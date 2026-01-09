Aislado y entre lujos, así fue capturado el heredero del ‘Pablo Escobar paraguayo’ en Colombia

El heredero del 'Pablo Escobar paraguayo' fue capturado en el Tolima - crédito Ministerio de Defensa

Infobae Colombia tuvo acceso al informe sobre la captura de Néncer Alfonso Ramírez Lozano alias “el Ganadero”, criminal que es mencionado en Paraguay como la mano derecha de Reinaldo Cabaña, el “Pablo Escobar paraguayo”.

La detención de Ramírez se registró en el desarrollo de operaciones ofensivas en contra de las redes logísticas y criminales del narcotráfico transnacional, en un operativo ejecutado por la Policía Nacional con cooperación de Ameripol y la policía de Paraguay.

'El Ganadero' tenía una orden de captura con circular roja de la Interpol en su contra - crédito Suministrada a Infobae

El hecho se registró en el municipio de Purificación, Tolima. Allí, este individuo, en medio de lujos y vehículos de alta gama, al parecer, estaría coordinando compra y venta de droga con destino hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Sobre alias el Ganadero había una orden de captura con circular roja de la Interpol, lo que demuestra la importancia del criminal para el paso de drogas desde América del Sur.

De acuerdo con información de las autoridades, el criminal estaba identificado como sucesor de Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, capturado en 2018 en Alto Paraná, Paraguay, tras la desarticulación de una peligrosa organización criminal dedicada al tráfico de drogas en la frontera entre Paraguay y Brasil.

Ramírez fue capturado en el Tolima - crédito Suministrada a Infobae

“El Ganadero” es considerado un actor clave en las finanzas criminales del narcotráfico transnacional, puesto que era el encargado de articular las rutas delictivas para la obtención de cocaína desde Bolivia, Perú y Colombia, que luego era enviada a Europa y Estados Unidos.

“Este resultado operacional de la Policía Nacional es producto del intercambio permanente y oportuno de información de inteligencia, la coordinación operativa binacional y el trabajo sostenido entre las agencias policiales del continente, lo que permitió neutralizar a un objetivo de alto valor vinculado al envío de grandes cantidades de droga”, indica el comunicado al que tuvo acceso Infobae Colombia.

Por orden del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se mantendrá la cooperación internacional de Colombia con autoridades de países estratégicos en la lucha contra el narcotráfico.

Las autoridades colombianas le hicieron un seguimiento total al socio del 'Pablo Escobar paraguayo' - crédito Suministrada a Infobae

Los lujos hicieron que cayera ‘el Ganadero’

Fuentes de Infobae Colombia informaron que las autoridades colombianas le hicieron un seguimiento de varias semanas a Ramírez Lozano, que se presentaba en Tolima como un empresario.

Precisamente, la confianza que tenía el criminal de estar en una zona poco turística, hizo que en la mayoría de ocasiones se movilizara en autos de lujo y expusiera una ostentosa vida, lo que terminó de llamar la atención de la policía en Colombia.

Finalmente, tras corroborar con las autoridades de Paraguay, se ejecutó la operación que terminó con la captura de “el Ganadero”, heredero del poder del narcotráfico de Cabaña.

Esta era una de las camionetas del peligroso criminal - crédito Suministrada a Infobae

¿Quién es el ‘Pablo Escobar paraguayo’?

Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, conocido como “Cucho”, es un empresario paraguayo vinculado al narcotráfico y lavado de dinero en ese país. Nacido en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en la frontera entre Paraguay y Brasil, adquirió notoriedad pública tras su detención en 2018, durante un operativo antidrogas de gran repercusión en el país.

Las investigaciones judiciales lo identificaron como líder de una organización criminal que operaba en Alto Paraná, dedicada al tráfico internacional de cocaína, el lavado de activos y la adquisición de bienes de lujo como vehículos deportivos y propiedades.

Su figura ganó relevancia por su vida ostentosa y sus presuntos vínculos con funcionarios y políticos locales. Se lo apodó el “Pablo Escobar paraguayo” debido a la estructura de su red y sus prácticas de exhibición de riqueza, similares a las del narcotraficante colombiano.

Las autoridades incautaron grandes sumas de dinero, drogas y bienes durante los allanamientos a sus propiedades. Tras su detención, Cabaña enfrentó varios procesos judiciales y medidas cautelares que incluyeron su prisión preventiva y, posteriormente, arresto domiciliario bajo fianza. Su caso permanece abierto y continúa bajo seguimiento de la justicia paraguaya, marcando uno de los expedientes por narcotráfico más resonantes del país.