Petro temía que Estados Unidos atacara a Colombia, según The New York Times: “Estamos en peligro”

La desescalada de las tensiones entre Colombia y Estados Unidos se logró con apenas una hora de charla entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. La conversación ayudó a disminuir la preocupación generalizada entre algunos políticos por una posible intervención militar por parte del Gobierno norteamericano, que busca combatir el narcotráfico en suelo colombiano.

“Hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que es presidente. En la conversación toqué dos temas, para no alargarme, le dije, y una solicitud: se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente. Si no se dialoga, hay guerra (…). Lo que sucedió hoy, después de mucho tiempo, es que hablamos, y restablecí comunicación por primera vez”, dijo Petro en una declaración pública ante cientos de ciudadanos aglomerados en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Horas antes de que los jefes de Estado se pusieran en contacto, Petro concedió una “inusual entrevista a The New York Times” en Cartagena (Bolívar), en la cual, según indicó el periódico estadounidense, confesó estar preocupado por las constantes advertencias que hizo Trump sobre la intervención militar en Colombia. La tensión se intensificó luego de que llevara a cabo un operativo militar en Venezuela, que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro.

Según el medio, el mandatario colombiano “temía que le extrajeran como al venezolano Nicolás Maduro” y que, por eso, “planeaba dormir en el palacio presidencial junto a la espada de Simón Bolívar”. Petro afirmó en la entrevista que el riesgo que corría era real. “Pues estamos en peligro, porque la amenaza es real. El juego lo hizo Trump”, señaló.

El presidente aseguró en la conversación con el informativo que le preocupaba que el mandatario de Estados Unidos justificara una acción militar en Colombia diciendo que su presidente tiene nexos con el dictador Maduro. También temía que legitimara una operación en el país bajo la premisa de que su jefe de Estado es un narcotraficante –como ya ha afirmado en otras ocasiones públicamente–.

“Está completamente equivocado”, indicó Gustavo Petro al periódico.

Aunado a ello, negó que las advertencias que hizo Trump sobre una posible intervención fueran una respuesta las múltiples críticas que ha hecho sobre su administración a través de las redes sociales. Afirmó que la situación se escaló hasta ese punto debido a la falta de comunicación directa entre ambos. Por eso, a su juicio, Donald Trump se terminó forjando una imagen “equivocada” de él.

Trump aseguró que fue un “honor” hablar con Petro

Luego de que se efectuara la llamada entre ambos presidentes, el mandatario norteamericano se pronunció confirmando el diálogo con Petro. En su comunicación, cambió radicalmente el tono que hasta entonces había manejado para referirse al presidente de Colombia: indicó que fue un “gran honor” conversar son su homólogo. Previamente, Trump había tildado a Petro de narcotraficante, matón y enfermo.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D. C.”, señaló.

El presidente Gustavo Petro también moderó el tono de sus declaraciones hacia Trump, al que ha acusado de ser “cómplice” del genocidio en Gaza y al que ha señalado de estar mal asesorado y de no conocer la realidad de Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico, un tema en el que tienen fuertes diferencias.