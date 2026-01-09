Colombianos atrapados en Bolivia piden ayuda a la Cancillería para regresar a territorio nacional - crédito- Martín Alipaz/EFE

El impacto de la movilización convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), sumió en una situación crítica a un grupo de siete ciudadanos colombianos que, tras permanecer varios días varados, no logran regresar al país debido a bloqueos en más de 40 puntos a lo largo del territorio.

Estas interrupciones, derivadas de protestas contra la eliminación de subsidios, no solo frustraron los planes de viaje, sino que colocaron en riesgo el bienestar de quienes se ven atrapados lejos de sus destinos previstos.

Maribel Camacho Gallo, una de las afectadas, precisó en entrevista con La FM que la odisea del grupo, que inició como un recorrido turístico por lugares emblemáticos como el Salar de Uyuni, se convirtió en un trayecto lleno de incertidumbre y temor. Los viajeros partieron el 7 de enero de 2026 con la intención de llegar a La Paz, por vía terrestre y tras visitar el país abordar su vuelo de regreso, pero se encontraron con que, desde la madrugada del 8 de enero de 2026, un bloqueo en un pueblo distante tres horas de la capital boliviana les cerró cualquier posibilidad de avanzar.

Según relató, enfrentan serias dificultades para cubrir necesidades básicas, por la ausencia de servicios sanitarios y la imposibilidad de acceder a alimentos por no disponer de efectivo suficiente ni de sistemas de pago electrónico.

Indicó que los manifestantes han tenido comportamientos hostiles hacia quienes intentan evadir los bloqueos establecidos por la Central Obrera Boliviana. Al referirse a un episodio específico en el poblado de Ayo Ayo, Camacho contó: “La comunidad fue muy violenta con nosotros, nos dijeron que no nos iban a dejar pasar y que si nos subíamos al bus nos apedrearían”.

Dadas las circunstancias, el grupo decidió abordar un autobús turístico, situación que agravó las tensiones. Camacho Gallo explicó que utilizaron piedras y otros objetos para atacarlos, por lo que tuvieron que huir del bus en el que se transportaban y dirigirse a zonas rurales para poder resguardarse.

“Nos subimos a los buses de turismo y empezaron a lanzarnos piedras. Nos replegamos y nos ubicamos al lado de una escuela rural”, señaló al medio citado.

Como consecuencia de estos hechos, los viajeros perdieron el vuelo de regreso a Colombia y, actualmente, permanecen en el pueblo de Tolar, a una hora y media de La Paz, después de avanzar apenas cinco kilómetros a pie debido a los bloqueos. La distancia recorrida, así como la ubicación remota, agravan la incertidumbre sobre cuándo podrán regresar.

Frente a la imposibilidad de llegar al aeropuerto y la cancelación del vuelo con Avianca, el grupo solicitó a la aerolínea que reubique sus pasajes sin penalidad, alegando fuerza mayor por la crisis social. Gallo destacó que, tras entablar comunicación con la empresa, fueron notificados que deben de pagar una cifra monetaria para reprogramar el vuelo. Esta exigencia representa un obstáculo insalvable, según los propios afectados.

“Nos dicen que esto es una cancelación de vuelo voluntario y debemos pagar cerca de $4.000.000 para volar de nuevo y eso es imposible, ellos no consideran que esto es algo que sale de nuestras manos”, expuso.

En cuanto a gestiones diplomáticas, Camacho Gallo remarcó que la respuesta tanto de la Embajada como del Consulado de Colombia en Bolivia fue inexistente, por lo que hicieron un llamado al Gobierno nacional para poder ser repatriados lo más pronto posible.

“Los hemos contactado y nos han dicho que no pueden hacer nada frente a los bloqueos”, afirmó la viajera al medio colombiano, recalcando su pedido solidario a la aerolínea para que replantee su postura y permita el retorno de los colombianos atrapados en Bolivia.