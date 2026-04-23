Colombia

Defensoría del Pueblo reportó incremento de 18% en tutelas para acceder a la salud: llamó a una reforma urgente

Un informe oficial indicó que el número de demandas aumentó significativamente en 2025, mientras la mayoría de reclamos obedece a fallas en la atención médica y obstáculos estructurales dentro del sistema de salud

Guardar
El número de tutelas por derecho a la salud en Colombia aumentó un 17,92% entre 2024 y 2025, según la Defensoría del Pueblo - crédito EFE
El número de tutelas por derecho a la salud en Colombia aumentó un 17,92% entre 2024 y 2025, según la Defensoría del Pueblo - crédito EFE

El número de acciones de tutela para reclamar el derecho a la salud en Colombia registró un incremento marcado entre 2024 y 2025.

Según la Defensoría del Pueblo, las quejas por fallas en la atención médica pasaron de más de 265.000 a cerca de 312.500, lo que equivale a un aumento del 17,92% en solo un año. Esta tendencia, presentada en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo 2026), refleja que el acceso a servicios, medicamentos y tratamientos todavía enfrenta obstáculos significativos.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, destacó que el 34% del total de tutelas presentadas en el país busca proteger el derecho a la salud. La alta proporción de estos recursos demuestra que, para miles de personas, la vía judicial se mantiene como principal —y muchas veces única— alternativa para recibir atención oportuna.

En la mayoría de los casos, las tutelas son concedidas, con una tasa de éxito del 74,3%, lo que confirma la existencia de vulneraciones reales de derechos.

Acceso desigual y barreras estructurales

El diagnóstico de la Defensoría del Pueblo indica que la judicialización masiva de la salud responde a barreras estructurales en el sistema. Estas incluyen demoras en la asignación de citas médicas, negación de medicamentos y trabas para acceder a procedimientos especializados.

La Asociación de Pacientes de Alto Costo denuncia vulneración del derecho a la salud en EPS intervenidas por el Estado colombiano - crédito Colprensa
Más de 312.500 casos de acciones de tutela por salud se registraron en 2025, reflejando graves barreras en el acceso a servicios médicos - crédito Colprensa

El fenómeno no afecta por igual a todas las regiones del país. Departamentos como Vichada, La Guajira y Chocó, con altos índices de pobreza, presentan tasas más bajas de tutelas. Según la entidad, esto no significa mejores condiciones, sino mayor dificultad para acceder tanto a servicios de salud como a la justicia.

“Las poblaciones más vulnerables enfrentan una doble exclusión: dificultades para recibir atención médica y para recurrir a la justicia”, indicó la Defensoría. Por el contrario, regiones con mejores indicadores socioeconómicos reportan tasas más altas de judicialización, debido a una mayor facilidad para presentar tutelas.

Enfermedades más recurrentes en las tutelas

La revisión de las tutelas evidencia que, las enfermedades del sistema circulatorio encabezan las solicitudes, representando el 12,2% de los casos. Les siguen trastornos osteomusculares, neurológicos y endocrinos, con la hipertensión como diagnóstico más frecuente. Además, se observa un número elevado de tutelas asociadas a condiciones de salud mental, como ansiedad, autismo y depresión.

El informe de la Defensoría del Pueblo señala que los diagnósticos de mayor complejidad, entre ellos el cáncer y enfermedades neurológicas graves, aparecen sobrerrepresentados.

El 34% del total de tutelas en Colombia busca proteger el derecho fundamental a la salud, consolidando esta vía como la principal alternativa para muchos ciudadanos - crédito Defensoría del Pueblo
El 34% del total de tutelas en Colombia busca proteger el derecho fundamental a la salud, consolidando esta vía como la principal alternativa para muchos ciudadanos - crédito Defensoría del Pueblo

Los casos relacionados con estas patologías implican costos que superan en promedio en un 20% los de la atención general, lo que evidencia barreras adicionales para quienes requieren tratamientos complejos.

Sujetos de especial protección y crisis en el sistema penitenciario

Un dato relevante del informe es que el 39,57% de las tutelas corresponden a sujetos de especial protección constitucional. Este grupo incluye personas con enfermedades graves (35,30%), adultos mayores (24,65%) y personas con discapacidad (15,37%).

Además, la población privada de la libertad presenta las tasas más altas de judicialización, lo que pone de manifiesto graves deficiencias en la atención de salud al interior del sistema penitenciario.

La Defensoría del Pueblo considera la persistencia de estas brechas como una señal clara de la falta de aplicación de un enfoque diferencial, que atienda las situaciones particulares de los grupos más vulnerables.

defensoría cárcel tuluá
La población privada de la libertad registra las tasas más altas de tutelas por salud, evidenciando graves deficiencias en el sistema penitenciario colombiano - crédito Defensoría del Pueblo.

Llamado a una reforma estructural

Durante el panel de la Filbo, en el que participaron expertos en derecho, salud pública y derechos humanos, la coincidencia fue total respecto a la necesidad de una reforma estructural al sistema de salud.

El objetivo: garantizar el acceso efectivo, reducir la judicialización y mejorar la respuesta ante las necesidades de la población. La defensora Marín subrayó: “La salud no puede seguir dependiendo de la judicialización. Un sistema que obliga a la ciudadanía a acudir masivamente a la tutela evidencia fallas en su capacidad de respuesta, en la garantía de la oportunidad y en la continuidad de la atención”.

El llamado de la Defensoría del Pueblo también se fundamenta en datos recogidos por la Corte Constitucional, que muestran que miles de colombianos agotan todos los recursos burocráticos antes de recurrir a la tutela. Solo así logran acceder a medicamentos, citas con especialistas o tratamientos.

Temas Relacionados

Tutela Derecho a la SaludDefensoría del Pueblo ColombiaReforma Sistema SaludAcceso a MedicamentosColombia-Noticias

Más Noticias

Pasto vs. Santa Fe Liga BetPlay EN VIVO - siga aquí el minuto a minuto del partido clave del León para clasificar a las finales de la Liga BetPlay

El cuadro Cardenal tendrá una dura visita en la capital de Nariño, buscando los tres puntos que le permitan acercarse al grupo de los 8

Pasto vs. Santa Fe Liga BetPlay EN VIVO - siga aquí el minuto a minuto del partido clave del León para clasificar a las finales de la Liga BetPlay

Adres negó millonaria deuda con clínicas y hospitales y pidió depuración contable a IPS: “No dan de baja viejas cuentas”

El director de la entidad aseguró que las cifras reportadas por el gremio hospitalario corresponden a cuentas antiguas o sin respaldo contable

Adres negó millonaria deuda con clínicas y hospitales y pidió depuración contable a IPS: “No dan de baja viejas cuentas”

Presidente de Medellín aclaró las posibilidades de Alberto Gamero para ser técnico del Poderoso: sonó en los últimos días

Tras la salida de Alejandro Restrepo, el nombre del entrenador samario fue acercado por varios medios y los aficionados lo ven como una posibilidad fuerte

Presidente de Medellín aclaró las posibilidades de Alberto Gamero para ser técnico del Poderoso: sonó en los últimos días

Nicolás Samper analizó la polarización por James Rodríguez en Colombia: “Nosotros queríamos a Messi encarnado”

En diálogo con Infobae Colombia, el periodista deportivo analizó los señalamientos contra el capitán de la Tricolor antes de la Copa del Mundo

Nicolás Samper analizó la polarización por James Rodríguez en Colombia: “Nosotros queríamos a Messi encarnado”

Adolescente fue engañada con oferta laboral: la obligaron a grabar contenido explícito y tener relaciones con hombres mayores

La víctima tenía que realizar filmaciones y transmisiones en vivo para que la pareja que la alojaba en su hogar obtuviera ganancias, mientras que le coordinaban encuentros con sujetos que pagaban por acceder carnalmente a la menor

Adolescente fue engañada con oferta laboral: la obligaron a grabar contenido explícito y tener relaciones con hombres mayores
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

Testigos señalaron al coronel (r) Guzmán Ramírez de estar implicado en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

ENTRETENIMIENTO

El secreto detrás del cuerpo de Sebastián Yatra: entrenador habló de su metodología de “acostumbrarse a la sensación de sufrir”

El secreto detrás del cuerpo de Sebastián Yatra: entrenador habló de su metodología de “acostumbrarse a la sensación de sufrir”

Shakira apareció en el adelanto del videoclip de “Choka Choka” con Anitta: la brasileña elogió a la colombiana

J Balvin y Karol G, destacados en el 20 aniversario de Spotify: conozca la razón

Karol G está de luto por la muerte de uno de sus familiares más cercanos: “El cielo está de fiesta”

Sara Uribe advirtió sobre posibles estafas en su nombre: “Estoy siendo víctima de suplantación de identidad”

Deportes

Pasto vs. Santa Fe Liga BetPlay EN VIVO - siga aquí el minuto a minuto del partido clave del León para clasificar a las finales de la Liga BetPlay

Pasto vs. Santa Fe Liga BetPlay EN VIVO - siga aquí el minuto a minuto del partido clave del León para clasificar a las finales de la Liga BetPlay

Presidente de Medellín aclaró las posibilidades de Alberto Gamero para ser técnico del Poderoso: sonó en los últimos días

Nicolás Samper analizó la polarización por James Rodríguez en Colombia: “Nosotros queríamos a Messi encarnado”

Estas son las probabilidades de los equipos que quieren clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay

Millonarios FC vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que define el futuro del Embajador en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026