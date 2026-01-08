Colombia

Sujeto que abusó de una niña de 7 años fue capturado: era el novio de una familiar de la menor

El caso de violencia sexual fue ampliamente rechazado por la comunidad del sur de Bolívar

Guardar
Las pruebas llevaron a las
Las pruebas llevaron a las autoridades a dictar una medida de aseguramiento mientras se realiza la investigación - crédito Colprensa

Un hombre de 46 años fue enviado a prisión por decisión de un juez tras ser señalado como presunto autor de abuso sexual contra una niña de siete años en una zona rural del sur de Bolívar.

El caso desató la indignación entre la comunidad, debido a que el agresor era cercano al entorno de la pequeña, por lo que algunos vecinos afirmaron que el noviazgo lo consolidó con la intención en aprovecharse de la menor, aunque esta es solo una hipótesis que será confirmada o descartada por las autoridades conforme avance el proceso de investigación.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el señalado de este brutal ataque sexual en contra de la menor de edad es originario de El Banco (Magdalena) y fue capturado en flagrancia por unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional en el sector conocido como “El Puente”, ubicado en la vía entre El Peñón y el corregimiento de Castañal.

Entidades de atención brindan apoyo
Entidades de atención brindan apoyo médico y psicológico a la víctima mientras avanza el proceso judicial - crédito Colprensa

Durante el proceso preliminar, la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años. Al revisar la gravedad de la denuncia y los elementos probatorios, el juez de control de garantías resolvió que el implicado representa un peligro y ordenó su reclusión en un centro carcelario mientras avanza el juicio en su contra.

La acción de las autoridades se activó luego de que una mujer interceptara a los uniformados, alertando que su hija había sido víctima de abuso por parte de un hombre vinculado sentimentalmente a un familiar cercano a la niña.

Después de recibir la alerta, las autoridades de infancia del departamento se encargaron de que la menor recibiera atención médica y apoyo psicológico tras ser trasladada de urgencia al hospital local.

Ante la gravedad del caso se pronunció el teniente coronel John Edwar Correal Cabezas, comandante encargado de la Policía en Bolívar, que expresó el compromiso de las autoridades con la protección de los menores de edad: “Seguiremos llevando ante la justicia a toda persona que atente contra ellos. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier hecho que vulnere sus derechos a la línea de emergencia 123”.

Cabe mencionar que durante 2025, Bolívar registrado 216 denuncias por delitos contra los derechos de la niñez y 40 personas han sido capturadas por estos hechos en el departamento, por lo que se está trabajando para reducir estas cifras.

Los actos de violencia en
Los actos de violencia en contra de menores de edad son rechazados en el país - crédito Colprensa

Otro brutal caso de abuso en contra de un menor de edad

Un menor de 13 años fue abusado sexualmente en la zona rural de Barranco de Loba, en el sur de Bolívar, lo que terminó en un fatal caso de justicia por mano propia. De acuerdo con el reporte de la comunidad, el presunto responsable fue torturado y asesinato por un grupo armado ilegal.

El cuerpo del señalado, de aproximadamente 45 años, apareció con signos de tortura en un terreno baldío del municipio de Altos del Rosario. Residentes del corregimiento Minas de Santa Cruz, donde se habría producido inicialmente el abuso, apuntan que integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se llevaron al sospechoso tras conocerse la denuncia en la comunidad.

El señalado violador fue torturado
El señalado violador fue torturado y asesinado por un grupo ilegal de la región - crédito Colprensa

La víctima fue llevada hasta la vivienda del acusado mediante engaños. Tras la denuncia, recibió atención médica especializada que determinó que las primeras pruebas verifican el abuso sexual cometido contra el menor.

Debido a la gravedad del suceso, el secretario del Interior del municipio, Jordys Amaris, solicitó a la Fiscalía General de la Nación intervenir para esclarecer los hechos: “Estamos pidiendo a la Fiscalía General de la Nación y a todas las autoridades competentes que hagan las respectivas investigaciones para que se esclarezca y se logre determinar, tanto la identificación de la persona muerta y torturada, como del posible acceso carnal al menor de edad que, de acuerdo a las primeras pruebas realizadas, efectivamente fue abusado”, expresó en diálogo con Blu Radio.

Temas Relacionados

El BancoMagdalenasur de BolívarViolencia sexualNiña abusadaAbuso infantilColombia-Noticias

Más Noticias

Rescatan a una perrita que era golpeada por una familia en Itagüí: hasta los niños la pateaban

Las autoridades intervinieron en una vivienda del barrio El Porvenir tras recibir denuncias sobre agresiones físicas y negligencia hacia una canina, que era golpeada y mantenida amarrada por adultos y menores de edad

Rescatan a una perrita que

Esmeralda Hernández arremetió contra Lina María Garrido por pedir intervención de Estados Unidos: “Debería darle vergüenza”

La congresista aseguró que la representante incurrió en un delito y que, por ende, no puede proclamarse como defensora de la patria

Esmeralda Hernández arremetió contra Lina

Iván Duque respondió a Petro, que lo responsabilizó por el aumento de coca, y lo calificó de “aprendiz de Chávez y socio de Maduro”

Las diferencias entre ambos políticos por el manejo de la lucha antidrogas se profundizan, pues el exmandatario acusó al presidente de debilitar la erradicación de cultivos ilícitos, mientras que el gobernante activó el ‘espejo retrovisor’ y sostuvo que el aumento de las áreas sembradas se produjo durante la administración anterior

Iván Duque respondió a Petro,

“Podemos ir a la cárcel”: la advertencia de exfuncionaria del Gobierno Petro a uno de los ministros por plata de las pensiones

El futuro del sistema depende de cómo los actores logren acuerdos graduales para proteger los derechos de los trabajadores y evitar pérdidas en una maniobra precipitada

“Podemos ir a la cárcel”:

Millonarios se mete las manos a los bolsillos por Falcao: este sería su salario con los azules

En su regreso con el club, el delantero, a sus casi 40 años, quiere brillar en el fútbol colombiano

Millonarios se mete las manos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan funcionamiento de red de

Revelan funcionamiento de red de narcotráfico: la relación de Diosdado Cabello con grupos armados ilegales colombianos y “el Chapo” Guzmán

Juan Carlos Pinzón aseguró que en Colombia “hay zonas vedadas” para algunos candidatos presidenciales

Bloqueo en la vía Pereira–Chocó: autoridades investigan instalación de supuesto paquete bomba

Ofrecen recompensa de $200 millones por pistas del paradero de cinco policías secuestrados en Tibú, Norte de Santander

Indepaz reportó la segunda masacre de 2026, en apenas seis días del nuevo año: esto es lo que se sabe

ENTRETENIMIENTO

Verónica Orozco se dio una

Verónica Orozco se dio una nueva oportunidad en el amor: esta es la nueva pareja de la actriz

Carla Giraldo encendió las redes al compartir detalles de sus vacaciones con su novio antes del regreso de ‘La casa de los famosos’

Claudia Bahamón y su familia lograron sanar viejas heridas antes de la muerte de su padre: “Él tenía mucho miedo”

‘Stranger Things’ y el misterio del teléfono que tiene en vilo a sus fans: esto sucede si marca al número desde Colombia

Nicolás Arrieta habló de ‘La casa de los famosos’ desde el Carnaval de Negros y Blancos: “No la vean, pónganse a leer”

Deportes

Millonarios se mete las manos

Millonarios se mete las manos a los bolsillos por Falcao: este sería su salario con los azules

Falcao también es beneficioso para la economía: fichaje en Millonarios volvería a empujar el comercio

El exfutbolista de Millonarios también le coquetea al Embajador tras la llegada de Falcao García: “Hay que intentarlo”

EN VIVO - Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano el 7 de enero

La Dimayor se fue en contra de Rionegro por dejar sin estadio a Águilas Doradas: preocupación en la Liga BetPlay