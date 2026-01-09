Fomag anunció nuevos puntos para que profesores y pensionados reclamen medicamentos en Bogotá, Cundinamarca y Antioquia

El Vicepresidente del Fomag anunció el cambio de gestores farmacéuticos para mejorar la dispensación de medicamentos - crédito @FomagOficial/X

Desde el 8 de enero de 2026, los profesores y pensionados afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) disponen de nuevos puntos para reclamar medicamentos en Bogotá, Cundinamarca y Antioquia tras la salida del anterior gestor farmacéutico y la activación de un plan de choque para asegurar la continuidad del servicio.

Este proceso, según reportó el Fomag, representa una estrategia para garantizar el acceso a los tratamientos y regularizar los tiempos de entrega, en medio de una transición que puede generar afectaciones del 9 al 15 de enero.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Los cambios buscan garantizar el acceso a los tratamientos y regularizar los tiempos de entrega- crédito Fomag

La operación quedó organizada de la siguiente manera: en Bogotá y Cundinamarca, Systemed asume la dispensación a través de puntos propios y las redes aliadas QCL Servisalud, Servimed y Systemed Farma, abarcando 14 puntos en la capital y 16 en Cundinamarca. Allí, la ruta para acceder a los medicamentos se mantiene idéntica, comenzando en la IPS asignada.

En Antioquia, la gestión estará bajo la Cooperativa de Hospitales de Antioquia (COHAN), utilizando una red de farmacias propias y hospitales asociados presentes en los 125 municipios del departamento. De acuerdo con el vicepresidente del Fomag, Herman Bayona Abello, la responsabilidad de los nuevos operadores será entregar la totalidad de los medicamentos formulados, siguiendo el mismo protocolo anterior.

“Uno de los mayores problemas que evidenciamos a nuestra llegada es precisamente la dispensación de medicamentos, que constituía el 60 % de las PQRDS y tutelas del total de las quejas en nuestros servicios de salud. Frente a las necesidades, evidenciamos que era fundamental cambiar los gestores farmacéuticos para Cundinamarca, Bogotá y Antioquia”, expuso.

Fomag anunció nuevos puntos para que profesores y pensionados reclamen medicamentos - crédito X

Y agregó: “Esto hace parte de un plan para materializar la garantía del derecho que tienen todos los afiliados del FOMAC en la dispensación de medicamentos, en la entrega de medicamentos para su bienestar y en un mecanismo de transición que busca democratizar la participación de los gestores farmacéuticos en el territorio nacional y fortalecer las cooperativas de hospitales públicos”.

Los puntos habilitados por el Fomag en las diferentes zonas del país<b> </b>

Los puntos habilitados por el Fomag en las diferentes zonas del país - crédito Fomag

Bogotá:

Avenida Carrera 9 No. 103-96, barrio Rincón de Chicó.

Calle 61 No. 9-28, barrio Chapinero.

Transversal 85 No. 64B-30, barrio Villa Luz.

Calle 65 sur No. 78-19, barrio Gualoche, Bosa.

Calle 27 sur No. 19C-28, barrio Olaya, Rafael Uribe Uribe.

Calle 78 sur No. 10-56, barrio La Andrea, Usme.

Carrera 14 No. 39-49, barrio La Magdalena, Teusaquillo.

Calle 53A sur No. 33-06, barrio San Vicente Ferrer, Tunjuelito.

Avenida Carrera 45 No. 104A-55/47, barrio Estoril, Suba.

Avenida Carrera 72 No. 50-21, barrio Normandía Occidental, Engativá.

Calle 63A No. 35-39.

Avenida calle 116 No. 71D-49.

Carrera 71B No. 8-18 sur.

Calle 37C sur No. 72I-54.

Cundinamarca

Cajicá: Systemed Farma / Éticos / Drogas La Economía – Carrera 6a # 4-14 interior 205, CC Ruta 64.

Madrid: Systemed Farma / Éticos / Drogas La Economía – Carrera 6 # 5-23 LC 101.

Fusagasugá: Systemed Farma / Éticos / Drogas La Economía – Calle 8 # (Av Palmas) 5-54 LC 104-105, Barrio Centro.

Simijaca: Systemed Farma / Éticos / Drogas La Economía – Calle 8 # (Av Palmas) 5-54 LC 104-105, Barrio Centro.

Soacha: Systemed Farma / Éticos / Drogas La Economía – Carrera 1 # 38-89 LC 101, CC Ventura Terreros.

Girardot: Systemed Farma / Éticos / Drogas La Economía – Manzana 20 Casa 05 LC 1, Barrio Kenedy.

Fusagasugá: Servisalud QCL – Cra 7 N. 17a-15.

Facatativá: Servisalud QCL – Calle 15 # 9-56.

Girardot: Servisalud QCL – Calle 20A # 7-11.

Soacha: Servisalud QCL – Calle 16 # 7-41.

Zipaquirá: Servisalud QCL – Calle 3D # 13-78.

Chía: Servisalud QCL – Carrera 2 este # 19a-24.

Ubaté: Servisalud QCL – Calle 5 # 9-72.

Villeta: Servisalud QCL – Calle 7 # 9-114.

Pacho: Servisalud QCL – Calle 8 # 16-25.

Guaduas: Servisalud QCL – Carrera 6 # 4-20.

Antioquia:

Apartadó: Calle 103A No. 100-84, barrio Vélez.

Bello: Calle 49 No. 47-11, barrio El Prado.

Caucasia: Calle 31 No. 18-02, barrio El Palmar.

Envigado: Calle 41 No. 38 sur-65, zona centro.

Itagüí: Calle 51 No. 48-36, zona centro.

La Ceja: Carrera 19 No. 19-33, CC Capilla Plaza, local 208.

Medellín, El Poblado: Carrera 43A No. 25-81, Mall San Lorenzo.

Medellín, Barrio Colombia: Calle 25A No. 43B-196, local 805.

Puerto Berrío: Carrera 7 No. 44-09.

Rionegro: Calle 52 No. 45-70, CC Rionegro Plaza, local 2022.

Turbo: Carrera 14B No. 102-33.