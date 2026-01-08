Violeta Bergonzi cambió de look y compartió video mostrando su nueva imagen: “Color nuevo”

El nuevo look de Violeta Bergonzi enciende las redes y marca tendencia - crédito @violetabergonzi/IG

Violeta Bergonzi, ganadora de MasterChef Celebrity 2025, ha generado una oleada de reacciones positivas tras mostrar el radical cambio en su imagen.

La conductora optó por renovar el color de su cabello, lo que captó la atención de sus más de 700 mil seguidores en Instagram, ya que el nuevo tono se percibe notablemente más claro que el rojo cereza que lucía anteriormente y se ha convertido en uno de los temas más comentados en su entorno digital.

Al revelar este cambio, la presentadora permitió ver el antes y después por medio de un video publicado en su perfil de esa red social, asegurando después que se sentía feliz por la nueva imagen y que le había gustado mucho el nuevo color.

Posteriormente, Violeta habilitó la caja de preguntas y respuestas que tiene la plataforma digital para interactuar con el público y les preguntó a sus fans si les había gustado el nuevo look, espacio en el que sus seguidores la llenaron de elogios y comentarios positivos.

Violeta Bergonzi sorprende con nuevo look - crédito @violetabergonzi/IG

“Qué linda estás, me gusta ese color de cabello. Hermosa, besos para ti”, “Te ves hermosa Viole”, “Te luce un montón el rubio”, “Una nueva Violeta se viene para 2026″, “Te ves divina con todo”, dicen algunos de los mensajes en el post.

“Año nuevo, color nuevo”, escribió la presentadora junto al clip en el que mostró el proceso, pues primero aparece con los papeles aluminio en su cabello y después con el resultado final.

Ahora, Violeta luce un tono más rubio, parecido a como lo tuvo hace unos años, ya no tiene las largas extensiones que usó durante su participación en Masterchef Celebrity. El look consta de unas iluminaciones miel y un fondo cobrizo, según se puede apreciar en las imágenes.

“Cada año me regalo un cambio de look. Cambiar el color de mi pelo para mí no es solo estética, es cerrar ciclos, renovar la energía y darle la bienvenida a lo que viene con otra vibra”, aseguró la presentadora sobre la decisión por la que quiso cambiar el tono y aspecto de su cabello.

Así luce Violeta Bergonzi tras su cambio de color de cabello - crédito @violetabergonzi/IG

Adicionalmente, mencionó lo que piensa de los nuevos comienzos y lo que influye la imagen en esos aspectos.

“Un nuevo tono, una nueva intención, un nuevo comienzo. Porque cuando algo se transforma por fuera, algo también se acomoda por dentro“, dijo Bergonzi.

Cómo cuida Violeta Bergonzi su cabello tras los procedimientos de tintura

En otro espacio de preguntas y respuestas, varios de sus seguidores le consultaron con insistencia sobre los secretos para mantener el color y la conductora de televisión detalló que utiliza matizante, shampoo especial para el tono de cabello que tenga y que limita el lavado a un máximo de tres veces por semana, una estrategia que, según sus palabras, le ayuda a conservar el tono por más tiempo.

Violeta Bergonzi desata controversia con mensaje tras la caída de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’

El final abrupto de ¿Qué hay pa’ dañar? , el programa digital del Canal RCN, marca un episodio de alta tensión porque al haber sido creado como una de las principales apuestas del medio para potenciar su plataforma en 2025, cerró su ciclo en medio de disputas internas, escándalos y la renuncia de figuras clave.

Tras conocerse el final de 'Qué hay pa' dañar', el programa digital de Taguado en RCN, Bergonzi hizo una publicación poco después tomada como una indirecta relacionada con los conflitcos entre ambas exparticipantes de 'MasterChef Celebrity Colombia' - crédito Que hay pa' dañar/YouTube y @violetabergonzi/Instagram

La salida de Valentina Taguado y Johana Velandia y las reacciones a este desenlace revelan el clima complejo detrás del fallido formato.

Tras la noticia del cierre, la referida ganadora de MasterChef Celebrity 2025, Violeta Bergonzi, realizó en Instagram una publicación considerada provocadora: en un video bailando en la playa en el que puso la frase “Y recuerda: lo que sube como palma cae como coco”.

Si bien no mencionó explícitamente a Taguado, la alusión se percibió de inmediato como una referencia al destino del programa, lo que dividió las opiniones de sus seguidores. Algunos respaldaron la actitud de Bergonzi, mientras otros cuestionaron la conveniencia de burlarse de la situación de Taguado.