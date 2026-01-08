Colombia

Juliana Calderón afirmó que su hermana Yina llegaría al altar con el exnovio de Aida Victoria Merlano

Además, criticó la actitud de la joven barranquillera con el padre de su hijo Emiliano, tras encontrarse con Westcol durante una transmisión en Kick

De acuerdo con Juliana, la DJ contraería nupcias con Juan david Tejada - crédito @emfuror/IG

En el agitado universo de las redes sociales en el país vuelve a dar de qué hablar con las recientes declaraciones de Juliana Calderón, que ha decidido ponerle fin a rumores y revelar la verdadera magnitud de la relación entre Yina Calderón y Juan David Tejada.

En declaraciones que rápidamente se volvieron tendencia, la hermana de la empresaria de fajas conjugó desmentidos y confidencias en igual medida.

Ante la avalancha de comentarios en redes, Juliana remitió a la raíz de los rumores y fue categórica: “Ustedes que escribiéndome: ‘Ay, Yina le quitó el agropecuario’. No, lindo, yo con el agropecuario con Juan David somos amigos, hablamos casi todos los días, nos decimos feliz año, todo cuento, pero yo nunca he tenido nada con él. Jamás”, dijo Juliana Calderón en sus redes sociales.

La empresaria así lo dio a conocer en sus redes sociales provocando una ola de comentarios - crédito @yinacalderontv/IG

A continuación, aludió al contexto actual entre su hermana y el ex de Aida Victoria Merlano: “Yina se va a casar con Juan David, qué bendición. Qué bendición, ahí les botó la primicia, se van a casar, pa que lloren más, pa que sufran más, para que critiquen más”, añadió Juliana Calderón en la misma publicación.

A propósito de la atención mediática sobre estos vínculos personales, Juliana explicó los motivos por los que no estuvo presente en los recientes encuentros en Medellín: “Yina me invitó al parche de Medellín y yo le dije: ‘Hermana, no puedo porque yo estoy acá en el Huila’. Y no quise ir a Medellín”, enfatizó la hermana de la empresaria.

Esto dijo sobre el encuentro Aida Victoria y Westcol

La transmisión duró más de
La transmisión duró más de cinco horas - crédito WestCOL/YouTube

El frente de la opinión pública se amplió tras el reciente “stream” que protagonizaron Aida Victoria Merlano y Westcol, desencadenando nuevas críticas sobre la coherencia del discurso de la influencer barranquillera.

Sobre esto, Juliana fue especialmente directa: “Yo vi clips de Aida con Wescol, parce, pero yo decía: ‘No, ¿dónde está el amor propio? Yo siento que ella habla demasiado de amor propio y allá se miraba supermigajera con el Wescol’”, expresó Calderón, marcando distancia respecto a lo que consideró una evidente contradicción.

Juliana llevó más lejos su observación, asegurando: “Si el Wescol le hubiese dicho a Aida esa, ese día que se quedara, que, que esto y lo otro, por Dios que la vieja se queda de una. No, a la vieja se le notaba un hambre por Wescol increíble. O sea, ¿y dó-- dónde está el amor propio? Yo pensando que ese tipo le dijo cantidad de cosas y era como un perrito faldero. Así, o sea, no, no, eso no es”, manteniendo su tono crítico.

Días atrás el mismo Westcol
Días atrás el mismo Westcol confirmó que tuvo un amorío con la streamer argentina Milica, cuyo verdadero nombre es Micaela Ibáñez - crédito WestCOL/YouTube

La discusión en redes sociales se centró en la exposición mediática de menores. Calderón cuestionó los argumentos de Aida Victoria sobre la aparición de su hijo, citando una conversación: “Él le preguntaba: ‘A ver, ¿y usted por qué no demanda a Juan David para que no muestre a su hijo?’ ‘No, porque si yo lo hago, él también va a decir que yo no lo haga y pues, la verdad, a mí sí me gusta mostrar a mi hijo’”.

Calderón expresó sus dudas sobre esta justificación. Aseguró que, presuntamente, la primera vez que Aida mostró a su hijo fue motivada por un contrato publicitario: “La primera vez que lo mostró fue para una marca de cabello. Y ahí sí tuvo que mostrar a su hijo y todo el cuento. O sea, tuvo un contrato, presuntamente, de mucho dinero y ahí fue donde mostró a su hijo”.

En su análisis, Calderón subrayó que Aida obtiene beneficios económicos por mostrar a su hijo y cuestionó la coherencia de sus críticas: “Entonces, está ganando por lado y lado. Entonces, ¿cuál era la molestadera de que Juan David muestre a su hijo? O sea, no entiendo esa vuelta”.

