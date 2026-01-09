Hombre que apuñaló más de 50 veces a su pareja en Bogotá fue enviado a prisión: la víctima quedó en situación crítica

César Camilo Aldana Vargas, un instructor de judo de 43 años de edad, quien atacó brutalmente a una mujer identificada como Sandra Milena Castro Quiñónez, de 31 años - crédito Fiscalía

César Camilo Aldana Vargas, hombre señalado de atacar brutalmente a su compañera sentimental, identificada como Sandra Milena Castro Quiñónez, ha sido enviado a prisión preventiva tras los hechos ocurridos el 1 de enero en la localidad de Engativá, al occidente de Bogotá.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el presunto agresor habría atentado contra la vida de la víctima empleando un arma cortopunzante, propinándole más de 50 heridas mientras se encontraba indefensa en su vivienda.

La investigación judicial indica que el hombre utilizó el arma para ocasionar lesiones de gravedad en distintas partes del cuerpo de la mujer. Las heridas afectaron especialmente el rostro, cuello, abdomen y extremidades, lo que la dejó en una situación crítica.

El ataque culminó cuando el señalado huyó del apartamento, mientras que la mujer fue auxiliada por familiares y trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo vigilancia médica.

Un fiscal de la Seccional Bogotá imputó formalmente los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambos con agravantes. En el marco de las audiencias concentradas, el procesado optó por aceptar los cargos, lo que derivó en la imposición de una medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario, según lo dispuesto por el juez de control de garantías.

Las pruebas reunidas por la Fiscalía revelan que: “El material probatorio recopilado da cuenta de que la mujer vendría siendo víctima de un ciclo de violencia física y psicológica por parte del hoy imputado”. El material probatorio documenta no solo los hechos recientes, sino también una reiteración de conductas agresivas por parte del imputado, lo que respalda la gravedad de los cargos presentados.

En una acción coordinada por la Fiscalía General de la Nación, se llevó a cabo la detención de un individuo. Las imágenes registran el momento en que los uniformados oficializan el arresto - crédito Fiscalía

Las autoridades también informaron que el agresor se presentó de manera voluntaria el 7 de enero en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Engativá. En ese lugar, agentes de la Policía Nacional materializaron la captura tras hacer efectiva la orden judicial en su contra.

Mientras la mujer continúa bajo asistencia médica y observación, el proceso penal avanzará con el agresor tras las rejas, enfrentando los cargos de tentativa de feminicidio y agravante de violencia intrafamiliar, conductas que la ley colombiana tipifica como graves y que tienen como objetivo proteger la vida y la integridad de mujeres víctimas de violencia.

Hombre fue acusado por el delito de feminicidio en grado de tentativa - crédito Pexels

Antecedentes de agresión

El testimonio de la hermana de Sandra Milena aporta luz sobre el pasado del agresor, evidenciando patrones de comportamiento que habrían anticipado el ataque y señalando que se trató de un hecho premeditado.

La familiar de la víctima habló con El Tiempo y describió cómo César Camilo, mostraba un carácter celoso y posesivo. En palabras de la mujer “tenía todo planeado”, lo que refuerza la hipótesis de una agresión deliberada y no impulsiva. Estas afirmaciones surgen en un contexto en el que la sociedad colombiana reclama mayor protección para las mujeres frente a hechos de violencia intrafamiliar.

Según la narración de la hermana de la víctima, la joven atacada había alertado en reiteradas ocasiones sobre el control y los celos extremos de su pareja, elementos que ahora cobran un sentido trágico a la luz de lo ocurrido. La mujer sostuvo: “Era muy celoso”, aportando una pista sobre el móvil detrás de la agresión.

El testimonio de la hermana de Sandra Milena aporta luz sobre el pasado del agresor, evidenciando patrones de comportamiento que habrían anticipado el ataque y señalando que se trató de un hecho premeditado - crédito redes sociales

El impacto del caso ha trascendido por la brutalidad del ataque y el testimonio de la familia, que subraya la importancia de identificar señales de alerta en relaciones que pueden derivar en violencia extrema. La denuncia pública de la hermana apunta a que estas señales estuvieron presentes mucho antes del intento de asesinato, sugiriendo un patrón de comportamiento que fue escalando en gravedad hasta desembocar en el hecho.

En medio de la conmoción, la familia pide justicia y protección reforzada para la víctima, quien continúa hospitalizada luchando por su recuperación, rodeada por el apoyo de sus allegados y en medio del seguimiento de las autoridades judiciales, según informó El Tiempo.