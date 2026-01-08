Revelan video de los momentos de angustia que vivió el equipo de Silvestre Dangond tras problema de salud en concierto de Cali

El detrás de cámaras del difícil momento que vivió Silvestre Dangond durante su concierto en Cali - crédito Natalia Perilla

El inesperado problema de salud que obligó a Silvestre Dangond a interrumpir su espectáculo en la Feria de Cali dejó ver no solo la vulnerabilidad de los artistas en el escenario, también la solidaridad del público y la rapidez del equipo de producción frente a la adversidad.

Carlos Mario Barranco, productor general y responsable del sonido del cantante, compartió detalles de esos momentos de tensión tras bambalinas, señalando que, en ocasiones, “la música también es saber cuándo parar para poder volver”, como escribió en su mensaje en Instagram.

Luego del anuncio de suspensión, el público demostró empatía con el artista colombiano y, según Barranco, los asistentes reaccionaron con aplausos y palabras de aliento, entendiendo la gravedad de la situación.

Desde la perspectiva de la producción, los esfuerzos se concentraron en proteger tanto la salud como la imagen de Silvestre Dangond, el cual permaneció tras el escenario junto a su esposa y sus hijos, mientras el equipo evaluaba las alternativas para continuar el evento.

La aplaudida reacción del público y el equipo frente a la pausa forzada de Silvestre Dangond en su presentación - crédito silvestredangond/Instagram

El episodio ocurrió en el concierto del 28 de diciembre, cuando Silvestre Dangond llevaba ya dos horas y media en el escenario.

Aunque el espectáculo estaba programado para extenderse por más de cuatro horas, el artista, visiblemente afectado, interrumpió la presentación y se dirigió directamente a los asistentes: “La verdad no puedo seguir. Gracias Cali. No me siento muy bien”, manifestó.

Los problemas comenzaron a ser evidentes durante los intercambios de comunicaciones entre los técnicos y productores, Barranco narró que, al preguntar por el estado del cantante, la respuesta fue inmediata: “estaba vomitando mucho”, lo que encendió las alertas dentro del equipo de trabajo, según se puede evidenciar en el clip que compartió el productor en las redes sociales.

Esta situación fue descrita como angustiante por el propio Barranco y en el video se escucha que tan pronto empezó a agravarse la salud del cantante, se generaron demoras en las salidas al escenario, lo que causó preocupación por el show y lo que esperaban ver los asistentes.

“¿Cómo hago para sostener esta vaina?”, expresó el productor ante la dificultad de tomar decisiones en tiempo real.

El abrumador reto de Silvestre Dangond en la Feria de Cali - crédito @carlosmbarranco/IG

Sin rendirse de inmediato, la producción intentó diversas estrategias para mantener el espectáculo, pues el cantante expresó que quería intentar continuar con la programación y no defraudar a sus fanáticos.

De acuerdo con el video, el productor en su momento tomó las riendas de la situación y trató de poner en práctica un plan B, con tal de ayudar al artista y también de sostener el show, como por ejemplo, considerar reproducir la pista de la canción Cásate conmigo en versión piano e invitar a los DJ presentes para intervenir desde el escenario. Sin embargo, las condiciones físicas de Silvestre Dangond empeoraron, y debieron priorizar su salud.

“Hay momentos para los que nadie está realmente preparado. Después de 12 años de trabajo, por primera vez un show no pudo terminarse. No por falta de entrega ni amor al público. Se intentó más de una ve, pero el cuerpo marcó el límite", escribió el productor en la descripción de la publicación con el fin de explicar la situación que ocurrió.

En la mitad de las imágenes se puede ver que a pesar de haber estado en el baño vomitando, el artista mostró su deseo de regresar al escenario para dirigirse al público y contarles lo que estaba pasando.

Silvestre Dangond conmueve al público de la Feria de Cali al pausar su show por motivos de salud - crédito @vallenateandovane/tiktok

Según relató Barranco en su perfil de Instagram, desde la producción le consultaron varias veces si se sentía capaz de hacerlo, y él respondió: “Quiero hacerlo”, por eso, el equipo improvisó una escenografía tipo mosaico, sin guitarra, preparada para que el cantante pudiera sentarse y, si era posible, continuar brevemente. Finalmente, la situación no permitió que el concierto siguiera.

Barranco reflexionó sobre la carencia de protocolos para emergencias de este tipo, reflexionando sobre la manera en como manejaron el tema en medio de la improvisación y con las ganas de culminar todo positivamente.

“No existe un manual específico para estos casos; únicamente queda actuar con cabeza fría, criterio, respeto y humanidad”, expresó el productor, mientras destacaba la actitud comprensiva tanto de los miembros del equipo —management, músicos, técnicos y producción— como la del público, al que calificó de ejemplar por su apoyo y aplausos.