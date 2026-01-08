Fico Gutiérrez se despachó contra Gustavo Petro por convocar a movilizaciones: “No actúa como presidente, sigue actuando como guerrillero”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, recordó el pasado insurgente del presidente Gustavo Petro, que hizo parte del M-19 - crédito Colprensa - Presidencia

La convocatoria a movilizaciones masivas en apoyo a la soberanía nacional, impulsadas por el presidente de la República, Gustavo Petro, y respaldadas por diferentes actores políticos, todos afines al Ejecutivo, levantaron ampolla en los sectores de oposición. E incluso entre los mandatarios regionales, como se vio con una contundente publicación del alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, que en su perfil de X arreció contra el primer mandatario por esta jornada.

El excandidato presidencial y burgomaestre de la capital antioqueña no dudó en utilizar su presencia en las plataformas digitales para lanzar acusaciones directas al jefe de Estado, al que acusó con una serie de frases como un personaje que promueve la violencia. “Petro no actúa como presidente, sigue actuando como guerrillero”, afirmó Gutiérrez, que profundizó la grieta que lo divide con el primer mandatario al escenario político nacional.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El alcalde no se limitó a señalar el carácter de las movilizaciones, sino que cuestionó directamente la coherencia del presidente respecto a otras crisis regionales. “Nunca vi a Petro ni a sus primeras líneas violentas convocar a marchas en contra de la dictadura de Maduro, ni los vi nunca reclamando por la violación de derechos humanos en Venezuela”, aseguró el gobernante local en su perfil de X, en un comentario que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, utilizó su perfil de X para atacar al presidente Gustavo Petro - crédito @FicoGutierrez/X

En ese orden de ideas, la crítica de Gutiérrez se agudizó frente a los métodos de manifestación presenciados en la ciudad. “Ahora veo a Petro convocando a sus primeras líneas a movilizarse en las ciudades de Colombia para quemar banderas de Estados Unidos con la imagen del presidente Trump, al mismo estilo de como lo hacen en Irán y otros países que realmente violan derechos humanos”, afirmó el alcalde, que reforzó su postura contraria al Ejecutivo.

Y poniendo en gracia de discusión sus argumentos, el alcalde concluyó su declaración, al reiterar un rechazo contundente a cualquier expresión que agudice el clima de polarización en el territorio nacional. “Medellín rechaza a Petro y a sus primeras líneas violentas. Como alcalde de Medellín y opositor a Petro, rechazo estos actos violentos”, expresó Gutiérrez, que quiso sentar postura frente a lo que considera es una crisis que podría causar duras reacciones.

Federico Gutiérrez se ha declarado abierto opositor de la administración del presidente Gustavo Petro, y en esta ocasión lo cuestionó por el manejo de la política internacional - crédito Colprensa

¿Cómo avanzaron las marchas convocadas por Gustavo Petro en el 7E?

Y es que luego de que Gustavo Petro llamó a las “fuerzas sociales” a movilizarse tras los señalamientos del presidente estadounidense Donald Trump, quien lo vinculó con la fabricación de sustancias ilícitas, y la reciente captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y varias agrupaciones sindicales se plegaron al llamado para “defender la soberanía y la vida”, tanto en Medellín, Bogotá, Cali y otras ciudades capitales.

En la capital, la movilización central tuvo como punto de encuentro la Plaza de Bolívar de Bogotá, en donde el presidente se dirigió por amplio margen a sus seguidores. Por su parte, los actos simbólicos incluyeron la quema de banderas estadounidenses y retratos de Trump, lo que llevó a la Embajada de Estados Unidos a emitir una alerta de seguridad a sus empleados, y a sus ciudadanos a evitar las áreas de protesta ante el riesgo de alteraciones del orden público.

Los simpatizantes de Gustavo Petro salieron en su defensa en las calles de Bogotá y diferentes ciudades del país - crédito Sergio Acero/REUTERS

“Este conflicto verbal se desata por colombianos, no porque nos odien afuera, nosotros no somos enemigos de ningún pueblo del mundo, se desata por el sectarismo político colombiano, que como sabemos, siempre nos lleva a guerras civiles”, afirmó Petro durante su aparición en la tarima dispuesta para su discurso, que fue distinto -como él mismo lo reconoció- al que tenía preparado antes de la llamada previa que sostuvo con el jefe de Estado norteamericano.