasta la vivienda con equipos especiales y allí llevaron a cabo un operativo que incluyó labores de excavación durante más de 2 horas. Durante estas tareas, priorizaron constantemente la seguridad de la menor, describió Diario del Norte, teniendo en cuenta que un mal movimiento pudo haber ocasionado una tragedia.

Una vez finalizado el rescate, la niña fue trasladada hasta un centro asistencial para ser evaluada por el personal médico. Según el reporte, el examen permitió descartar lesiones adicionales por causa del accidente.

Los habitantes del popular sector aseguraron que la rápida reacción de la madre, junto con la intervención de los organismos de socorro, permitió que la menor recibiera atención médica oportuna y se garantizara su bienestar.

La niña recibió atención médica y se confirmó que está fuera de peligro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Otra tragedia con menor de edad terminó en fatalidad

Durante el 7 de enero de 2026 se confirmó el hallazgo del cuerpo de Zabdiel Martínez Ramos, un menor de 6 años que fue reportado como desaparecido en el sector conocido como Peñoncito, ubicado en zona rural de El Peñón en Bolívar, lo que puso fin a la intensa búsqueda que movilizó a autoridades y vecinos de la región.

De acuerdo con el reporte de la ciudadanía, el menor fue encontrado en el sector Río Nuevo, en la jurisdicción de Barranco de Loba, a una distancia de varios kilómetros río abajo desde el lugar donde se le perdió el rastro. Solamente sus prendas de vestir habían sido ubicadas previamente en la ribera del río Magdalena, aunque la búsqueda terminó con la noticia que sus seres queridos no querían escuchar.

La búsqueda terminó con el hallazgo del cadáver del menor - crédito X

El reporte oficial del caso, que fue difundido por los medios locales, indica que las tareas para dar con el paradero del pequeño Zabdiel involucraron a familiares, miembros de la comunidad, pescadores y organismos de socorro, que utilizaron canoas y lanchas bajo la coordinación de las autoridades para llevar a cabo las intensas labores de búsqueda que se extendieron un par de días.

La familia expresó su agradecimiento por el respaldo recibido durante el operativo, mientras que el cuerpo fue remitido a medicina legal para la realización de los procedimientos forenses correspondientes, aunque la versión entregada por sus allegados está relacionada con un posible accidente.

Ante la gravedad de este caso, los organismos de socorro hicieron un llamado a los familiares y cuidadores de niños a tener extrema precaución en los lugares donde se encuentran cuerpos de agua, debido a que estos representan riesgos para la comunidad, sin importar su edad, aunque hay que tener especial cuidado con menores y adultos mayores.