Petro no bajó de “hp” a Álvaro Uribe por sus declaraciones en medio de tensiones con EE. UU.: “Honorable parlamentario”

El presidente de la República, Gustavo Petro protagonizó el miércoles, 7 de enero 2026, un fuerte cruce verbal con el exmandatario Álvaro Uribe Vélez en el contexto de las recientes tensiones diplomáticas entre el Gobierno colombiano y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tomaron un nuevo rumbo tras confirmarse una “amena” conversación entre ambos mandatarios.

Desde la plaza de Bolívar de Bogotá, donde encabezó una marcha en rechazo a las intenciones de Trump de intervenir en Colombia de forma similar a la operación desarrollada en Venezuela, Petro abordó directamente las declaraciones de Uribe sobre la crisis.

En su intervención, el mandatario colombiano se refirió a las afirmaciones que Uribe realizó, en las que planteó la necesidad de “separar Nación y Petro”, sugiriendo que la postura de Estados Unidos estaría dirigida específicamente contra Petro y no contra Colombia.

“Decía el expresidente Uribe ayer u hoy que hay que separar Nación y Petro; los norteamericanos vienen por Petro, no por Colombia. No le quiero decir la grosería que le quiero decir, mucho HP, ¿no sabe la historia de Colombia? HP no es lo que ustedes se imaginan, es honorable parlamentario que fue”, declaró Petro ante los manifestantes.

El mandatario fue directo al afirmar que la oposición colombiana, sus “influencias” políticas en el país americano, han llevado a las tensiones políticas entre ambos países: “¿Quién ocasionó esto? Nuestra oposición buscando ganar elecciones o que me maten o me pongan preso. Desespero y antidemocracia produjeron lo contrario, creo yo".

La respuesta del Centro Democrático no se hizo esperar tras las declaraciones del presidente. A través de un comunicado, la colectividad rechazó “de manera categórica las palabras del presidente Gustavo Petro contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez”. El partido enfatizó que “ese lenguaje agresivo y estigmatizante repite el mismo libreto de odio y señalamiento que antecedió a la tragedia nacional vivida con Miguel Uribe Turbay”.

Según el mensaje del Centro Democrático, “un presidente que insulta, estigmatiza y deshumaniza al contradictor político no gobierna: instiga a que se le agreda. Ese discurso no es retórico ni inofensivo; crea enemigos, legitima la violencia y pone en riesgo la vida de quienes piensan distinto”. El partido agregó que Petro “ha sido incapaz de asumir su responsabilidad histórica: su tono es hostil, irrespeta a la oposición y atiza el fuego de la violencia política”.

Durante el mismo discurso, Petro también cuestionó la actuación de la justicia colombiana en relación con Santiago Uribe, hermano menor del expresidente, quien fue condenado en segunda instancia a 28 años de prisión por vínculos con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Petro señaló que, a pesar de la sentencia, la decisión fue casada en la Corte Suprema de Justicia, impidiendo su captura.

De otro lado, el mandatario colombiano volvió a dirigirse a Uribe para advertir sobre las consecuencias de una eventual intervención internacional que busque forzar la salida de un presidente colombiano, señalando que “cualquier presidente de derecha, de izquierda, él mismo, que sea sacado a la fuerza por una justicia internacional por delitos de lesa humanidad, que sí se pueden, porque es la Corte Penal Internacional. Trump debió ayudar al mundo a llevarse a Netanyahu a cumplir su condena por homicidio”.

Petro reiteró que la labor de un presidente es evitar lo que, en sus palabras, no hizo Uribe: “La labor de un presidente es hacer lo que no hizo Uribe, porque estimulando la guerra contra mí en ese palacio provocaría una guerra aun llevándomelo, porque esto no es Venezuela, la historia de Venezuela es relativamente pacífica, y la de Colombia no”, expresó desde la Plaza de Bolívar.

El jefe de Estado permaneció más de una hora en el lugar, dirigiendo su mensaje a los ciudadanos que respondieron a la convocatoria en busca de respaldo popular ante la coyuntura diplomática con Estados Unidos. Al término de su intervención, Petro reveló que sostendrá próximamente una conversación en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales.