Sujeto que abusó de una niña de 7 años fue capturado: era el novio de una familiar de la menor

Las pruebas llevaron a las autoridades a dictar una medida de aseguramiento mientras se realiza la investigación - crédito Colprensa

Un hombre de 46 años fue enviado a prisión por decisión de un juez tras ser señalado como presunto autor de abuso sexual contra una niña de siete años en una zona rural del sur de Bolívar.

El caso desató la indignación entre la comunidad, debido a que el agresor era cercano al entorno de la pequeña, por lo que algunos vecinos afirmaron que el noviazgo lo consolidó con la intención en aprovecharse de la menor, aunque esta es solo una hipótesis que será confirmada o descartada por las autoridades conforme avance el proceso de investigación.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el señalado de este brutal ataque sexual en contra de la menor de edad es originario de El Banco (Magdalena) y fue capturado en flagrancia por unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional en el sector conocido como “El Puente”, ubicado en la vía entre El Peñón y el corregimiento de Castañal.

Entidades de atención brindan apoyo médico y psicológico a la víctima mientras avanza el proceso judicial - crédito Colprensa

Durante el proceso preliminar, la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años. Al revisar la gravedad de la denuncia y los elementos probatorios, el juez de control de garantías resolvió que el implicado representa un peligro y ordenó su reclusión en un centro carcelario mientras avanza el juicio en su contra.

La acción de las autoridades se activó luego de que una mujer interceptara a los uniformados, alertando que su hija había sido víctima de abuso por parte de un hombre vinculado sentimentalmente a un familiar cercano a la niña.

Después de recibir la alerta, las autoridades de infancia del departamento se encargaron de que la menor recibiera atención médica y apoyo psicológico tras ser trasladada de urgencia al hospital local.

Ante la gravedad del caso se pronunció el teniente coronel John Edwar Correal Cabezas, comandante encargado de la Policía en Bolívar, que expresó el compromiso de las autoridades con la protección de los menores de edad: “Seguiremos llevando ante la justicia a toda persona que atente contra ellos. Invitamos a la comunidad a denunciar cualquier hecho que vulnere sus derechos a la línea de emergencia 123”.

Cabe mencionar que durante 2025, Bolívar registrado 216 denuncias por delitos contra los derechos de la niñez y 40 personas han sido capturadas por estos hechos en el departamento, por lo que se está trabajando para reducir estas cifras.

Los actos de violencia en contra de menores de edad son rechazados en el país - crédito Colprensa

Otro brutal caso de abuso en contra de un menor de edad

Un menor de 13 años fue abusado sexualmente en la zona rural de Barranco de Loba, en el sur de Bolívar, lo que terminó en un fatal caso de justicia por mano propia. De acuerdo con el reporte de la comunidad, el presunto responsable fue torturado y asesinato por un grupo armado ilegal.

El cuerpo del señalado, de aproximadamente 45 años, apareció con signos de tortura en un terreno baldío del municipio de Altos del Rosario. Residentes del corregimiento Minas de Santa Cruz, donde se habría producido inicialmente el abuso, apuntan que integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se llevaron al sospechoso tras conocerse la denuncia en la comunidad.

El señalado violador fue torturado y asesinado por un grupo ilegal de la región - crédito Colprensa

La víctima fue llevada hasta la vivienda del acusado mediante engaños. Tras la denuncia, recibió atención médica especializada que determinó que las primeras pruebas verifican el abuso sexual cometido contra el menor.

Debido a la gravedad del suceso, el secretario del Interior del municipio, Jordys Amaris, solicitó a la Fiscalía General de la Nación intervenir para esclarecer los hechos: “Estamos pidiendo a la Fiscalía General de la Nación y a todas las autoridades competentes que hagan las respectivas investigaciones para que se esclarezca y se logre determinar, tanto la identificación de la persona muerta y torturada, como del posible acceso carnal al menor de edad que, de acuerdo a las primeras pruebas realizadas, efectivamente fue abusado”, expresó en diálogo con Blu Radio.