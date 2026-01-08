Iván Duque respondió a Petro, que lo responsabilizó por el aumento de coca, y lo calificó de “aprendiz de Chávez y socio de Maduro”

Iván Duque relacionó al presidente Gustavo Petro con el régimen dictatorial en Venezuela y negó que durante su gobierno aumentaran de manera incontrolable los cultivos de hoja de coca - crédito Colprensa - Presidencia

En respuesta a las delicadas afirmaciones del presidente de la República, Gustavo Petro, que lo responsabilizó por el aumento exponencial de los cultivos de hoja de coca en el país, el exmandatario Iván Duque Márquez utilizó en la noche del miércoles 7 de enero de 2026 sus redes sociales para defenderse de los señalamientos: que habrían sido expuestos, según reveló el gobernante, en el diálogo telefónico que sostuvo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Duque, con un mensaje en la red X, responsabilizó al jefe de Estado colombiano por la situación actual y lo calificó como “aprendiz de Chávez y socio de Maduro”. Con cifras oficiales y señalamientos directos, el exmandatario agudizó lo que para él es el fracaso en la lucha antidrogas en el país, que ha sido retratada, incluso, por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), con demoledores informes que dejarían mal parada al actual Gobierno.

Así fue la defensa de Iván Duque a los señalamientos de Gustavo Petro

Duque emitió un mensaje en el que acusó a Petro de haber debilitado la estrategia antidrogas. “Salió nuevamente el delirio galáctico del aprendiz de Chávez y socio de Maduro. El que fue miembro de un grupo terrorista se quiere vestir de pacifista; el que hizo a los bandidos ‘gestores de paz’ para eludir la justicia quiere posar de justiciero; el protector de Maduro ahora quiere lucir de demócrata”, afirmó Duque en su perfil, con más de 2,6 millones de seguidores.

Con esta publicación en X, el expresidente Iván Duque le respondió a Gustavo Petro por señalamientos sobre el supuesto incremento en los cultivos de coca durante la pasada administración - crédito @IvanDuque/X

El exmandatario señaló que en la actual administración “se ha eliminado la erradicación manual de cultivos ilícitos, se ha empoderado a los narcos y se ha llegado al nivel más bajo de incautaciones como porcentaje de la producción potencial”. Y frente a su diálogo con Trump, agregó que “ya empezó a tragarse sus palabras ante los EE. UU., luego de sus discursos delirantes y llenos de insultos en Nueva York, al igual que sus casi cuatro años de torpeza tras torpeza”.

Duque respaldó sus declaraciones con cifras de la Office Nacional Drug Control Policy de Estados Unidos. De acuerdo con el exmandatario, entre el 7 de agosto de 2018 y el 31 de mayo de 2022, su gobierno destruyó 20.722 puntos de producción de drogas, frente a los 15.827 registrados entre 2014 y 2018, durante el mandato de Juan Manuel Santos; en lo que sería -según él- su compromiso para combatir ese flagelo, en una lucha que no fue descertificada como ahora.

Además, destacó que durante su administración se incautaron de 2.070 toneladas de cocaína, en contraste con las 1.297 toneladas decomisadas entre el 7 de agosto de 2014 y el 31 de mayo de 2018, según cifras oficiales. “Aquí se pueden ver las cifras oficiales antidrogas de los EE. UU. hasta el año 2021, dónde queda en evidencia cómo paramos el crecimiento de los cultivos ilícitos y aumentamos la destrucción de laboratorios y las incautaciones”, afirmó.

La zona del Cañón del Micay, en el Cauca, es una de las zonas en donde hay mayor número de hectáreas de hoja de coca - crédito Luisa González/REUTERS

Un gráfico de la Office Nacional Drug Control Policy muestra que al cierre de 2021 existían 234.000 hectáreas de cultivo de hoja de coca, frente a las 208.000 hectáreas contabilizadas en 2018, cuando finalizó el gobierno de Santos. Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidos contra la Droga y el Delito (Unodc), afirmó que en 2023, había en el país 253,000 hectáreas de cultivo de hoja de coca, la cifra más alta, pese a las históricas cifras en materia de incautaciones.

Las afirmaciones de Gustavo Petro que desataron la ira de Iván Duque

En su discurso, Petro endilgó responsabilidades a Duque, y reveló lo que le dijo a Trump para defenderse. “Le mostré los datos y le dije que el Gobierno de Duque duplicó los sembrados. Le hablé de que con (Nicolás) Maduro se habían coordinado operaciones, le dije de los bombardeos, lamentables, porque iban contra mandos que no estaban ahí. Le dije cómo habían aumentado las incautaciones de droga a 1.000 toneladas el año pasado", aseguró Petro.

El gobernante expuso sus cifras sobre el crecimiento de los cultivos de hoja de coca, comparando su gestión con la del gobierno anterior y aseguró que su administración ha logrado detener el crecimiento - crédito Presidencia

Y enfatizó el número de extradiciones durante su mandato: “Setecientos traquetos, capos algunos, fueron extraditados con mi firma, incluido el hermano de Piedad Córdoba, que no dudé en firmarlo”, agregó el primer mandatario, que reiteró que no es “ningún bobo” e insistió en culpar a su antecesor. “Le hablé que con Maduro habíamos cuadrado operaciones militares conjuntas, él allá, yo acá, en el Catatumbo”, acotó el mandatario, que quiere llegar a las 3.500 tn.

La pelea entre Duque y Petro se dio en medio de un creciente debate sobre la efectividad de las políticas antidrogas. Las cifras oficiales muestran variaciones en el número de cultivos y decomisos, mientras los protagonistas se acusan mutuamente de haber agravado la problemática, frente a lo que es -en sí- la presión de la administración Trump: que quiere resultados y por ello ha emprendido una dura ofensiva en el Caribe, a través de bombardeos.