Colombia produjo menos café y registró menor cosecha en 2025, pero piden “serenidad y responsabilidad”

La producción de café colombiano concluyó 2025 con 13,67 millones de sacos de 60 kilogramos, lo que se traduce en una caída del 2% respecto al año anterior, según la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). Al respecto, el gerente general de la entidad, Germán Bahamón Jaramillo, pidió, por medio de X, interpretar la variación “con serenidad y responsabilidad” y señaló a las condiciones climáticas, en particular a las lluvias intensas del primer semestre de 2025, como el factor determinante de este descenso.

Durante el primer trimestre del año cafetero 2025/26, correspondiente a octubre-diciembre de 2025, la cosecha cayó a 3,7 millones de sacos. El descenso representa un 24% menos que en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la Federación. Solo en diciembre, la producción disminuyó un 31%. Frente a esto, el líder gremial indicó que esta fuerte reducción obedece al impacto que ellos ya habían anticipado y cuya causa principal fueron “las intensas y prolongadas lluvias del primer semestre de 2025, que afectaron floraciones y desarrollo del grano en el país cafetero”.

No obstante, las exportaciones de café colombiano alcanzaron 13.100.000de sacos en 2025, un aumento del 7% respecto a 2024. El resultado, de acuerdo con la entidad, refleja “la solidez de la demanda por el café de Colombia”. Asimismo, esta participó en el 25,9% del total de exportaciones del grano durante el año. Sin embargo, en el primer trimestre del año cafetero, las exportaciones cayeron 6,1% como consecuencia directa de la menor producción y disponibilidad de café en las principales regiones productoras.

El comportamiento del consumo y los movimientos internos también mostraron particularidades. Colombia importó 1.180.000 de sacos de café durante 2025. El consumo doméstico se elevó de manera muy leve, hasta los 2.2700.000 de sacos. En palabras de Bahamón Jaramillo, esto confirma “la creciente relevancia del café dentro del consumo nacional”, consolidando una tendencia positiva en el mercado interno.

Ciclos productivos y patrones climáticos

Asimismo, el dirigente resaltó que el sector cafetero se mantiene como uno de los más sensibles a los ciclos productivos y a los patrones climáticos. Con vistas al ciclo cafetero 2025/26, indicó que “ya se perfila un año cafetero 2025/26 que, incluso antes de recibir el informe técnico de proyección de cosecha, podría situarse alrededor de los 12.000.000 de sacos”. Insistió en la importancia de una comunicación anticipada y rigurosa con los mercados internacionales ante la perspectiva de una producción más baja.

“El sector cafetero colombiano atraviesa un ajuste cíclico previsible, enfrenta los efectos del clima y mantiene fundamentos de demanda sólidos a un precio justo”, sintetizó el gerente general de la Federación.

Precio del café colombiano

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el precio del café colombiano en 2025 fue alto y volátil y alcanzó picos históricos (superando los USD4/libra en febrero) debido a factores climáticos y menor oferta global, con lo que se mantuvo rentable para productores (promedio de $2.800.000 por carga a septiembre), aunque hubo ajustes a finales de año, con precios internos que rondaron los $2.830.000 por carga a inicios de enero 2026, influenciados por la Bolsa de Nueva York y la tasa de cambio.

Sobre esto, la Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (Asoexport), que lidera Gustavo Gómez, dejó claro que en un mercado donde los precios suben y bajan sin previo aviso, insistir en controlarlos es perder el foco. “El verdadero desafío del sector cafetero no está en la volatilidad del mercado, sino en cómo respondemos a ella”, manifestó el gremio.

Desempeño del sector agropecuario e importancia del café

Por su parte, el Ministerio de Agricultura resaltó el positivo desempeño que mantuvo el sector agropecuario durante 2025. De acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), las exportaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas crecieron 39,8% en noviembre de 2025 respecto al mismo mes de 2024, mientras el volumen físico exportado aumentó hasta 583.000 toneladas, un 17,2% más que el año anterior.

Según la cartera, el crecimiento acumulado entre enero y noviembre de 2025 fue del 36,4% en el grupo agropecuario, alimentos y bebidas. El café sin tostar lideró el crecimiento en valor, con una variación del 78,6% y una contribución de 22,8 puntos porcentuales (pp) al resultado total del grupo. Los bananos también impulsaron el sector, con un ascenso del 24,5%, sumando 2,7 puntos adicionales al crecimiento sectorial.

Las legumbres y frutas incrementaron su volumen exportado en un 20,4%, lo que reportó más de 500.000 toneladas adicionales. En tanto, el grupo conformado por café, té, cacao y especias creció 16,4% en volumen exportado, impulsado principalmente por el café sin tostar.

Otros subsectores también mostraron dinamismo. Los piensos para animales (alimentos formulados, secos o húmedos, compuestos por mezclas de cereales, proteínas, grasas, vitaminas y minerales) experimentaron una variación positiva del 16,2% y los productos comestibles diversos avanzaron en un 10,4%. Así, el agro colombiano amplió su oferta exportable, orientándose a procesos con mayor valor agregado.

Despertar del sector agropecuario

El Ministerio de Agricultura concluyó que “estos resultados confirman el despertar del sector agropecuario colombiano como protagonista del comercio exterior nacional, no solo por su crecimiento sostenido en valor, sino por el aumento real en volúmenes exportados y la diversificación de su canasta”.