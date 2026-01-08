La romántica cita de J Balvin y Valentina Ferrer al iniciar el 2026: “Puro amor”

La publicación emocionó a los seguidores de la pareja, aunque las críticas no faltaron - crédito TikTok

Valentina Ferrer es una modelo bastante reconocida en las plataformas digitales, pues ha sido el rostro de las revistas y pasarelas más importantes del mundo, además es recordada por su participación en Miss Universo. Sin embargo, su vida actual no está centrada en los grandes eventos de moda, pues la famosa se dedica a mostrar los mejores momentos junto a su familia.

Sin duda, su contenido se ha viralizado ampliamente a través de las diferentes plataformas digitales, en las que los internautas prefieren llamarla la mamá de Río, como nombró a su pequeño, que es fruto de la relación con el cantante de música urbana J Balvin.

Sus dinámicas familiares llaman la atención, así que cada video que ella comparte en redes sociales se llena de comentarios y likes. Durante el 7 de enero de 2026, la famosa compartió imágenes junto a J Balvin, en el que se ve muy tranquilos y disfrutando juntos.

El video estuvo acompañado con el siguiente texto: “Más de un mes que no teníamos date” y Valentina agregó en la descripción: “Por fin Jeje”, demostrando que estuvo esperando este momento por mucho tiempo, después de que los compromisos de trabajo y demás situaciones los obligaran a posponer sus citas.

Entre los comentarios de los internautas se encuentran algunos como: “Amo verlos juntos”, “No hay nada más chimba que abrir TikTok y ver una publicación de ustedes. Los amo”, “Soy colombiana y soy demasiado fan tuya 😂 o sea te admiro tanto que se me olvidó que me gustaba J Balvin”, “Quiero saber la oración de Vale y la forma de manifestar de José. Se ven tan divinos” y “Así me gusta... como si recién fueran noviecitos”.

Otros recordaron que la modelo marcó un antes y después en la vida del artista paisa: “Como colombiana, José y tú, están diseñando su amor, gracias por curarle el corazoncito de pollo”, “Tú salvaste a José con tu amor, amiga”, “Los amo 🥺😂, pero más a ti Valentina, gracias por salvar a J Balvin” y “Hacen que le sonría a mi teléfono”.

Pese a estos comentarios de amor, las críticas no faltaron y algunos usuarios de TikTok escribieron lo siguiente: “Cuál será el lenguaje de amor de José, cómo será en su casa con Valen, a veces se ve tan serio pero en El Campín se veía tan buena gente jajaja no sé”.

Ante las reacciones de este tipo, otros internautas defendieron la relación con reacciones como: “José el más Tauro de los Tauro así somos en publico secosssssssss no somos empalagosos pero él la ama!! Ella está segura de eso” y “No necesitas demostrar amor en cámaras, basta que se lo demuestre a ella en el día a día… amo a esta pareja”.

J Balvin y Valentina Ferrer celebraron el Año Nuevo en Argentina

J Balvin eligió cerrar el año lejos de los reflectores y en contacto con la naturaleza en Argentina junto a Valentina Ferrer y el pequeño Río, de 3 años. Las imágenes del viaje fueron compartidas en Instagram, desatando una gran cantidad de reacciones.

El cantante resumió la experiencia al afirmar: “El tiempo pasa rápido en Carlos Paz, Argentina”, en una publicación donde se lo vio descansando en una hamaca junto a su pareja y su hijo.

Por su parte, la modelo expresó lo que significó para ella ese regreso a su tierra tras atravesar el complejo proceso migratorio que le permitió finalmente obtener la residencia permanente en Estados Unidos, la popular Green Card. Según relató la famosa, el trámite la obligó a permanecer casi un año sin viajar fuera del país, por lo que se perdió varios conciertos internacionales de J Balvin.

“Tanta espera había que sacar le provecho”, dijo Valentina al referirse a las investigaciones que calificó como “todo lo que necesitaba”.