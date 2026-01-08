Colombia

Carlos Carrillo denunció a Angie Rodríguez por presunto acoso laboral: así es la pelea entre los funcionarios del Gobierno Petro

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres puso en conocimiento de la Defensoría del Pueblo el caso que tiene de contraparte a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, una de las más cercanas al jefe de Estado

El anterior rifirrafe entre ambos
El anterior rifirrafe entre ambos ocurrió en diciembre de 2025, luego de los señalamientos de Rodríguez a Carrillo - créditos Mariano Vimos y Cristian Bayona / Colprensa

La tensión dentro del alto gobierno colombiano adquirió un nuevo matiz tras la denuncia formal presentada por Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), contra Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), por presunto acoso laboral.

La disputa entre ambos funcionarios cobró relevancia después de lo que fue el discurso del jefe de Estado en la plaza de Bolívar de Bogotá la noche del miércoles 7 de enero de 2026, y luego de lo que fueron los detalles de las conclusiones a las que llegó luego de la llamada que tuvo con su homólogo de los EE. UU. Donald Trump.

De acuerdo con lo que mencionó Carrillo en un mensaje que publicó en su cuenta de X la mañana del jueves 8 de enero de 2026, remitió una carta a la defensora del Pueblo, Iris Marín, en la que expuso sentirse afectado por expresiones que calificó como “injuriosas y ultrajantes” provenientes de Rodríguez.

El directivo aseguró en el documento que esas manifestaciones, realizadas en calidad de directora del Dapre y gerente encargada del Fondo Adaptación (FA), han tenido repercusiones negativas en su reputación profesional.

La denuncia sostiene que las declaraciones de Rodríguez incluyeron imputaciones de hechos delictivos en medios masivos de comunicación, tanto públicos como privados, atribuyéndole a Carrillo supuestos actos de baja ejecución, manejo contractual cuestionable, riesgos de corrupción y pérdida de recursos públicos durante su gestión.

Carrillo contó detalles de su
Carrillo contó detalles de su denuncia a través de su cuenta de X la mañana del jueves 8 de enero de 2025 - crédito @CarlosCarrilloA/X

En palabras del propio funcionario, recogidas por la emisora W Radio: “En mi actual condición de director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, he venido siendo receptor de expresiones verbales injuriosas y ultrajantes por parte de Angie Lizeth Rodríguez Fajardo”.

Además, Carrillo indicó que estas declaraciones, dadas la posición jerárquica de Rodríguez en el gobierno, configuran modalidades de maltrato y persecución laboral.

El director de la Ungrd argumenta que la situación afecta su dignidad y buen nombre e interpreta que el objetivo sería que abandone su cargo actual.

Y es que la confrontación entre ambos funcionarios no es reciente, dado que el episodio más notorio ocurrió en diciembre de 2025, cuando Rodríguez, considerada parte del círculo cercano al presidente Gustavo Petro, emitió declaraciones públicas en las que criticó la gestión de Carrillo.

Según la funcionaria, varios proyectos estructurados y contratados bajo la administración de Carrillo presentaban un nivel de ejecución nulo y evidenciaban riesgos de corrupción y fallas en los procesos contractuales.

Por su parte, Carrillo defendió su labor y sugirió que detrás de las denuncias existen motivaciones políticas e intereses para removerlo de su puesto.

La baja ejecución de proyectos
La baja ejecución de proyectos en La Mojana genera malestar entre líderes locales y comunidades afectadas por inundaciones. y motivó en parte los señalamientos de Rodríguez en contra de Carrillo - crédito Catalina Olaya/Colprensa/Presidencia/

La publicación de Carrillo dejó comentarios de usuarios, pero el que más llamó la atención fue: “Excelente ambiente laboral”.

Asimismo, en su mensaje en X el director de la Ungrd confirmó que radicará la denuncia, además de la Defensoría del Pueblo, con el Ministerio del Trabajo, en cabeza de Antonio Sanguino.

Angie Rodríguez y sus acusaciones en contra de Carlos Carrillo: nuevo ‘round’ en el Gobierno Petro

A mediados de diciembre de 2025 Rodríguez, ratificó sus denuncias contra Carrillo por presunta baja ejecución presupuestal en el Fondo de Adaptación e irregularidades contractuales, señalando que esta situación constituye una forma de corrupción.

La funcionaria insistió en que la administración de Carrillo ha presentado un avance nulo en proyectos estratégicos, y esto llevó a la respuesta de Carrillo, que negó todo lo anterior.

Rodríguez explicó que el Fondo de Adaptación, a cargo de la reconstrucción y atención de emergencias, mantiene una ejecución del 47% en recursos asignados desde el fenómeno de La Niña de 2010-2011.

Armando Benedetti, ministro del Interior;
Armando Benedetti, ministro del Interior; Angie Rodríguez, directora del Dapre; y Carlos Carrillo, director de la Ungrd; protagonizaron un fuerte agarrón en redes sociales - crédito Presidencia - @UNGRD/X

Además, citó como ejemplo el proyecto de la “ruta del arroz”, con un valor de $36.000 millones y sin ejecución financiera, y un proyecto de investigación hidrodinámica que tampoco muestra avances.

La funcionaria puso especial énfasis en el caso de La Mojana, una iniciativa destinada a la adaptación al cambio climático y la gestión de desastres en el Caribe colombiano, donde de los 1,12 billones de pesos asignados, solo se ha ejecutado el 3%.

La directora del Dapre calificó este hecho como “lamentable”, advirtiendo que la baja ejecución presupuestal también puede considerarse una forma de corrupción.

En declaraciones a W Radio, Rodríguez sostuvo que existe un patrón de conducta en la gestión de Carrillo y lo instó a responder por los bajos resultados en materia de ejecución de recursos.

En esa ocasión la funcionaria cercana a Gustavo Petro rechazó las afirmaciones de Carrillo sobre supuestas motivaciones políticas tras las denuncias, y negó cualquier influencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, en sus decisiones como gerente encargada del Fondo de Adaptación.

Rodríguez añadió que los comentarios de Carrillo constituyen un episodio de violencia política, conforme a la ley 2453 de 2025 sobre violencia contra las mujeres en el ámbito político.

