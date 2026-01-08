Colombia

Violeta Bergonzi cambió de look y compartió video mostrando su nueva imagen: “Color nuevo”

La presentadora sorprendió al mostrar su transformación capilar para el 2026, generando una ola de comentarios entre sus seguidores

Guardar
El nuevo look de Violeta
El nuevo look de Violeta Bergonzi enciende las redes y marca tendencia - crédito @violetabergonzi/IG

Violeta Bergonzi, ganadora de MasterChef Celebrity 2025, ha generado una oleada de reacciones positivas tras mostrar el radical cambio en su imagen.

La conductora optó por renovar el color de su cabello, lo que captó la atención de sus más de 700 mil seguidores en Instagram, ya que el nuevo tono se percibe notablemente más claro que el rojo cereza que lucía anteriormente y se ha convertido en uno de los temas más comentados en su entorno digital.

Al revelar este cambio, la presentadora permitió ver el antes y después por medio de un video publicado en su perfil de esa red social, asegurando después que se sentía feliz por la nueva imagen y que le había gustado mucho el nuevo color.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Posteriormente, Violeta habilitó la caja de preguntas y respuestas que tiene la plataforma digital para interactuar con el público y les preguntó a sus fans si les había gustado el nuevo look, espacio en el que sus seguidores la llenaron de elogios y comentarios positivos.

Violeta Bergonzi sorprende con nuevo
Violeta Bergonzi sorprende con nuevo look - crédito @violetabergonzi/IG

“Qué linda estás, me gusta ese color de cabello. Hermosa, besos para ti”, “Te ves hermosa Viole”, “Te luce un montón el rubio”, “Una nueva Violeta se viene para 2026″, “Te ves divina con todo”, dicen algunos de los mensajes en el post.

Año nuevo, color nuevo”, escribió la presentadora junto al clip en el que mostró el proceso, pues primero aparece con los papeles aluminio en su cabello y después con el resultado final.

Ahora, Violeta luce un tono más rubio, parecido a como lo tuvo hace unos años, ya no tiene las largas extensiones que usó durante su participación en Masterchef Celebrity. El look consta de unas iluminaciones miel y un fondo cobrizo, según se puede apreciar en las imágenes.

“Cada año me regalo un cambio de look. Cambiar el color de mi pelo para mí no es solo estética, es cerrar ciclos, renovar la energía y darle la bienvenida a lo que viene con otra vibra”, aseguró la presentadora sobre la decisión por la que quiso cambiar el tono y aspecto de su cabello.

Así luce Violeta Bergonzi tras su cambio de color de cabello - crédito @violetabergonzi/IG

Adicionalmente, mencionó lo que piensa de los nuevos comienzos y lo que influye la imagen en esos aspectos.

Un nuevo tono, una nueva intención, un nuevo comienzo. Porque cuando algo se transforma por fuera, algo también se acomoda por dentro“, dijo Bergonzi.

Cómo cuida Violeta Bergonzi su cabello tras los procedimientos de tintura

En otro espacio de preguntas y respuestas, varios de sus seguidores le consultaron con insistencia sobre los secretos para mantener el color y la conductora de televisión detalló que utiliza matizante, shampoo especial para el tono de cabello que tenga y que limita el lavado a un máximo de tres veces por semana, una estrategia que, según sus palabras, le ayuda a conservar el tono por más tiempo.

Violeta Bergonzi desata controversia con mensaje tras la caída de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’

El final abrupto de ¿Qué hay pa’ dañar? , el programa digital del Canal RCN, marca un episodio de alta tensión porque al haber sido creado como una de las principales apuestas del medio para potenciar su plataforma en 2025, cerró su ciclo en medio de disputas internas, escándalos y la renuncia de figuras clave.

Tras conocerse el final de
Tras conocerse el final de 'Qué hay pa' dañar', el programa digital de Taguado en RCN, Bergonzi hizo una publicación poco después tomada como una indirecta relacionada con los conflitcos entre ambas exparticipantes de 'MasterChef Celebrity Colombia' - crédito Que hay pa' dañar/YouTube y @violetabergonzi/Instagram

La salida de Valentina Taguado y Johana Velandia y las reacciones a este desenlace revelan el clima complejo detrás del fallido formato.

Tras la noticia del cierre, la referida ganadora de MasterChef Celebrity 2025, Violeta Bergonzi, realizó en Instagram una publicación considerada provocadora: en un video bailando en la playa en el que puso la frase “Y recuerda: lo que sube como palma cae como coco”.

Si bien no mencionó explícitamente a Taguado, la alusión se percibió de inmediato como una referencia al destino del programa, lo que dividió las opiniones de sus seguidores. Algunos respaldaron la actitud de Bergonzi, mientras otros cuestionaron la conveniencia de burlarse de la situación de Taguado.

Temas Relacionados

Violeta BergonziLook Violeta BergonziCambio Violeta BergonziColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Jhovanoty se refirió a la llamada que sostuvieron Gustavo Petro y Donald Trump: “Un pacto de no agresión”

El comediante le dejó una propuesta a Trump

Jhovanoty se refirió a la

Valentina Lizcano sí estará en ‘La casa de los famosos Colombia’: entrará a acompañada de Cara Rodríguez y otras celebridades

Las figuras públicas tendrán la oportunidad de sentir la presión y los retos de ser observadas día y noche junto a los concursantes

Valentina Lizcano sí estará en

Cathy Juvinao defendió a Petro de quienes lo llaman ‘arrodillado’ tras llamada con Trump: “Es su deber normalizar las relaciones”

La representante a la Cámara aseguró que el mandatario nacional cumplió su rol como jefe de Estado y garantizó la estabilidad diplomática del país, por lo que tildó de desproporcionadas las críticas

Cathy Juvinao defendió a Petro

Auxilio funerario de Colpensiones: así quedó para el 2026, tras incremento del salario mínimo

Hasta cerca de 17 millones de pesos pueden recibir los familiares de la persona fallecida, luego de cubrir los gastos fúnebres

Auxilio funerario de Colpensiones: así

Video: en violento hurto en el norte de Bogotá, delincuentes dejaron gravemente herido a un hombre y se llevaron carro con una perrita a bordo

Al menos tres individuos interceptaron a los ocupantes de una camioneta, provocando lesiones, la sustracción de objetos y una mascota

Video: en violento hurto en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Mayor (r) de la reserva

Mayor (r) de la reserva de Infantería de Marina cuestionó cómo se manejan las bases de datos de Indumil: “Esta presunta filtración no es nueva”

Madre del subintendente asesinado en Caquetá reveló la gran sorpresa que el oficial le dio antes de morir

Revelan funcionamiento de red de narcotráfico: la relación de Diosdado Cabello con grupos armados ilegales colombianos y “el Chapo” Guzmán

Juan Carlos Pinzón aseguró que en Colombia “hay zonas vedadas” para algunos candidatos presidenciales

Bloqueo en la vía Pereira–Chocó: autoridades investigan instalación de supuesto paquete bomba

ENTRETENIMIENTO

La propuesta que Jhovanoty le

La propuesta que Jhovanoty le dejó a Donald Trump, tras confirmarse que habló con Petro por teléfono: “Bórreme de la Lista Clinton, yo lo borro de Datacrédito”

Valentina Lizcano sí estará en ‘La casa de los famosos Colombia’: entrará a acompañada de Cara Rodríguez y otras celebridades

Juliana Calderón afirmó que su hermana Yina llegaría al altar con el exnovio de Aida Victoria Merlano

Silvy Araujo reveló imágenes de su primer trimestre de embarazo: así luce la influenciadora

Estos son los nombres que tendrán los nuevos cuartos de las habitaciones en ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Deportes

Este es el salario de

Este es el salario de Jhon Jader Durán en Fenerbahce: el delantero tiene varios equipos interesados

Alberto Gamero reaccionó al regreso de Falcao García a Millonarios: “Aquí te espero”

EN VIVO - Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la liga colombiana hoy, 8 de enero

Oficial: estas son los días, horas y estadios de los partidos de la selección Colombia vs. Francia y Croacia

Tres jueces FIFA se ‘rajaron’ en las pruebas físicas de pretemporada de la Liga BetPlay 2026