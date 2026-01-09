Colombia

Fomag anunció nuevos puntos para que profesores y pensionados reclamen medicamentos en Bogotá, Cundinamarca y Antioquia

Los cambios buscan garantizar el acceso a los tratamientos y regularizar los tiempos de entrega

Guardar
El Vicepresidente del Fomag anunció el cambio de gestores farmacéuticos para mejorar la dispensación de medicamentos - crédito @FomagOficial/X

Desde el 8 de enero de 2026, los profesores y pensionados afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) disponen de nuevos puntos para reclamar medicamentos en Bogotá, Cundinamarca y Antioquia tras la salida del anterior gestor farmacéutico y la activación de un plan de choque para asegurar la continuidad del servicio.

Este proceso, según reportó el Fomag, representa una estrategia para garantizar el acceso a los tratamientos y regularizar los tiempos de entrega, en medio de una transición que puede generar afectaciones del 9 al 15 de enero.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Los cambios buscan garantizar el
Los cambios buscan garantizar el acceso a los tratamientos y regularizar los tiempos de entrega- crédito Fomag

La operación quedó organizada de la siguiente manera: en Bogotá y Cundinamarca, Systemed asume la dispensación a través de puntos propios y las redes aliadas QCL Servisalud, Servimed y Systemed Farma, abarcando 14 puntos en la capital y 16 en Cundinamarca. Allí, la ruta para acceder a los medicamentos se mantiene idéntica, comenzando en la IPS asignada.

En Antioquia, la gestión estará bajo la Cooperativa de Hospitales de Antioquia (COHAN), utilizando una red de farmacias propias y hospitales asociados presentes en los 125 municipios del departamento. De acuerdo con el vicepresidente del Fomag, Herman Bayona Abello, la responsabilidad de los nuevos operadores será entregar la totalidad de los medicamentos formulados, siguiendo el mismo protocolo anterior.

“Uno de los mayores problemas que evidenciamos a nuestra llegada es precisamente la dispensación de medicamentos, que constituía el 60 % de las PQRDS y tutelas del total de las quejas en nuestros servicios de salud. Frente a las necesidades, evidenciamos que era fundamental cambiar los gestores farmacéuticos para Cundinamarca, Bogotá y Antioquia”, expuso.

Fomag anunció nuevos puntos para
Fomag anunció nuevos puntos para que profesores y pensionados reclamen medicamentos - crédito X

Y agregó: “Esto hace parte de un plan para materializar la garantía del derecho que tienen todos los afiliados del FOMAC en la dispensación de medicamentos, en la entrega de medicamentos para su bienestar y en un mecanismo de transición que busca democratizar la participación de los gestores farmacéuticos en el territorio nacional y fortalecer las cooperativas de hospitales públicos”.

Los puntos habilitados por el Fomag en las diferentes zonas del país<b> </b>

Los puntos habilitados por el
Los puntos habilitados por el Fomag en las diferentes zonas del país - crédito Fomag

Bogotá:

  • Avenida Carrera 9 No. 103-96, barrio Rincón de Chicó.
  • Calle 61 No. 9-28, barrio Chapinero.
  • Transversal 85 No. 64B-30, barrio Villa Luz.
  • Calle 65 sur No. 78-19, barrio Gualoche, Bosa.
  • Calle 27 sur No. 19C-28, barrio Olaya, Rafael Uribe Uribe.
  • Calle 78 sur No. 10-56, barrio La Andrea, Usme.
  • Carrera 14 No. 39-49, barrio La Magdalena, Teusaquillo.
  • Calle 53A sur No. 33-06, barrio San Vicente Ferrer, Tunjuelito.
  • Avenida Carrera 45 No. 104A-55/47, barrio Estoril, Suba.
  • Avenida Carrera 72 No. 50-21, barrio Normandía Occidental, Engativá.
  • Calle 63A No. 35-39.
  • Avenida calle 116 No. 71D-49.
  • Carrera 71B No. 8-18 sur.
  • Calle 37C sur No. 72I-54.

Cundinamarca

  • Cajicá: Systemed Farma / Éticos / Drogas La Economía – Carrera 6a # 4-14 interior 205, CC Ruta 64.
  • Madrid: Systemed Farma / Éticos / Drogas La Economía – Carrera 6 # 5-23 LC 101.
  • Fusagasugá: Systemed Farma / Éticos / Drogas La Economía – Calle 8 # (Av Palmas) 5-54 LC 104-105, Barrio Centro.
  • Simijaca: Systemed Farma / Éticos / Drogas La Economía – Calle 8 # (Av Palmas) 5-54 LC 104-105, Barrio Centro.
  • Soacha: Systemed Farma / Éticos / Drogas La Economía – Carrera 1 # 38-89 LC 101, CC Ventura Terreros.
  • Girardot: Systemed Farma / Éticos / Drogas La Economía – Manzana 20 Casa 05 LC 1, Barrio Kenedy.
  • Fusagasugá: Servisalud QCL – Cra 7 N. 17a-15.
  • Facatativá: Servisalud QCL – Calle 15 # 9-56.
  • Girardot: Servisalud QCL – Calle 20A # 7-11.
  • Soacha: Servisalud QCL – Calle 16 # 7-41.
  • Zipaquirá: Servisalud QCL – Calle 3D # 13-78.
  • Chía: Servisalud QCL – Carrera 2 este # 19a-24.
  • Ubaté: Servisalud QCL – Calle 5 # 9-72.
  • Villeta: Servisalud QCL – Calle 7 # 9-114.
  • Pacho: Servisalud QCL – Calle 8 # 16-25.
  • Guaduas: Servisalud QCL – Carrera 6 # 4-20.

Antioquia:

  • Apartadó: Calle 103A No. 100-84, barrio Vélez.
  • Bello: Calle 49 No. 47-11, barrio El Prado.
  • Caucasia: Calle 31 No. 18-02, barrio El Palmar.
  • Envigado: Calle 41 No. 38 sur-65, zona centro.
  • Itagüí: Calle 51 No. 48-36, zona centro.
  • La Ceja: Carrera 19 No. 19-33, CC Capilla Plaza, local 208.
  • Medellín, El Poblado: Carrera 43A No. 25-81, Mall San Lorenzo.
  • Medellín, Barrio Colombia: Calle 25A No. 43B-196, local 805.
  • Puerto Berrío: Carrera 7 No. 44-09.
  • Rionegro: Calle 52 No. 45-70, CC Rionegro Plaza, local 2022.
  • Turbo: Carrera 14B No. 102-33.

Temas Relacionados

Gobierno nacionalMedicamentosProfesoresPensionadosFomagPuntos de atenciónBogotáCundinamarcaAntioquiaMinisterio de SaludColombia-Noticias

Más Noticias

Petro y Lula da Silva celebraron la liberación de presos en Venezuela y se comprometieron a llevar ayuda humanitaria

El presidente de Colombia y su homólogo de Brasil coincidieron en que la situación en el país con el que comparten frontera debe resolverse mediante el diálogo

Petro y Lula da Silva

EN VIVO Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la liga colombiana hoy, 8 de enero

Tras el fichaje de Radamel Falcao por Millonarios; Junior se prepara para sacudir la bolsa de jugadores con la confirmación de Luis Fernando Muriel como su nuevo delantero

EN VIVO Mercado de fichajes:

Yáser Asprilla y Jhon Solís le darían un golpe millonario al Girona: todo por su salida a otros clubes

El conjunto español está muy cerca de perder una enorme cantidad de dinero por los dos colombianos, que llegaron como promesas y no destacaron en estos años

Yáser Asprilla y Jhon Solís

Resultados Súper Chontico Millonario Noche, sorteo del jueves 8 de enero de 2026

Los números más recientes que resultaron ganadores corresponden al sorteo de esta lotería, celebrado cada jueves a las 21:30 horas

Resultados Súper Chontico Millonario Noche,

Canciller de Gustavo Petro sostuvo encuentro con embajador de la Unión Europea, un día después de la llamada a Donald Trump

La llegada de expertos europeos a territorio nacional tendría como propósito monitorear los comicios que se llevarán a cabo en el primer semestre, en un nuevo capítulo en la cooperación política y económica entre ambas delegaciones, que avanzan en acuerdos sobre seguridad, inversiones y diálogo birregional

Canciller de Gustavo Petro sostuvo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Mayor (r) de la reserva

Mayor (r) de la reserva de Infantería de Marina cuestionó cómo se manejan las bases de datos de Indumil: “Esta presunta filtración no es nueva”

Madre del subintendente asesinado en Caquetá reveló la gran sorpresa que el oficial le dio antes de morir

Revelan funcionamiento de red de narcotráfico: la relación de Diosdado Cabello con grupos armados ilegales colombianos y “el Chapo” Guzmán

Juan Carlos Pinzón aseguró que en Colombia “hay zonas vedadas” para algunos candidatos presidenciales

Bloqueo en la vía Pereira–Chocó: autoridades investigan instalación de supuesto paquete bomba

ENTRETENIMIENTO

David Ospina y su hija

David Ospina y su hija arrasaron en las redes sociales con un baile viral: “Es igualita a Salomé”

Sara Uribe lanzó picante advertencia a sus compañeros de ‘La casa de los famosos Colombia’: “No solamente sé quitar maridos”

Sara Uribe reveló a qué participante apoyó en ‘La casa de los famosos Colombia 2’ entre Altafulla y Melissa Gate

Yina Calderón habría quedado por fuera de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: La Negra Candela reveló el motivo

Ranking Spotify: Ryan Castro domina el top de las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Deportes

Mercado de fichajes de la

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay: así fueron las altas y bajas de los 20 equipos el 8 de enero

El futuro de Nairo Quintana en el ciclismo sigue siendo incierto: dejó frase lapidaria sobre su retiro

Millonarios sigue confirmando bajas: delantero se va para el fútbol de Estados Unidos

Luis Fernando Muriel, el fichaje de peso para el Junior de Barranquilla: estos son los detalles de la negociación

Atlético Nacional le mandó competencia a David Ospina: presentó a su portero para 2026