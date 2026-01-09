Hijo de Jorge Barón comparó la posible reconstrucción de Venezuela con la de Japón tras la Segunda Guerra Mundial: “Autoridad limitada”

¿Puede el modelo que levantó a Japón de las cenizas ser la solución para Venezuela? El hijo del presentador de TV expuso tres pasos cruciales: un gobierno de transición, inversión transparente y una profunda reforma de seguridad - crédito @cedemocratico/X

Un video replicado por el Centro Democrático en sus redes sociales puso en medio del debate político a Jorge Eduardo Barón, hijo menor del reconocido presentador colombiano Jorge Barón, que afirmó que la reconstrucción de Venezuela podría asemejarse a la transformación de Japón después de 1945. Según Barón, el arresto del exdictador Nicolás Maduro marcaría un punto de inflexión para el país vecino, pues abriría la puerta a una transición profunda.

En su intervención, Barón junior, que cursó estudios de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes y que se ha hecho notar por su cercanía con el asesinado senador Miguel Uribe Turbay, además de adelantar proyectos televisivos, expuso los tres motivos por los cuales el proceso que tendrá que adelantarse en suelo venezolano se asemeja al que ocurrió en el país asiático tras la devastadora Segunda Guerra Mundial, en la que los nipones fueron derrotados.

“Les tengo tres razones por las que la reconstrucción de Venezuela se podría parecer a la de Japón en 1945. La captura de Nicolás Maduro por parte de la justicia estadounidense sitúa a Venezuela a un punto histórico, no solo de un cambio político, sino de quién va a tomar el poder en esta etapa de transición. La historia ofrece un precedente muy claro: Japón, al final de la Segunda Guerra Mundial”, advirtió el letrado y activista de derecha exponiendo el parangón.

Las aparentes comparaciones entre la reconstrucción de Japón con la que debe hacerse en Venezuela

Con ello, el joven abogado y político quiso hacer énfasis en un cambio en la autoridad política con límites temporales claros. “Una autoridad limitada y con calendario. Estamos hablando de un gobierno provisional que, a corto plazo, siente las bases institucionales y constitucionales del nuevo estado, tal y como ocurrió en Japón, 1945, con el general Douglas MacArthur y esa ocupación que realizaron en el país”, afirmó Barón junior en el clip, que había publicado en sus redes.

Por su parte, el segundo punto esbozado por el joven, admirador del expresidente Álvaro Uribe, trató sobre el proceso de reactivación económica y transparencia. “Inversión con transparencia. Una reconstrucción de toda la infraestructura clave, especialmente la petrolera, con capital internacional y reglas claras, tal y como se realizó en el Japón, desmantelando todos los monopolios y, por supuesto, reactivando toda la economía clave de este país”, añadió.

Por último, Barón reiteró la necesidad de hacer cambios en seguridad al otro lado de la frontera. “Una reforma al sector. La depuración de las milicias, la profesionalización de los ejércitos y que el poder civil pueda tener el control de sus fuerzas armadas. Así vamos a desideologizar al ejército venezolano. Es así que el futuro de Venezuela no se define solamente con la caída de un hombre, sino con instituciones sólidas, con control civil y soberanía económica”.

¿Cómo fue la reconstrucción de Japón después de la Segunda Guerra Mundial?

De acuerdo con registros de diferentes medios, entre ellos Reuters y El País, el proceso de reconstrucción de Japón tras la rendición en 1945 transformó a una nación devastada en una potencia económica mundial en menos de dos décadas. La ocupación aliada, liderada por Estados Unidos y bajo la dirección del general Douglas MacArthur, implementó reformas radicales en tres fases, con lo que avanzó en levantar un país que tras la confrontación quedó en ruinas.

Durante la etapa inicial, que se desarrolló entre 1945 y 1947, se eliminaron las fuerzas armadas japonesas, se prohibió a exmilitares ocupar cargos políticos y se juzgó a los líderes responsables de crímenes de guerra. La promulgación de una nueva Constitución en 1947 estableció un sistema parlamentario democrático y prohibió a Japón participar en conflictos armados, según informes de AP, ante este proceso de transformación de suelo nipón.

A su vez, entre 1947 y 1950, el llamado “curso inverso” priorizó la estabilidad económica. Se aplicó el Plan Dodge, que frenó la hiperinflación y fijó el tipo de cambio del yen. En lugar de desmantelar las industrias, se incentivó la producción industrial para fortalecer la economía interna, reportó Reuters, en un proceso que culminó en 1951, con el denominado Tratado de San Francisco, que devolvió la soberanía a Japón y fue clave para la reactivación económica.

En efecto, el país adoptó tecnología extranjera y contó con mano de obra calificada, elementos clave para el llamado “milagro económico” que situó a Japón como la segunda economía global en los años 60.

El futuro de Venezuela, según la oposición

De acuerdo con las propuestas de María Corina Machado, líder opositora venezolana y Nobel de Paz, la reconstrucción de Venezuela debe ser integral y centrada en la democracia, la dignidad humana y la libertad económica. La recuperación de instituciones, el retorno de la diáspora, un sistema judicial independiente y la restauración de servicios básicos son algunos de los pilares mencionados por la dirigente, que se encuentra actualmente en la clandestinidad por seguridad.

La visión que ha impulsado la ex candidata presidencial y exasambleísta se basa en cinco ejes: dignidad y libertad, institucionalidad y Estado de derecho, economía y oportunidades, retorno de la diáspora y reconciliación nacional. En este camino, la transparencia en la gestión pública y la construcción de consensos sociales amplios aparecen como condiciones indispensables para recuperar la confianza y la estabilidad frente a lo que sería el fin de la dictadura.

En ese sentido, la seguridad y el orden constituyen otro desafío central. Según la oposición, será necesario neutralizar el crimen organizado y el narcotráfico con cooperación internacional si es preciso, además de establecer controles efectivos sobre las Fuerzas Armadas. Un aspecto en el que ha puesto la mirada el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, que lideró la extracción del ex jefe del régimen, Maduro, que ocurrió el 3 de enero en Caracas.