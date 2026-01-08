Colombia

Fico Gutiérrez se despachó contra Gustavo Petro por convocar a movilizaciones: “No actúa como presidente, sigue actuando como guerrillero”

El alcalde de Medellín, en sus redes sociales, hizo fuertes acusaciones contra el primer mandatario, que llamó a sus simpatizantes y demás ciudadanos a salir a las calles y plazas públicas a expresar, según él, su indignación frente a las supuestas amenazas de invasión al país

Guardar
El alcalde de Medellín, Federico
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, recordó el pasado insurgente del presidente Gustavo Petro, que hizo parte del M-19 - crédito Colprensa - Presidencia

La convocatoria a movilizaciones masivas en apoyo a la soberanía nacional, impulsadas por el presidente de la República, Gustavo Petro, y respaldadas por diferentes actores políticos, todos afines al Ejecutivo, levantaron ampolla en los sectores de oposición. E incluso entre los mandatarios regionales, como se vio con una contundente publicación del alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, que en su perfil de X arreció contra el primer mandatario por esta jornada.

El excandidato presidencial y burgomaestre de la capital antioqueña no dudó en utilizar su presencia en las plataformas digitales para lanzar acusaciones directas al jefe de Estado, al que acusó con una serie de frases como un personaje que promueve la violencia. “Petro no actúa como presidente, sigue actuando como guerrillero”, afirmó Gutiérrez, que profundizó la grieta que lo divide con el primer mandatario al escenario político nacional.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El alcalde no se limitó a señalar el carácter de las movilizaciones, sino que cuestionó directamente la coherencia del presidente respecto a otras crisis regionales. “Nunca vi a Petro ni a sus primeras líneas violentas convocar a marchas en contra de la dictadura de Maduro, ni los vi nunca reclamando por la violación de derechos humanos en Venezuela”, aseguró el gobernante local en su perfil de X, en un comentario que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

El alcalde de Medellín, Fico
El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, utilizó su perfil de X para atacar al presidente Gustavo Petro - crédito @FicoGutierrez/X

En ese orden de ideas, la crítica de Gutiérrez se agudizó frente a los métodos de manifestación presenciados en la ciudad. “Ahora veo a Petro convocando a sus primeras líneas a movilizarse en las ciudades de Colombia para quemar banderas de Estados Unidos con la imagen del presidente Trump, al mismo estilo de como lo hacen en Irán y otros países que realmente violan derechos humanos”, afirmó el alcalde, que reforzó su postura contraria al Ejecutivo.

Y poniendo en gracia de discusión sus argumentos, el alcalde concluyó su declaración, al reiterar un rechazo contundente a cualquier expresión que agudice el clima de polarización en el territorio nacional. “Medellín rechaza a Petro y a sus primeras líneas violentas. Como alcalde de Medellín y opositor a Petro, rechazo estos actos violentos”, expresó Gutiérrez, que quiso sentar postura frente a lo que considera es una crisis que podría causar duras reacciones.

Federico Gutiérrez se ha declarado
Federico Gutiérrez se ha declarado abierto opositor de la administración del presidente Gustavo Petro, y en esta ocasión lo cuestionó por el manejo de la política internacional - crédito Colprensa

¿Cómo avanzaron las marchas convocadas por Gustavo Petro en el 7E?

Y es que luego de que Gustavo Petro llamó a las “fuerzas sociales” a movilizarse tras los señalamientos del presidente estadounidense Donald Trump, quien lo vinculó con la fabricación de sustancias ilícitas, y la reciente captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y varias agrupaciones sindicales se plegaron al llamado para “defender la soberanía y la vida”, tanto en Medellín, Bogotá, Cali y otras ciudades capitales.

En la capital, la movilización central tuvo como punto de encuentro la Plaza de Bolívar de Bogotá, en donde el presidente se dirigió por amplio margen a sus seguidores. Por su parte, los actos simbólicos incluyeron la quema de banderas estadounidenses y retratos de Trump, lo que llevó a la Embajada de Estados Unidos a emitir una alerta de seguridad a sus empleados, y a sus ciudadanos a evitar las áreas de protesta ante el riesgo de alteraciones del orden público.

Los simpatizantes de Gustavo Petro
Los simpatizantes de Gustavo Petro salieron en su defensa en las calles de Bogotá y diferentes ciudades del país - crédito Sergio Acero/REUTERS

Este conflicto verbal se desata por colombianos, no porque nos odien afuera, nosotros no somos enemigos de ningún pueblo del mundo, se desata por el sectarismo político colombiano, que como sabemos, siempre nos lleva a guerras civiles”, afirmó Petro durante su aparición en la tarima dispuesta para su discurso, que fue distinto -como él mismo lo reconoció- al que tenía preparado antes de la llamada previa que sostuvo con el jefe de Estado norteamericano.

Temas Relacionados

Fico GutiérrezGustavo PetroGobierno PetroGobierno nacionalFico alcaldeDonald Trump y Gustavo PetroTrump y PetroColombia y Estados UnidosColombia-Noticias

Más Noticias

La Dimayor se fue en contra de Rionegro por dejar sin estadio a Águilas Doradas: preocupación en la Liga BetPlay

A pocos días de iniciar la temporada 2026, el cuadro antioqueño no usará su escenario y no se sabe cuál será su casa, lo que causó molestia en la Dimayor Mayor

La Dimayor se fue en

Claudia Bahamón y su familia lograron sanar viejas heridas antes de la muerte de su padre: “Él tenía mucho miedo”

La presentadora relató en un pódcast el proceso familiar que vivió para lograr que su padre aceptara y se acercara a su hijo de una relación extramarital, esfuerzo que culminó semanas antes del fallecimiento del hombre

Claudia Bahamón y su familia

EN VIVO - Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano el 7 de enero

La atención en un nuevo día del mercado de transferencias se centra en la posible llegada de Radamel Falcao a Millonarios, su segundo ciclo, categorizado como “The Last Dance”

EN VIVO - Mercado de

Precio del dólar en Colombia: así cerró el 7 de enero antes de conocerse el IPC de 2025 y acuerdos entre EE. UU. y Venezuela

La divisa norteamericana ganó más de $18 en la jornada y se mantiene por encima de la línea de los $3.700, según reportó la plataforma Set-FX

Precio del dólar en Colombia:

Trump confirmó diálogo con Petro y dijo que fue “un gran honor” hablar con el presidente colombiano: habrá reunión en la Casa Blanca

El presidente de los Estados Unidos, con una publicación en la red Truth Social, indicó que invitará al jefe de Estado a un encuentro en Washington, para aclarar las diferencias que se han alimentado entre ambos en la lucha antidrogas

Trump confirmó diálogo con Petro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan funcionamiento de red de

Revelan funcionamiento de red de narcotráfico: la relación de Diosdado Cabello con grupos armados ilegales colombianos y “el Chapo” Guzmán

Juan Carlos Pinzón aseguró que en Colombia “hay zonas vedadas” para algunos candidatos presidenciales

Bloqueo en la vía Pereira–Chocó: autoridades investigan instalación de supuesto paquete bomba

Ofrecen recompensa de $200 millones por pistas del paradero de cinco policías secuestrados en Tibú, Norte de Santander

Indepaz reportó la segunda masacre de 2026, en apenas seis días del nuevo año: esto es lo que se sabe

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón y su familia

Claudia Bahamón y su familia lograron sanar viejas heridas antes de la muerte de su padre: “Él tenía mucho miedo”

‘Stranger Things’ y el misterio del teléfono que tiene en vilo a sus fans: esto sucede si marca al número desde Colombia

Nicolás Arrieta habló de ‘La casa de los famosos’ desde el Carnaval de Negros y Blancos: “No la vean, pónganse a leer”

La película más vista en Netflix Colombia HOY

Video: Beéle y Kimberly Reyes fueron captados celebrando el Año Nuevo juntos en Barranquilla

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano el 7 de enero

Los divertidos memes que se tomaron las redes por el regreso de Falcao a Millonarios

Junior de Barranquilla también quiere romper el mercado de fichajes: tendría lista a figura de la selección Colombia

Alberto Gamero reaccionó al regreso de Falcao García a Millonarios: “Aquí te espero”

Falcao García podría ser “el líder” que necesita la selección Colombia para el mundial: “Hay una ascendencia en el grupo que Lorenzo necesita”